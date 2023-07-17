Паркоматы в Москве оказались никому не нужны. На их снос потратят миллионы

В Москве скоро исчезнут почти все паркоматы – водители перестали ими пользоваться, поскольку оплатить со смартфона можно и быстрее, и удобнее, а паркомат еще нужно найти. Если не успел оплатить за 5 минут, то налагает штраф в размере 5000 руб. Столица лишится около 600 автоматов – работать продолжат лишь 80, размещенные в самых оживленных местах города. На демонтаж сети, которую строили 17 лет, власти выделят почти 12 млн руб.

Москва попрощается с паркоматами

Власти Москвы приняли решение демонтировать паркоматы почти по всей территории столицы, пишет «Коммерсант». Проект, старт которому был дан почти 17 лет назад, в современных реалиях оказался не востребован – устройства простаивают, поскольку в кармане каждого автовладельца есть мобильное средство оплаты парковки – смартфон.

Как сообщал CNews, первый паркомат в Москве заработал в октябре 2006 г. – он был размещен на Тверской улице и принимал оплату при помощи специализированных смарт-карт, купить которые к моменту запуска паркомата не представлялось возможным. Столичные власти планировали в течение четырех лет, то есть к середине осени 2010 г., построить сеть из 500 паркоматов по всей столице, чтобы обеспечить возможность оплаты 12 тыс. парковочных мест. Неизвестно, была ли достигнута эта цель в указанные сроки но к июлю 2023 г. в пределах МКАД работало в пределах 600 парковочных автоматов (статистика mos.ru).

Устройства из прошлого

В 2023 г. паркоматами в Москве не пользуется почти никто – 95% водителей оплачивают парковку при помощи специализированного приложения в смартфон, утверждает столичный Дептранс. На автоматы по оплате приходится лишь 1% всех транзакций, и этот показатель постоянно снижается – в 2018 г., пишет «Коммерсант», он был на уровне 2,4%. В 2014 г. на паркоматы приходилось 17,2% транзакций, В 2012 г. – 37%.

Фото: Mos.ru Громоздкие махины не востребованы у москвичей и гостей столицы

Как сообщили изданию представители «Администратора парковочного пространства» (АМПП) многие столичные паркоматы ни разу не использовались с начала 2023 г. По их словам, все дело именно в современных способах оплаты, притом не только в смартфонах с мобильным интернетом и приложением «Парковки Москвы» – жители и гости столицы, перемещающиеся на личном транспорте и пользующиеся платными парковками, переводят за них деньги по SMS и при помощи партнерских сервисов. Также в ходу голосовая оплата и перевод денег через сайт mos.ru, где можно, в том числе, купить парковочный абонемент.

Тендер на миллионы рублей

Выкорчевыванием паркоматов займется отдельный подрядчик, которого наймет Государственное казенное учреждение (ГКУ) «Дирекция транспортных закупок» Москвы. Заявки на участие в объявленном им тендере принимались 14 июля 2023 г., а начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,7 млн руб.

По информации издания, демонтаж ожидают 590 уличных паркоматов, притом изымать их будут прямо с бетонным основанием. Условия контракта подразумевают, в дополнение к основному заказу, восстановление покрытия, будь то асфальт или плитка, а также уборка оставленного после работ мусора.

Почти все эти паркоматы будут отключены

На весь процесс подрядчику будет выделено ровно 30 календарных дней с момента подписания контракта. По предварительным оценкам, Москву избавят от сети паркоматов до конца лета 2023 г.

Искусственное уничтожение сети

Опрошенные изданием эксперты назвали причину, по которой россияне почти перестали пользоваться паркоматами в Москве. По мнению координатора движения «Cиние ведерки» Петра Шкуматова, это всего лишь 5 минут, которые выдаются на оплату парковки, после чего водитель получает штраф в размере 5000 руб. (размер штрафа актуален только для Москвы – в Санкт-Петербурге он составляет 3000 руб., в других регионах – от 1000 руб.). За это время паркомат можно просто не успеть найти. До 2018 г. на оплату выдавалось 15 минут, так что теперь водителю быстрее разблокировать смартфон и провести оплату парой касаний по экрану. «С другой стороны, нужно создавать условия, когда граждане, у которых нет приложения, нет телефона (например, иногородние) при пользовании парковкой все равно имели бы возможность оплатить, чтобы не получить штраф, – сказал изданию глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. – У автовладельцев должна быть четкая и ясная информация, как оплатить парковку альтернативным способом».

Счастливчики и вторая жизнь

В дальнейшем устройства могут быть отправлены в регионы, где только начинается развитие сетей платных парковок, пишет «Коммерсант». Например, автоматы могут быть переданы в Волгоград, где местные власти хотят превратить Ворошиловский и Центральный районы города в зону платной парковки – с осени 2023 и до конца 2024 г. в этих районах, согласно дорожной карте администрации Волгограда, должно появится около 7000 платных парковочных мест, за оплатой которых будет следить сеть из 215 камер.

А до переезда в регионы несколько сотен паркоматов разместят в Красногорске. Они будут находиться на одной из площадок «Мосгортранса».

Но и и в самой Москве сеть паркоматов будет демонтирована не полностью. Как сообщили изданию в АМПП, планируется оставить около 80 самых востребованных автоматов – их можно будет найти возле рынков, торговых центров, медучреждений, вокзалов и пр.