Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня

«Экологи» Германии поделятся деньгами с чипмейкерами

Правительство Германии планирует направить 20 млрд евро (примерно $22 млрд) на расширение производства полупроводниковой продукции на территории страны с целью укрепления национального технологического сектора и обеспечения надежности поставок критически важных компонентов в условиях растущей геополитической напряженности. По сообщению агентства Bloomberg, средства на эти цели будут взяты из национального фонда климата и трансформации (Klima- und Transformationsfonds; KTF).

На получение финансовой поддержки смогут претендовать как местные игроки, так и международные компании. Распределение субсидий будет завершено к 2027 г.

По предварительным данным, львиная доля – около трех четвертей от всей выделенной суммы – достанется зарубежным организациям, преимущественно из США и Тайваня.

Кто претендует на получение субсидий

Одним из наиболее вероятных получателей субсидий станет американская корпорация Intel. Производитель процессоров на базе архитектуры x86 заручился поддержкой властей Германии в июне 2023 г. и претендует на 10 млрд евро.

Проект, реализуемый чипмейкером на территории страны, предусматривает строительство мегафабрики в Магдебурге по выпуску интегральных микросхем ангстремного класса.

«Ангстремная эра» для Intel, согласно дорожной карте компании, должна наступить в первой половине 2024 г. Однако до Магдебурга техпроцессы 20A или 2 нм (1А соответствует 0,1 нм) и более совершенные доберутся не ранее 2027 г.

Совокупный размер инвестиций в проект, как ожидается, составит 30 млрд евро, 10 млрд из которых придется на субсидии правительства Германии.

Другой внушительный кусок денежного пирога, вероятно, достанется TSMC – крупнейшему в мире контрактному производителю чипов. Тайваньцы нацелены на создание завода в Дрездене и готовы потратить на эти цели 10 млрд евро.

Германия, в свою очередь, готова компенсировать ровно половину расходов на ввод в эксплуатацию производственных мощностей, которые, по словам председателя правления TSMC Марка Лю (Mark Liu), будут ориентированы на выпуск электронных компонентов для автомобильной промышленности. TSMC ведет переговоры с партнерами относительно своего дрезденского проекта.

В то время как TSMC и Intel только планируют строительство новых предприятий в Германии, немецкая Infineon Technologies, производитель микросхем для телекоммуникаций, еще зимой 2023 г. получила разрешение на развертывание производственной инфраструктуры в пригороде Дрездзена. Завод начнет свою работу в 2026 г. и будет специализироваться на выпуске микросхем смешанных сигналов и силовых полупроводников на 300-миллиметровых пластинах. Расходы на запуск предприятия оцениваются в 5 млрд евро. В Infineon рассчитывают на субсидии в размере 1 млрд евро.

Еще один местный игрок – автомобильный концерн-поставщик ZF Friedrichshafen претендует на финансовую поддержку KTF на сумму 750 млн евро. На эти средства компания рассчитывает запустить предприятие на территории немецкой федеральной земли Саар в сотрудничестве с американским производителем силовой электроники Wolfspeed.

В 2016 г. Infineon Technologies согласовала сделку по приобретению Wolfspeed, однако она не получила одобрение регуляторов и была отменена.

Таким образом, чуть более чем 3 млрд евро из 20 млрд, изъятых из климатического фонда, предварительно остаются нераспределенными.

Чем занимается KTF

Фонд климата и трансформации был учрежден правительством Германии в 2022 г. Изначально предполагалось, что средства внебюджетного фонда будут направлены на декарбонизацию экономики, однако в дальнейшем спектр направлений, по котором организация направляет поддержку, был значительно расширен. Так, в его задачи входит субсидирование проектов, связанных с внедрением чистых технологий производства, расширением применения возобновляемых источников энергии, повышением энергоэффективности и повсеместным переходом на электротранспорт (включая развитие электрозарядной инфраструктуры).

Согласно источникам Bloomberg, которые предпочли сохранить свою анонимность, KTF будет выделено 180 млрд евро. Переговоры на этот счет все еще продолжаются и, как ожидается, итоги будут подведены в ближайшие несколько недель.

В конце апреля 2023 г. Bloomberg писал о том, что KTF испытывает дефицит средств на уровне 12 млн евро ($13,2 млн). В этой оценке не учтены расходы, призванные облегчить отказ страны от систем отопления на основе ископаемого топлива.

В середине апреля 2023 г. правящая коалиция приняла решение о введении запрета внедрения новых систем обогрева, генерирующих тепло за счет сжигания газа и продуктов нефтепереработки с 2024 г.

США тоже инвестируют в локализацию производства полупроводников

Летом 2022 г. власти США запустили программу под названием CHIPS and Science Act, нацеленную, в частности, на поддержку национальной полупроводниковой отрасли. Она предусматривает выделение $52 млрд на запуск производственных площадок на территории страны.

Американские власти считают, что локализация производства полупроводников позволит государству сократить зависимость от импорта и устранить угрозы национальной безопасности, сопряженные с ней.

TSMC готовит к запуску первую более чем за 20 лет площадку по производству «продвинутых» чипов на территории Аризоны (США).

Компания вложит в строительство завода около $12 млрд. Помимо TSMC, на получение субсидий претендуют или могут претендовать Samsung, GlobalFoundries и другие значимые участники рынка контрактного производства полупроводников.