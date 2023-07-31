Власти не хотят следить за безопасностью цифрового рубля. Ответственность за защиту россиян от мошенников ляжет на банки

Отвечать за безопасность цифрового рубля будут российские банки. На модернизацию своей системы им придется выделить в пределах 100 млн руб., а для крупных банков эта сумма может оказаться существенно более крупной. Также Центробанк ввел новые правила обеспечения безопасности цифрового рубля. Эксперимент по его внедрению начнется в августе 2023 г., однако россияне настроены к нему, по меньшей мере, крайне скептически.

Миллионы реальных рублей в обмен на цифровую валюту

Российский Центробанк определился с правилами защиты транзакция в системе цифрового рубля, а также с тем, кто будет ее обеспечивать. Как пишет «Коммерсант», эту обязанность переложат на банки, притом как на крупные, так и на небольшие, и в случае последних затраты на исполнение требований могут никогда не окупиться.

По подсчетам опрошенных изданием экспертов, вложения в новую инфраструктуру могут составить в среднем 100 млн руб. Одно из правил Центробанка гласит, что она должна быть размещена в выделенном сегменте вычислительной сети, и это касается всех без исключения участников платформы цифрового рубля. Системно значимым кредитным организациям назначаются дополнительные требования к безопасности этой инфраструктуры – на обычные банки они не распространяются.

В числе требований – пролонгированный период хранения всех входящих и исходящих электронных сообщений. Он составляет пять лет и распространяется на всех без исключения участников проекта цифрового рубля – как на банк всероссийского масштаба, так и на региональную кредитную организацию.

Что такое «цифровой рубль»

Цифровой рубль – это третья форма денег в дополнение к уже существующим наличным и безналичным рублям. Власти очень активно стремятся внедрить ее в российскую действительность, при этом не объясняя, зачем, а также не уточняя, чем цифровой рубль лучше классических безналичных переводов.

Фото: Госдума Россияне с нескрываемым и неподдельным недоверием относятся к цифровому рублю. Вокруг него слишком много недосказанностей

Ограничений у цифрового рубля предостаточно – например, счет можно будет открыть исключительно в ЦБ, хотя и посредством приложения любого банка. Положить их под проценты – нельзя, взять кредит цифровыми рублями – нельзя, а пополнять счет можно будет максимум на 300 тыс. в месяц.

К моменту выхода материала информации об ограничениях по выводу денег с такого счета не было. При этом в России очень широко распространено мнение, что цифровым рублем, полностью контролируемым, власти хотят заменить наличные, отследить которые гораздо сложнее. К очевидным преимуществам цифрового рубля можно отнести пока что бесплатные переводы и платежи, но только для физических лиц – для магазинов комиссия составит в пределах 0,3%.

Эксперимент по внедрению цифрового рубля начнется в августе 2023 г. В проекте на пилотном этапе участвуют 13 российских банков.

Безопасность – это звучит дорого

Специалисты по информационной безопасности высказали свое мнение относительно влияния новых требований Центробанка к защищенности цифрового рубля на инфраструктуру банков. По оценке представителя компании RTM Group Евгения Царева, влияние это будет минимальным, хотя банкам все же придется добавить в свою сеть дополнительный сегмент с «железом» и ПО. «Для внедрения новых элементов инфраструктуры, включая сервера, инструменты обеспечения безопасности, а также привлечение новых специалистов, потребуются деньги и время», – заявил он «Коммерсанту».

Евгений Царев подчеркнул, что соответствие требованиям ЦБ по безопасности к участникам платформы цифрового рубля может вылиться в 100 млн руб. дополнительных расходов, и это только у банков среднего уровня. Крупные игроки российского финрынка, вероятно, отделаются еще большей суммой.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что такие расходы если и будут оправданы, то далеко не для всех банков. Как сообщил изданию вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, «чем меньше банк, тем больше для него в относительном выражении будут затраты». По его словам, небольшие банки и вовсе не смогут окупить затраты на внедрение цифрового рубля из-за потенциально небольшого объема операций по нему.

Еще один молниеносный закон

Для внедрения цифрового рубля отечественные власти очень быстро подготовили необходимую законодательную основу. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в конце 2022 г., где весной 2023 г. прошел первое чтение. Третье и заключительное чтение он проскочил в середине июля 2023 г., и в считанные дни его одобрил Совет Федерации. Подпись Президента России Владимира Путина появилась на документе в конце июля 2023 г.

В России есть несколько примеров законов, которые принимались столь же стремительно. Среди них – закон «о приземлении», обязывающий работающие в России иностранные компании под угрозой многочисленных санкций открывать в стране свои представительства.

По примеру Африки

Цифровая форма национальной валюты – явление к моменту выхода материала очень нераспространенное. Опыт по ее внедрению есть у считанных стран, например, у КНР и у Турции, и не все эти эксперименты были признаны успешными.

В качестве примера, с учетом возросшего в последние недели интереса России к сотрудничеству со странами Африки, следует привести опыт Нигерии. Власти этой страны ввели цифровую нацвалюту eNaira, которую, как пишет Bloomberg, жители в едином порыве проигнорировали. Лишь около 0,5% населения Нигерии начали использовать ее, хотя власти заманивали людей всевозможными льготами. В итоге проект был признан провальным.