Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда

1,44 млрд руб. будет потрачено на создание и функционирование информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов. Система создается в рамках ГАИС «Управление», оператором которой является Федеральное казначейство.

Затраты на систему мониторинга национальных проектов

На создание информационной аналитической системы мониторинга реализации национальных проектов в интересах Правительства России федеральный бюджет выделит в 2021-2030 гг. 1,44 млрд руб. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Еще 303 млн руб. на соответствующие цели было выделено в 2020 г. То есть всего до 2030 г. на функционирование данной системы будет потрачено 1,75 млрд руб. Система должна быть введена в эксплуатацию до 2023 г.

Возможности системы мониторинга национальных проектов

Указанная система должны быть реализована в государственной автоматизированной информационной системе (ГАИС) «Управление». Она должна обеспечить следующие возможности: анализ национальных проектов; поддержку принятия решений в части достижения национальных целей развития России, реализации национальных проектов, федеральных, ведомственных и региональных проектов, достижения общественно-значимых результатов; оценку степени удовлетворенности целевых групп результатами реализации проектов.

Также системы должна обеспечить: своевременное выявления факторов и проблем, негативно влияющих на реализацию проектов; формирование аналитических отчетов о ходе реализации проектов, отражающих ключевые показатели проектов и проблемы, требующие повышенного внимания руководителей проектов; повышения оперативности предоставления, полноты, достоверности и удобства форматов отображения информации; повышение информационной открытости и прозрачности деятельности участников проектов; получение и агрегирование дополнительных сведений, позволяющих оценить реализацию национальных проектов на основании дополнительных источников данных.

Кроме того, систем должна содействовать достижению показателей проектов за счет агрегации и обработки первичных структурированных и не структурированных данных, а также пространственных данных, получаемых из внешних информационных систем, в том числе социальных сетей, электронных средств массовой информации, комментариев и обращений граждан.

За работы системы мониторинга национальных проектов отвечает Федеральное казначейство, которое также является операторов ГАИС «Управление». Согласно презентации ведомства, проблемами при реализации национальных проектов являются отсутствие оперативных данных о реализации национальных проектов и инструментов их мониторинга, длительность изменений при реализации проектов, а также прозрачность и достоверность данных.

К 2023 г. в системе должен быть реализован мониторинг национальных проектов с возможностью мониторинга общественно-значимых результатов, реализована возможность факторного анализа и прогнозирования исполнения национальных проектов, повышена достоверности данных и обеспечено проактивное управление изменениями проектов.

«Задача не только освоить бюджетные средства, но и эффективно их использовать»

«В настоящее время повсеместно в государственных масштабах внедряется проектный подход, в основе которого – достижение конкретных целей и результатов, - объяснял ранее глава Федерального казначейства Роман Артюхин в статье для журнала «Финансовая отчетность». - В рамках реализации национальных проектов ставилась задача не только освоения бюджетных средств, но и эффективного и целевого их использования. Следует отметить, что не всегда общественность, граждане чувствуют и могут проследить результаты национальных проектов, в том числе и там, где эти результаты по факту имеются».

«Первый год осуществления национальных проектов показал, что в процессе «их реализации потребовалась доработка нормативных правовых актов, в том числе в целях исключения дублирующейся информации в отчетности, передаваемой субъектами, обеспечения сквозного контроля за расходованием бюджетных средств при одновременном снижении административной нагрузки на исполнителей проектов, - продолжает Артюхин. - Необходимо отладить государственные механизмы, предложить удобные и эффективные решения для исполнителей, не выбивая их из ритмичной работы по графику».

Работа по созданию модели «прослеживаемости» достижения контрольных точек и результатов федеральных и региональных проектов ведется Федеральным казначейством совместно с Проектным офисом Правительства, Министерством финансов и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Создаваемая модель «прослеживаемости» достижения контрольных точек и результатов национальных проектов строится на принципах каскадирования информации от общих данных до информации о конкретном результате.

Информация о реализации национальных проектов предоставляется с помощью инструментов инфографики и размещения данных на карте России. Источниками информации являются подсистемы государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

«Выявление и предотвращение рисков недостижения результатов национальных проектов на всем пути их реализации – важнейшая задача Росфинмониторинга и Казначейства, - полагает Артюхин. - Отлажен механизм межведомственного информационного взаимодействия, позволяющий не только выявлять недобросовестных исполнителей государственных контрактов, но и формировать профили риска отдельно взятого проекта».

Какие в России есть национальные проекты

В мае 2018 г. Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» (один из так называемых «майских указов»), давший старт реализации национальных проектов. В сфере «Человеческого капитала» к числу национальных проектов отнесены «Здравоохранение», «Образование», «Демография» и «Культура».

В сфере «Комфортной среды для жизни» к перечню национальных проектов отнесены «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда» и «Экология». В сфере «Экономического роста» к национальным проектам отнесены «Туризм и индустрия гостеприимства», «наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

Также в нацпрограмму была трансформирована госпрограмма «Цифровая экономика». В настоящее время идет разработка еще одного национального проекта – «Беспилотные авиационные системы».