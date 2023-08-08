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Под Москвой появился новый производитель ПК и печатных плат, близкородственный создателям ОС Linux Alt

На российском рынке появился еще один разработчик электроники – компания «Высоконадежные системы». Основным ее владельцем стал производитель техники ИВК, тесно связанный с компанией «Базальт СПО», разработчиком российской ОС Linux Alt.

Новый игрок

Как выяснил CNews, на российском рынке появилась новая компания «Высоконадежные системы» («ВН-системы»), которая займется производством плат и вычислительной техники.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «ВН-системы» зарегистрировано 22 мая 2023 г. в Электростали, под Москвой. Гендиректором компании заявлен Алим Мустафин. Большая часть (51% долей) принадлежит АО «Информационной внедренческой компании» (ИВК), которая связана с разработчиком ОС Linux Alt «Базальт СПО».

У ИВК есть производственные мощности как раз в Электростали. Производство оснащено конвейерной линией «Дайфуку» (Япония), а мощность сборочной линии достигает 300 тыс. единиц в год, следует из информации на официальном сайте ИВК. Компания производит серверы и системы хранения данных (СХД), а также программно-аппаратные комплексы информационной безопасности.

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Фото: FreePik
В России появился еще один производитель электроники

Представители «Базальт СПО» не ответили на запрос CNews. Представители ИВК также не ответили на вопрос о том, чем будет заниматься компания «ВН-системы». Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД), компания займется производством печатных плат, элементов электронной аппаратуры производством компьютеров, коммуникационного оборудования и др.

Связь с «Базальт СПО»

Как уже отмечалось выше, «ВН-системы» связаны с разработчиком ОС Linux Alt. Например, гендиректором основного владельца «ВН-системы» — ИВК (владеет 51%) выступает Григорий Сизоненко, который является гендиректором и одним из учредителей ООО «Агентство финансовой поддержки». Этой компании принадлежит 73% долей ООО «Базальт СПО». Сизоненко принадлежит и 8% долей «ВН-системы». Среди учредителей «Базальт СПО» в списке владельцев «ВН-системы» можно обнаружить Ивана Коровина, которому принадлежит 12,5% компании.

Остальными учредителями «ВН-системы» выступают Александр Клоков (12,5%) и по 8% принадлежит Владимиру Чепко и Екатерина Петровой.

Увеличение мощностей разработчиков «железа»

Вероятно, ИВК планирует расширить ассортимент выпускаемой электроники и увеличить мощности собственного завода. Например, владельцы российских контрактных производств электроники начали вкладываться в увеличение мощностей в стране.

Это произошло потому, что российские производители вычислительной и компьютерной техники после ухода иностранных вендоров с отечественного рынка стали занимать их места (то есть производить больше техники) и потому создали очередь на контрактные производства.

В июле 2023 г. CNews писал о планах производителей электроники F+ tech и «Рикор электроникс» выпускать мониторы под своим брендом.

Кристина Холупова

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