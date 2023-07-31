Чтобы вернуть запретные беспилотники в небо, на них начали ставить российские трекеры и подключать к ГЛОНАСС

ГЛОНАСС начал тестировать российские трекеры для мониторинга полетов беспилотников. Такой контроль повысит безопасность полетов и расширит возможности применения БПЛА в различных сферах экономики.



Контроль за беспилотниками

АО «ГЛОНАСС» начал тестировать российские трекеры для мониторинга полетов беспилотников (БПЛА). Трекер – это устройство приема-передачи для удаленного контроля над объектами. По результатам эксперимента будет оцифровано взаимодействие собственников беспилотников с надзорными ведомствами, обеспечена прозрачность полетов для контролирующих органов. Предполагается, что трекеры повысят безопасность, позволят отслеживать, соблюдаются ли заявленные маршруты полетов. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор компании Алексей Райкевич.

«Мы начали тестирование российских трекеров для мониторинга полетов авиабеспилотников. Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в госинформсистему ЭРА-ГЛОНАСС, первые тесты состоялись в конце июля», — сообщил Райкевич.

Тестирование запустили в рамках экспериментального правового режима в Томской области и продолжат в Новосибирске.

ГЛОНАСС поможет

О противоречивой сложившейся сегодня ситуации Райкевич говорил на выставке «Иннопром», проходившей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2023 г. «Сегодня мы наблюдаем серьезное противоречие между мерами стимулирования использования беспилотников для нужд экономики, которые предпринимает государство, и вводимыми запретами на региональном уровне. В той или иной степени, ограничения на полеты беспилотников введены в 70 субъектах. Поэтому важно найти баланс интересов, который поможет учесть требования национальной безопасности, экономическую целесообразность и интересы развития отрасли беспилотной авиации», — отметил Райкевич.

Эффективным и самым быстрым решением для регионов в части организации безопасности полетов и снятия ограничений на использование беспилотных летательных аппаратов может стать мониторинг на основе госинформсистемы ЭРА-ГЛОНАСС.

Акционерное общество «ГЛОНАСС» со 100% государственным участием создано в 2015 г. с целью исполнения перечня поручений Президента России Владимира Путина по развитию государственной автоматизированной информационной системы ЭРА-ГЛОНАСС. Государственная система экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС введена в эксплуатацию с 1 января 2015 г. для сохранения жизни и здоровья пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и других чрезвычайных ситуациях.



По словам Райкевича, несмотря на то, что АО «ГЛОНАСС» относительно новый участник авиационного рынка России, у компании накоплен значительный опыт мониторинга в транспортной сфере с использованием средств спутниковой навигации и собственной защищенной сети связи с максимальным радиопокрытием на всей территории страны.

Кроме этого, с 2022 г. сервис «Авиационный мониторинг», созданный на базе ЭРА-ГЛОНАСС, обеспечивает непрерывный мониторинг полетов почти 200 воздушных судов, которые обрабатывают сельхозземли в Южном федеральном округе.

Применение беспилотников в России

Трекеры для мониторинга полетов беспилотников упростят и расширят возможности применения БПЛА в различных сферах экономики на всей территории страны, а также откроют новые возможности развития беспилотной авиации, сказал Райкевич РИА «Новости».

Правительство России утвердило «Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г.» распоряжением от 21 июня 2023 г. Об этом ранее писал CNews. Реализация стратегии призвана обеспечить для гражданских отраслей продуктового и технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. В России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Как было указано в документе, российский рынок беспилотной авиации обладает значительным потенциалом. К 2030 г. число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке России оценивается в более чем 180 тыс. единиц и порядка 200 тыс. единиц к 2035 г. В денежном эквиваленте эти объемы соответствуют почти 200 млрд руб. и более чем 220 млрд руб. соответственно.