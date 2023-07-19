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Центробанк вчинил 10 персональных исков ИТ-директору «Ингосстраха»

ЦБ завалил исками ИТ-директора «Ингосстраха». В одном уже завершившемся разбирательстве суд признал его вину в том, что пользователь сайта страховщика не смог заключить электронный договор ОСАГО. Служители Фемиды посчитали, что ИТ-директор несет персональную ответственность за ненадлежащим образом работающий интернет-ресурс.

Иски к ИТ-директору

Как выяснил CNews, за последние четыре месяца, начиная с 20 марта 2023 г., Центробанк (ЦБ, Банк России) подал 10 исков в Арбитражный суд Москвы к техническому директору департамента ИТ страховой компании «Ингосстрах» Владимиру Тихомирову. Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных судов.

Девять из десяти исков поданы по признакам административных нарушений ч. 3 ст.14.1 КоАП — осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Каждое такое нарушение влечет наложение штрафа в размере от 500 руб. до 2 тыс. руб.

Один иск касается первой части этой же статьи КоАП — осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без госрегистрации в качестве юрлица. Такое нарушение наказывается предупреждением или наложением штрафа на граждан в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. руб., на должностных лиц — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на юрлиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

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Фото: ru.freepik
ИТ-директор «Ингосстраха» получил 10 исков от ЦБ

Судя по одному из уже вынесенных решений суда, наложившего на Тихомирова штраф в 3 тыс. руб. (подробности — ниже), он выступает ответчиком в качестве должностного лица.

Во втором из уже завершившихся разбирательств Тихомиров был признан невиновным — ЦБ в удовлетворении иска было отказано. Остальные иски пока либо рассматриваются, либо еще не приняты к производству.

На момент публикации данного материала представители ЦБ и «Ингосстраха» не смогли прокомментировать CNews поток разбирательств и их существо.

Персональная ответственность ИТ-директора за неработающий сайт

В единственном пока завершившемся не в пользу Тихомирова разбирательстве речь идет о проблемах пользователя сайта «Ингосстраха» — частного лица.

В решении суда отмечается, что в соответствии с федеральным законом от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ именно ЦБ является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности.

Как следует из материалов дела, 2 февраля 2023 г. в ЦБ поступило обращение Натальи Цаплиной, содержащее сведения о невозможности заключения договора ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) в виде электронного документа, направленного ею в «Ингосстрах» через сайт организации.

В ходе разбирательства выяснилось, что Цаплина изначально приложила не все требующиеся документы, однако дальнейшие действия страховщика вызвали у судей вопросы, причем к работе Тихомирова персонально.

«Согласно распоряжению СПАО “Ингосстрах” от 20 декабря 2022 г. № 166-Р, Тихомиров был назначен ответственным за техническое сопровождение (корректность) работы официального сайта СПАО “Ингосстрах” при заключении договоров ОСАГО», — отмечают служители Фемиды.

Также они обращают внимание на то, что, в соответствии со своей должностной инструкции, технический директор несет ответственность «за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах и в порядке, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации».

«Согласно представленной страховщиком копии табеля учета рабочего времени за февраль 2023 г., 1 февраля 2023 г. Тихомиров находился на рабочем месте и выполнял свои служебные обязанности, — продолжают судьи. — Следовательно, ненадлежащее исполнение Тихомировым служебных обязанностей… повлекло невозможность заключить договор ОСАГО в виде электронного документа, что является нарушением лицензионных требований».

В результате служители Фемиды посчитали, что имеются достаточные данные, указывающие на наличие в действиях (бездействии) технического директора ИТ-департамента «Ингосстраха» «события административного правонарушения, выразившегося в осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Никакого снисхождения

«Оснований для освобождения заявителя от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения суд также не усматривает, поскольку в соответствии со ст. 2.9 КоАП и правовой позицией Высшего Арбитражного суда, выраженной в пункте 18 постановления Пленума от 2 июня 2004 г. № 10, малозначительность правонарушения имеет место только при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям в исключительных случаях, — добавляют судьи. — Обстоятельств, свидетельствующих об исключительности рассматриваемого случая, заинтересованным лицом не представлено».

На момент публикации данного материала представители «Ингосстраха» не смогли сообщить CNews, работает ли сейчас сайт организации должным образом.

Денис Воейков

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