Российские хостинг-провайдеры захватывают Турцию

Новые рынки

Отечественные хостинг-провайдеры стали осваивать турецкий рынок. Площадку с виртуальными серверами в Турции открыла компания RuVDS. Об этом CNews рассказали представители провайдера.

Свои услуги RuVDS планирует предоставлять как российским, так и местным компаниям. В проект уже было вложено 20 млн руб., отметил гендиректор RuVDS Никита Цаплин. У RuVDS уже открыты площадки в в Швейцарии, Великобритании, Германии, Нидерландах и Казахстане.

Услуги хостинга предоставляются на базе дата-центра компании Netdirekt, расположенного в Измире. По словам технического менеджера Netdirekt Бурака Ялти (Burak Yalti), проект укрепит сотрудничество России и Турции в технологическом секторе.

Помимо RuVDS, свое представительство в Стамбуле в начале июля 2023 г. открыла отечественная компания Serverspace. Ее офисы уже присутствуют в Белоруссии, Нидерландах и Казахстане. На турецком рынке провайдер намерен оказывать услуги только местным компаниям и пользователям.

Популярная страна

Турция весьма популярное направление для релокации россиян, которые начали покидать страну после начала специальной военной операции (СВО). Например, по итогам 2022 г. россияне заняли первое место среди иностранцев по количеству полученных видов на жительство в Турции. Они получили 153 тыс. ВНЖ. Об этом писали «РИА Новости», ссылаясь на данные управления по миграции страны.

Фото: tawatchai07 на Freepik Отечественные хостинг провайдеры открывают свои представительства в Турции

Россияне отличились и по приобретению жилья в Турции. С января по октябрь 2022 г. соотечественники купили каждый пятый объект жилья в стране.

Но рынок хостинга не перспективен

Российские провайдеры, которые захотят выйти на рынок Турции, могут столкнуться с рядом проблем. Например, оказание услуг хостинга российским компаниям будет ограниченно, так как из-за размещения мощностей в турецких дата-центрах, клиенты могут сталкиваться с задержками в передаче данных. Помимо этого, существуют и юридические тонкости, рассказал «Коммерсанту» директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы» Сергей Зинкевич. По его словам, и стоимость услуг в Турции будет выше, чем в Россиии.

Зинкевич отметил и присутствие на турецком рынке не только местных провайдеров, но и международных игроков. Что, по всей видимости, усиливает конкуренцию.

Основателю дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павлу Кулакову, облачный турецкий рынок не кажется перспективным в ближайшем будущем. Потому что Турция ориентирована на сельское хозяйство, промышленность и туризм. И цифровизация, в первую очередь, будет направлена именно на эти отрасли.