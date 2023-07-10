ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) собирается продлить телевещателям разрешение на использование определенных частот для вещания в аналоговом формате. На эти частоты давно претендуют телеком-операторы для развертывания на них 5G. Но если ГКРЧ решится продлить разрешение, то телеком не сможет воспользоваться заветными частотами до 2025 г.



ГКРЧ продлевает частоты

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) намерена продлить отечественным телевизионным вещателям возможность трансляции в аналоговом формате до 2025 г. Об этом пишет Comnews со ссылкой на проект решения комиссии.

Чтобы получить разрешение ГКРЧ компании должны подать в Роскомнадзор заявки на продление разрешений на использование определенных частот до 20 июля 2023 г. А именно, передавать аналоговой ТВ в диапазонах 174-230 МГц и 470-790 МГц.

В европейских странах регуляторы отказались от аналогового ТВ в пользу цифрового, отмечает издание. И освободившийся диапазон 470-790 МГц они отдали сотовым операторам. Сейчас за эти частоты пока безрезультатно борются отечественные телеком-компании. В их диапазоне можно разворачивать сети 5G.

Телевизионщики получат частоты для вещания в аналоговом формате

Представители Минцифры сообщили изданию, что передать телеком-компаниям диапазон, который используют ТВ-компании, невозможно, так как действует указ Президента России Владимира Путина о невозможности передачи частот без согласия вещателей.

Все хотят заветные частоты

Телекоммуникационные компании до сих пор не могут задействовать частоты 694-790 МГц для 5G, т.к. их используют другие компании, прежде всего — «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Еще в 2021 г. Минцифры рассчитывало представить «дорожную карту» по передаче радиочастот, которые высвободились в результате цифровизации эфирного ТВ для 5G. Но планы так и не были реализованы. Сейчас операторы рассчитывают получить частоты не ранее 2025 г.

Представители «Билайна» заявили изданию, что продление срока эксплуатации аналогового ТВ отодвигает на два года передачи этих частот сотовым операторам. В МТС также заинтересованы в диапазоне. Он не только необходим для развития сетей 5G, но и для развития 4G, отмечает представитель компании. По его словам, «низкие» диапазоны из-за большого радиуса покрытия, могут обеспечить связью огромные территории, в том числе захватывая и малонаселенные пункты.

Аналоговое ТВ

Аналоговое телевидение — это телевизионная система, которая для вещания использует сигнал, транслирующийся с телевышек. Этот сигнал принимает антенна, а за одной частотой закрепляется один канал. Цифровое вещание для передачи изображения и звука использует цифровое кодирование, а на одной частоте передается пакет из нескольких каналов. Цифровое ТВ выдает более высокое качество картинки и звука, а также обладает хорошим приемом даже в труднодоступных населенных пунктах.

Сейчас в России существует более сотни телеканалов, которые вещаются в аналоговом формате, сообщил изданию гендиректор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких. В их число входят и каналы, размещающие рекламу. Поэтому владельцы каналов заинтересованы в том, чтобы продлить право использовать заветные частоты, отметил эксперт.