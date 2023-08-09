Volkswagen лишил свое мобильное приложение техподдержки в России. Оно мгновенно сломалось

Volkswagen прекратил техподдержку своего приложения в России, после чего в тот же день оно перестало выполнять свои функции. Например, через него больше нельзя записаться к дилеру. VW продал свои активы в России еще в мае 2023 г. без возможности обратного выкупа, в отличие от других иностранных автопроизводителей – те оставили себе такой опцион, хотя тоже отключили в России свои приложения.

Антицифровизация Volkswagen

Немецкий автогигант Volkswagen ввел дополнительные санкции против россиян и оставил их без технической поддержки своего фирменного мобильного приложения. Первым на это обратило внимание издание «Газета.ru».

Мобильный софт Volkswagen, создававшийся для владельцев автомобилей этой марки, является вспомогательным инструментом и не обязателен к использованию. Например, оно позволяет проверять подлинность приобретенных запчастей, без звонков и длительных переписок с менеджером записываться на техобслуживание и ремонт к официальному дилеру VW, а также, в числе, прочего, содержит мини-инструкцию – расшифровку значений пиктограмм на приборной панели.

Прекращение техподдержки приложения, по мнению представителей немецкого автоконцерна, означает в данном случае то, что в обозримом будущем оно может начать работать некорректно. «Возможна нестабильная работа приложения. Уважаемые пользователи, поддержка данного мобильного приложения временно приостановлена», – сказано в официальном уведомлении Volkswagen.

Полная неработоспособность

Нестабильная работа, о которой говорится в сообщении вендора, может проявляться по-разному. К примеру, в некоторых случаях приложение может вовсе не выполнять даже тот незначительный набор задач, которые на него возложены, и при этом никакой ответственности Volkswagen за это не понесет – техническая поддержка же прекращена.

Фото: Росстандарт Пользоваться автомобилями россиянам Volkswagen пока не запрещает

Так, сразу после распространения информации об изменениях в работе мобильного софта VW в нем сломалась функция записи к официальному дилеру – эксперт издания убедился в этом на личном опыте. Вместо утвержденных даты и времени визита на экране мобильного устройства появилось сообщение об ошибке – возможно, это лишь временный сбой, с которым столкнутся не все пользователи, но есть вероятность, что он станет постоянным.

Нет Volkswagen – нет приложения

Volkswagen в течение длительного времени рассматривал Россию как перспективный рынок сбыта своих автомобилей, причем настолько перспективный, что даже построил здесь свой завод, чтобы сэкономить на логистике и услугах таможни. С учетом всего многообразия доступных в России автомобильных брендов до 24 февраля 2022 г., VW занимал существенную долю рынка в России – 6% (статистика «Автостат» по итогам 2021 г.). С таким же результатам к концу 2021 г. подошли Skoda и Toyota, а впереди были лишь Renault (9%), Hyndai и Kia (10 и 13% соответственно) и отечественный «АвтоВАЗ» (22%).

Другими словами, машины Volkswagen были очень востребованы в России, но только до начала всем известных событий. Они привели к тому, что доля VW на российском рынке упала до 3% – компания продала лишь около 19,6 тыс. машин против более чем 86,1 тыс. в 2021 г. Также во второй половине 2022 г. появилась первая информация о намерении немецкого автогиганта избавиться от своих российских активов в кратчайшие сроки.

К середине весны 2023 г. ситуация прояснилась, когда Правительство России одобрило продажу российского завода Volkswagen. Тогда же стало доподлинно известно и то кому он достанется, что ранее тоже было предметом слухов – покупателем была заявлена компания ООО «Арт-финанс».

Эта компания больше известна как «Авилон» – она владеет этим крупным автодилером. «Арт-финанс» получила в свои руки долю Volkswagen в российской Volkswagen Group Rus, а заодно и доли концерна в других его российских дочерних предприятиях – Фольксваген КС», Скания лизинг», «Скания финанс», «Скания страхование» и пр.

Официально о закрытии сделки стороны объявили 23 мая 2023 г. но финансовую ее сторону раскрывать не стали. По информации «Интерфакса, согласование сделки прошло в апреле, и ее участники сошлись на сумме в пределах 125 млн евро.

Нет пути обратно

Свои российские активы передали российским же партнерам и многие другие иностранные автогиганты, в том числе и французская Renault. Но большинство из них ушли на тех условиях, что у них будет возможность вернуться и тут же вернуть себе все, что когда-то и так принадлежало и – другими словами, у них имеется опцион на обратный выкуп.

Volkwagen пошел по совершенно иному пути – обратный опцион условия сделки не предусматривают. А в июне 2023 г. и вовсе стало известно, что Volkwagen исчезнет в России как бренд. Компания Volkswagen Group Rus переименовалась в AGR Automotive Group, а ее представители заявили «Ведомостям», что это стало «первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику». Они добавили, что ребрендинг коснется не только названия, но также «фирменного корпоративного стиля компании, визуальной идентификации, а также дилерской сети компании, насчитывающей в данный момент более 400 предприятий».

А как другие

Продажа российских активов – не единственное, что Volkswagen подсмотрел у других автопроизводителей. Почти все крупнейшие бренды тоже отключили в России свои приложения – VW сделал это в числе последних.

Так, фирменный мобильный софт больше недоступен владельцам автомобилей Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault, и они лишились гораздо большего, чем возможности записаться на ТО или расшифровать значки на приборной панели. Например, софт Renault позволял удаленно запускать двигатель, что было очень удобно в зимнее время, а также столь же удаленно блокировать двери, если водитель забыл поставить машину на сигнализацию.

Такие же опции предлагали россиянам и фирменные приложения Kia и Nissan, а софт Skoda облегчал поиск автомобиля и открывал почти полный доступ к управлению его бортовой системой. В некоторых случаях блокировка осуществлялась по геолокации, которую можно было подделать силами специальных сервисов, а некоторые автогиганты просто блокировали профили россиян.

Производители более дорогих машин тоже поддержали антироссийские санкции, что очень хорошо видно на примере немецких Porsche и Mercedes-Benz. Первая отключили россиянам приложение Porsche Connect для удаленного управления навигационными и медиавозможностями автомобиля, а Mercedes-Benz лишила их доступа к сервису Mercedes me ID. Как и в случае с Kia и Nissan, оно позволяло с экрана смартфона запускать двигатель и кондиционер, блокировать и открывать двери, а также искать машину на стоянке и парковать ее, стоя рядом с ней и используя мобильник как пульт дистанционного управления.