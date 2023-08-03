Создатель ChatGPT потребовал от клиентов отсканировать сетчатку глаза взамен на собственную криптовалюту Worldcoin

Токены Worldcoin, выпущенные создателями ChatGPT, стали предлагаться в обмен на биометрические данные — сканирование сетчатки глаза. Операторы Worldcoin утверждают, что единственным назначением биометрии будет идентификация пользователя и блокировка любых ботов.

Два миллиона желающих

Криптовалюта Worldcoin, запущенная создателем ChatGPT, взлетела в цене. Эксперты называют ее и экстравагантной, и революционной, хотя пока ее будущее можно назвать туманным.

Worldcoin был запущен в конце июля 2023 г., его создателем является Сэм Олтман (Sam Altman), глава OpenAI. Потенциальным клиентам предлагается некоторое количество криптотокена WLD — обмен на их биометрические данные.

В 35 городах в 20 странах мира развернуты 1,5 тыс. пунктов регистрации, где пользователю предлагается пройти сканирование сетчатки глаза.

Уже более двух миллионов человек прошли процедуру и стали обладателями токенов. Как указывает издание Independent, биометрические данные служат для подтверждения «уникальности личности» владельца криптовалюты, т. е. предназначены для аутентификации пользователя.

Сканирование сетчатки глаза также отсекает всевозможных ИИ-ботов, и Worldcoin акцентирует на этом особое внимание.

Проблемы с регулированием и неунифицированное законодательство не позволяют предлагать криптовалюту на некоторых рынках. Тем не менее, Олтман утверждает, что сразу же после запуска каждые восемь секунд регистрировался новый клиент.

Как отсечь бота

Independent цитирует отраслевых комментаторов, которые называют проект самым амбициозным за последние годы, и указывают, что биометрия станет одним из ключевых способов идентификации людей, и отличия их от ИИ-ботов, что будет необходимо по мере дальнейшего развития искусственного интеллекта.

«Ключевой вопрос, однако, насколько надежно хранение собираемых Worldcoin биометрических данных и будут ли они использоваться для чего-то, кроме авторизации пользователя, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Регулирование сбора биометрики может значительно различаться в разных странах, но в любом случае, попадание ее в руки злоумышленников или использование в целях, отличающихся от заявленных, везде будет вызывать вопросы у регуляторов и правоохранительных органов».

Стоимость Worldcoin в первый же день поднялась с $1,90 до $3,15, затем опустилась опять ниже $2. Позднее, впрочем, снова начался рост: на днях ее стоимость поднялась до $2,3, вопреки общерыночным тенденциям.

Идея использовать изображение сетчатки глаза в контексте криптовалют не нова, но, похоже, Worldcoin — первое ее воплощение. Сканирование отпечатков пальцев, а это тоже биометрическая идентификация, используется уже довольно давно: такими сканерами оборудованы мобильные устройства (как правило, довольно дорогостоящие) и некоторые аппаратные криптокошельки. Но такой метод значительно менее надежен, чем идентификация по сетчатке глаза.