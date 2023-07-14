Производителям материалов и оборудования для производства печатных плат готовят преференции от государства

Минпромторг планирует расширить перечень получателей налоговых льгот. К ним хотят отнести производителей материалов и аппаратуры для изготовления интегральных схем. Эксперты полагают, что это приведет к появлению новых игроков на рынке, что повлияет на стоимость и доступность плат. Ассоциация производителей электроники отмечает, что есть целая группа компаний — контрактных производств, которые льготы пока не получили, но нуждаются в них.

Расширение льгот

Как стало известно CNews, Минпромторг планирует расширить перечень компаний, которые могут претендовать на налоговые льготы. В частности, преференции собираются дать тем, кто производит материалы для изготовления печатных плат. Льготы могут распространить и на производителей оборудования и аппаратуры, которые применяются в изготовлении полупроводниковых пластин, слитков и устройств, а также электронных интегральных схем.

Это следует из проекта постановления Правительства (копия есть в распоряжении CNews), разработанного Минпромторгом. Документ вносит изменения в Постановления Правительства №1310 и №1311 от 22 июля 2022 г. (перечень продукции, а также материалов и технологий производства для электронной компонентной базы для применения налоговых льгот). Министерство готовит проект к внесению.

Как рассказали CNews в Минпромторге, благодаря расширению применения налоговых льгот организации-производители печатных плат и организации, занимающиеся необходимыми для них материалами (если указанные материалы будут входить в перечень ПП №1311), получат возможность сэкономить часть собственных средств. Вырученные средства компании смогут направить на усовершенствование технологий производства, повышение уровня заработной платы сотрудников, закупку необходимых компонентов и оборудования. Это, считают в министерстве, положительным образом повлияет на увеличение объемов выпуска (параллельно с улучшением технологий производства) критически важной продукции и объемы закупки необходимых для ее производства материалов.

Кто получит льготы

В перечень возможных получателей льгот были добавлены компании, которые занимаются технологиями производства базовых, а также химических материалов для изготовления печатных плат. К основным (базовым) материалам относятся полимеры, армирующие волокна, медная фольга слоев, а также паяльная маска, маркировочные краски (чернила) и заполнители для отверстий.

Фото: FreePik Минпромторг готовит льготы для производителей материалов для печатных плат

Помимо производителей материалов, на льготы смогут претендовать производители бытовой электроники, смонтированных печатных плат, бытовой электроники, фото – и кинооборудования, медицинского оборудования и др.

«Изменения позволят существенно расширить применение налоговых льгот на ряд организаций, производящих, проектирующих или разрабатывающих радиоэлектронную продукцию, технологии или материалы», — следует из пояснительной записки к документу. Это также позволит стимулировать дальнейшее развитие (проектирование, производство, ремонт и обслуживание) радиоэлектронной продукции в России.



Влияние инициативы на производство ЭКБ

Безусловно, инициатива Минпромторга повлияет положительно на отрасль. Как рассказал CNews экс-сотрудник МЦСТ и основатель магазина российской электроники imaxai.ru Максим Горшенин, в перспективе в стране появится больше игроков, понизится стоимость плат и уменьшатся очереди на заказы.

По его мнению, благодаря льготам в России свои заводы смогут построить новые компании. Помимо этого, компаниям, которые уже имеют свои заводы и разрабатывал платы и делал поверхностный монтаж, станет выгодно завести свое производство текстолита, отметил Горшенин.

«Полагаем, что на настоящем этапе перечень компаний расширится незначительно, в силу сравнительно небольшого рынка по данным направлениям, — рассказал CNews представитель компании Yadro. — Однако, как показывает опыт применения мер налоговых льгот — это эффективный инструмент повышения инвестиционной привлекательности, благодаря которому стимул к росту получат и существующие игроки, и, весьма вероятно, появятся новые».

Льготы дают пока не всем

Как пояснил CNews директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, из крупных сегментов отрасли пока в перечень получателей льгот не вошли коды контрактных производителей. АРПЭ обращались в Минпромторг с просьбой рассмотреть такую возможность (копия письма есть в распоряжении CNews) в мае 2023 г.

По мнению ассоциации, поддержка контрактных производителей необходима для развития кооперационной экосистемы и общей устойчивости отрасли. Сейчас контрактные производители обеспечивают выпуск примерно 20% от общего объема производства радиоэлектронной продукции в России. Они также предоставляют доступ к производственной инфраструктуре для тысяч компаний отрасли, в первую очередь для тех, кто специализируется на разработке, а производство передает на аутсорсинг. К таким компаниям, например, относятся «Резонит», «АТБ электроника», GS Group и другие.

Но министерство посчитало, что правовые основания для дополнения перечня производственными услугами отсутствуют.

В июле АРПЭ направила письмо председателю комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александру Демину с тем же предложением распространить льготы и на контрактных производителей (копия письма есть также у CNews). Ассоциация ожидает ответ.

«Мы продолжаем добиваться включения их в перечень», — отметил Иван Покровский.

Кто получает льготы сейчас

В августе 2022 г. Правительство утвердило перечень материалов, технологий и конечной радиоэлектронной продукции для претендентов на налоговые льготы. Для таких компаний ставка страховых взносов может не превышать 7,6%, а налог на прибыль — 3%.

В перечень были включены микроэлектронное производство электронной компонентной базы с топологическими нормами 250–7 нм и 3–0,34 мкм, полупроводниковых пластин с кристаллами и др. В списке итоговой электронной продукции содержатся компьютеры, серверы, средства защиты информации, телекоммуникационное оборудование, телевизоры и др.