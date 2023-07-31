В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPoint

В «Мой офис» для российской ОС «Аврора» добавлен редактор презентаций на замену PowerPointРазработчики из компании «Новые облачные технологии» выпустили новую версию первого нативного приложения для защищенной российской мобильной ОС «Аврора», которое позволяет локально работать с текстами, таблицами и презентациями. В релизе «Мой офис Документы 1.1» возможности программы были расширены за счет функций редактирования презентаций и просмотра документов в формате PDF.
Редактор презентаций в приложении «Мой офис Документы» для «Авроры»
Как стало известно CNews, компания «Новые облачные технологии» (НОТ), российский разработчик программного обеспечения под брендом «Мой офис», добавила функции редактирование презентаций в фирменное мобильное приложение для отечественной операционной системы «Аврора».
Изменения реализованы в версии 1.1 приложения «Мой офис Документы» для ОС «Аврора», которое в НОТ называют «первым нативным» инструментом для локальной работы с документами в этой защищенной мобильной ОС. Программа поддерживает работу с популярными форматами файлов презентаций, в том числе PPTX (Microsoft PowerPoint), ODP (презентация в формате OpenDocument), XODP (расширение ODP).
Ранее возможности работы с презентациями в программе «Мой офис Документы» были ограничены просмотром соответствующих документов и демонстрацией слайд-шоу на их основе.
Первый релиз нативного «Моего офиса» для «Авроры» состоялся в конце марта 2023 г. Разработчики продукта особо подчеркивали работоспособность программного продукта в условиях отсутствия подключения к интернету с задействованием исключительно ресурсов смартфона или планшета.
Возможности редактирования презентаций
Начать редактирование слайда презентации в приложении «Мой офис Документы» можно непосредственно со смартфона или планшета в одно касание. Для этого достаточно установить в нужное место слайда курсор и с помощью специальной кнопки вызвать клавиатуру. Когда пользователь переходит из режима просмотра в режим редактирования, для него начинает отображаться панель инструментов, которую при необходимости можно скрыть, нажав на нее, рассказали CNews в НОТ.
Возможности редактирования презентаций в приложении «Мой офис Документы» включают внесение правок и изменение параметров форматирования отдельных текстовых фрагментов, в том числе гарнитуры и начертания шрифта (выделение жирным, курсивом, подчеркиванием), его кегля (размера) с заданием последнего вручную или с пошаговым увеличением/уменьшением при помощи кнопок “+” и “-“.
Допускается перемещение предварительно выделенных блоков с текстом, фигурами или изображениями путем перетаскивания.
Как и в большинстве настольных версий редакторов документов, в мобильном приложении «Мой офис Документы» доступны функции отмены правок и их повторного применения. Программа «запоминает» до 50 последних шагов и позволяет перемещаться по ним в любом из направлений, рассказали CNews в НОТ.
Сохранение отредактированного документа осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки на панели инструментов или выбора пункта контекстного меню. Реализована функция автоматического сохранения документа, которая фиксирует изменения каждую с регулярностью раз в минуту.
Другие новшества в релизе
Помимо функций редактирования презентаций, в релизе 1.1 приложения «Мой офис Документы» для ОС «Аврора» пользователям стала доступна возможность просмотра файлов формата PDF – перемещение по документу и его масштабирование.
Изменения также затронули руководство пользователя – отныне оно поставляется вместе с приложением «Мой офис Документы» для ОС «Аврора» в виде PDF-документа и доступно локально. посредством меню навигации.
При необходимости пользователя имеет возможность в одно нажатие обратиться из приложения к справочному центру, расположенному на корпоративном сайте «Моего офиса».
«Мой офис», «Аврора» и «железо» для них
Защищенная мобильная ОС «Аврора» была создана на базе Sailfish OS финской компании Jolla, основанной в 2011 г. выходцами из Nokia. С 2018 г. ОС принадлежит «Ростелекому», а с 2019 г. носит свое текущее название. Система входит в реестр отечественного ПО, сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России.
«Мой офис Документы» – это мобильное приложение, сочетающее в себе функциональность редакторов текста, таблиц и презентаций. Программный продукт располагает версиями для таких платформ как Google Android, Apple iOS и «Аврора».
НОТ развивает сборку приложения под «Аврору» по меньшей мере с 2019 г. Адаптированная для работы в отечественной ОС, тогда именовавшейся Sailfish Mobile OS Rus, версия увидела свет в конце феврале 2019 г.
Приложение «Мой офис Документы для «Авроры» поддерживает русский и английский языки. Разработчиками заявлена полная совместимость с актуальными моделями планшетов Aquarius и F+ tech.
Согласно информации, опубликованной на сайте «Авроры», официально российскую защищенную мобильную ОС поддерживает как минимум 11 актуальных устройств, пять из которых планшетные персональные компьютеры, а остальные смартфоны.
Среди производителей гаджетов значатся модели под брендами Aquarius, TrustPhone, F+, «Байтэрг», Qtech.
В перечне устройств, снятых с производства, присутствует всего четыре аппарата, адаптированных к использованию «Авроры»: смартфоны Inoi R7, Blackview bv6000s, MIG C55 и планшет Inoi T8.
В апреле 2023 г. F+ tech представила планшет Life Tab Plus и смартфон R570e на базе ОС «Аврора».
В конце мая 2023 г. CNews писал о создании защищенного мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе ОС «Аврора», ПО «Мой офис» и технике F+ tech.