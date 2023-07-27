«Марвел» запускает под Москвой мощное производство мониторов с претензией на «заметную долю рынка»

Мониторы F+ tech

Как стало известно CNews, российский производитель электроники F+ tech (входит в группу компаний «F+ tech-Марвел») начнет производить компьютерные мониторы в России. Об этом CNews рассказал представитель F+ tech.

Первые устройства появятся уже к концу 2023 г. «Объемы, которые смогут претендовать на заметную долю рынка, мы начнем выпускать уже в следующем году», — рассказал CNews представитель компании.

Мониторы будут собираться там же, где и принтеры F+ tech, на строящемся заводе компании в Подмосковье, в деревне Валищево. Как ранее сообщали представители «Марвел», завод будет введен в эксплуатацию весной 2023 г.

Компания планирует внести произведенные на территории страны мониторы в реестр Минпромторга. И в дальнейшем поставлять их организациям из госсектора и с госучастием.

Российский рынок мониторов

«С учетом возможностей компании “Марвел”, наладить производство локализованных мониторов до конца текущего года для них посильная задача», — рассказал CNews соучредитель группы компаний «Бештау» (производит периферийное оборудование, включая мониторы, клавиатуры, мыши и др.) Владимир Кузнецов.

По слова Кузнецова, потребность госсектора в компьютеризированных рабочих местах составляет около 2 млн единиц в год. «Бештау», например, к началу 2024 г. выйдет на мощность производства 350 тыс. мониторов в год.

«Спрос на мониторы для стационарных рабочих мест остается высоким, однако существующие российские производственные мощности и реестровые модели не могут пока его удовлетворить в полной мере», — рассказал CNews представитель F+ tech.

Проблема российского рынка мониторов состоит в том, что отечественным компаниям приходится конкурировать с китайскими производителями, которые поставляют свои устройства в составе автоматизированных рабочих мест (АРМ, в состав входят как минимум системные блоки, мониторы и др.), рассказал CNews соучредитель группы компаний «Бештау». Об этой проблеме в июне 2023 г. писал «Коммерсант». Она заключается в том, что в реестр российской электроники Минпромторга стали попадать АРМ, в составе которых отечественные только системные блоки, а все остальное оборудование (монитор, клавиатура и др.) иностранного производства.

Участники рынка отечественных АРМ, напротив, боятся, что производство российской периферии будет монополизировано «Бештау». В России производством мониторов также занимаются Lightcom и RDW Computers. «Бештау» же в начале июня 2023 г. выступила с идеей по внедрению балльной системы определения степени «отечественности» АРМ, в которой бы учитывалась и страна производства периферийных устройств.

«Марвел» на рынке периферии

В августе 2022 г. «Марвел» выкупила российское подразделение американского производителя принтеров Lexmark вместе с сотрудниками. После ухода из России иностранных вендоров дистрибутор вознамерился занять 20% рынка российской печати.

В ноябре 2022 г. также стало известно о том, что F+ tech запускает производство систем хранения данных и сетевого оборудования в Подмосковье. Для этих целей она выкупила долю в разработчике ПО СК-СХД.

В феврале 2023 г. стало известно о покупке F+ tech доли в российском производителе АРМ Getmobit. Сообщалось, что F+ tech будет разрабатывать тонкие клиенты, ПК и прочую технику. Эксперты предположили, что компания планирует сосредоточиться на поставках электроники в госсектор. В мае компания представила защищенное АРМ на базе ОС «Аврора». Устройство состоит из планшета или смартфона F+ tech, предустановленной ОС «Аврора», ПО «Мой офис документы», SIM-карты, а также контрактов на сервисное гарантийное обслуживание.