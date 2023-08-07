Таможня на 700 миллионов купила серверов «Аквариус» и Yadro

Центральное информационно-техническое таможенное управление закупило десятки серверов компаний «Аквариус» и Yadro. Вычислительные мощности необходимы для модернизации дата-центра Федеральной таможенной службы. Поставщиком стала компания, долю которой приобрел концерн «Росэнергоатом».

Крупная закупка серверов

Как выяснил CNews, Центральное информационно-техническое таможенное управление (ЦИТТУ) на 700,2 млн руб. закупило российские сервера компаний «Аквариус» и Yadro.

Согласно порталу госзакупок, ЦИТТУ приобрело четыре сервера «Аквариус» на сумму 98,3 млн руб. и вычислительную технику Yadro (40 серверов) — на 593,5 млн руб. Всего получилось 44 сервера. Остальная сумма была потрачена на установку техники в центр обработки данных (ЦОД «Тверь»), а также разработку сопроводительной документации.

Поставщиком стала компания «Прайм груп» (на 49% принадлежит концерну «Росэнергоатом» и по 17% долей компании сосредоточены в руках Александра Богдыль, Сергея Рыжкова и Давида Фараджева). Контракт с компанией был заключен 24 июля 2023 г.

CNews ожидает от представителей Федеральной таможенной службы (ФТС) комментарий о том, почему серверов Yadro было закуплено в 10 раз больше, чем «Аквариуса», а также о том, вычислительная техника каких вендоров закупалась для дата-центра службы ранее.

Для чего сервера

Закупка же была опубликована 22 июня 2023 г. в формате электронного аукциона, в котором приняли участие две компании (наименование второй в тендерной документации не отражено). Оборудование необходимо ЦИТТУ для модернизации информационно-вычислительной инфраструктуры центра обработки данных (ЦОД) Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС) «Тверь».

Фото: ФТС ФТС закупила сервера российских производителей «Аквариус» и Yadro

Целью работ по модернизации дата-центра «Тверь», согласно техническому заданию, стала отказоустойчивое функционирование импортозамещаемых сервисов на базе ЦОДа «Тверь».

ЦОД «Тверь»

О начале создания ЦОДа «Тверь» CNews писал в октябре 2019 г. Для этих целей ФТС объявила конкурс на проектно-изыскательные работы по реконструкции административно-производственного комплекса Тверской таможни. Именно в нем и должен был разместиться дата-центр.

В июне 2021 г. ФТС объявила тендер на закупку оборудования и ПО для строящегося ЦОДа на сумму 3,2 млрд руб. Тендер выиграла компания, одним из учредителей которой являлся бывший зять Мишустина — Александр Удодов (уже выше упоминавшаяся «Прайм груп»).

Строительство ЦОДа для ФТС входит в перечень мероприятий, направленных на реализацию «Стратегии развития таможенной службы до 2030 г.». Согласно стратегии, ФТС должна обеспечить в ближайшие десять лет полномасштабную цифровизацию деятельности таможенных органов.