Пенсионный фонд закупает тысячи ПК на ОС Linux

АРМ для Пенсионного фонда

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования закупает тысячи автоматизированных рабочих мест (АРМ) для сотрудников по всей стране. На эти цели фонд выделил 411,3 млн руб.

Согласно порталу госзакупок, фонд 13 июля 2023 г. для закупки АРМ опубликовал тендер в формате электронного аукциона. Заявки на него принимались до 31 июля, итоги будут подведены 2 августа.

На технике должна быть предустановлена ОС из реестра Минцифры (туда входят Alt Linux, Astra Linux, а также «Ред ОС»). Их объединяет то, что все они построены на базе ядра Linux.

Фонд пенсионного и социального страхования был создан путем объединения Пенсионного и Социального фондов на основании федерального закона №236-ФЗ от 14 июля 2022 г.

Что требуется фонду

Как следует из технического задания, фонду требуется 4 тыс. рабочих станций в составе системного блока, клавиатуры, мыши и монитора. Базовая частота процессора на стандартной архитектуре должна быть не менее 2,9 ГГц с объемом оперативной памяти не менее 16 ГБ. Закупаемые мониторы, согласно требованиям заказчика, должны быть на матрице IPS и с размером диагонали 27 дюймов.

Техника должна быть поставлена в республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Марий Эл, Крым, Мордовия, в Калужскую, Калининградскую, Магаданскую и другие области. Контракт должен быть исполнен до 29 декабря 2023 г.

На аукцион было подано две заявки без указания конкретных компаний. Итоги пока не подведены.

В июле Пенсионный фонд также опубликовал тендер на закупку серверов и систем хранения данных на общую сумму 475,1 млн руб. Оборудование необходимо заказчику для обеспечения системы фонда необходимыми для функционирования вычислительными ресурсами для назначения и выплаты пенсии и мер социальной поддержки.

Закупки АРМ в России

CNews часто пишет о закупках АРМ различных ведомств. Например, в декабре 2023 г. писал о крупной закупке Пенсионного фонда более 2 тыс. АРМ. В июне 2023 г. отрасль подняла тему запрета комплектовать автоматизированные рабочие места иностранной периферией. Инициативу проявила компания «Бештау электроникс», которая как раз занимается производством мышей, клавиатур и мониторов. Минпромторг, в целом, не возражает против подобных изменений, но полагает, что в нынешнем виде они еще не готовы к внедрению. Потому что сейчас в реестре российской электроники почти нет периферии, без которой пользоваться АРМ не представляется возможным. Например, принтеров нет совсем. И балльная система для их внесения в реестр Минпромторга только разрабатывается.

Немного лучше обстоят дела с мониторами: в реестре есть несколько российских продуктов. Помимо этого, все больше игроков, производящих компьютеры на территории России, начинают выпускать и мониторы. В июле CNews писал о двух таких компаниях F+ tech и «Рикор электроникс», которые анонсировали выпуск своих мониторов уже в 2023 г.

