Россия и Иран начали сотрудничество в сферах ИБ и телекома

Россия и Иран договариваются о сотрудничестве в области кибербезопасности и телекоммуникаций. В обсуждении принимают участие Минцифры России, российские ИТ-компании и минсвязи Ирана.

ИТ-партнерство России и Ирана

Россия обсуждает с Ираном сотрудничество в области кибербезопасности и телекоммуникаций. Заседание по этим вопросам между российским Минцифры и министерством связи и технологий Ирана прошло с 26 по 27 июня 2023 г. в Тегеране. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания встреч.

В переговорах также участвовали «Ростелеком», «Ростелеком-Солар», Positive Technologies, «Центр речевых технологий», НТЦ «Протей», «Почта России», АНО «Организация развития видеоигровой индустрии» и другие. Со стороны Ирана присутствовала телекоммуникационная компания Telecommunication Infrastructure Company (TIC). Она отвечает за инфраструктуру телекоммуникационных сетей в Иране.

Российские ИБ-компании предложили иранской стороне свои компетенции в анализе аудиоданных с использованием искусственного интеллекта, цифровизации бизнес-процессов, в создании в компании центров реагирования на киберугрозы (SOC) и организации аутсорсинга ИБ-услуг.

О чем договорились стороны

TIC собирается провести с «Ростелекомом» ряд встреч, чтобы договориться о расширении каналов передачи трафика по морскому маршруту и международному транспортному коридору (МТК) «Север-Юг», следует из протокола встречи сторон.

Фото: wirestock на Freepik Минцифры России и министерство связи Ирана встретились в Тегеране

МТК «Север-Юг» проходит между Россией, Индией, Ираном и соседними странами. Преимущество этого пути перед другими маршрутами состоит в том, что он сокращает в два раза расстояние перевозок (и их стоимость соответственно). По нему проходят грузы между государствами Северо-Западной Европы и странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии с использованием российской транспортной инфраструктуры.

В апреле 2010 г. «Ростелеком» и TIC подписали меморандум, в котором обозначили свою готовность в партнерстве создать транзитный телекоммуникационный коридор «Север-Юг». «Проект будет направлен на удовлетворение растущего спроса на телекоммуникационные услуги в прикаспийском и ближневосточном регионе, и позволит увеличить пропускную способность международных магистральных каналов связи для транзита голосового трафика и доступа в Интернет», — отмечалось в сообщении «Ростелекома».

Как отмечает «Коммерсант», о завершении проекта «Ростелекома» и TIC не сообщалось. Но в 2013 г. консорциум операторов при участии «Ростелекома», британской Vodafone, TIC и оманской Omantel объявил о запуске волоконно-оптической кабельной системы «Europe — Persia Express Gateway» (EPEG), которая соединила Западную Европу и Ближний Восток. Общая протяженность новой кабельной системы составила около 10 тыс. км. EPEG открыла телекоммуникационный транзитный маршрут между Европой и Ближним Востоком с возможностью дальнейшего продления на государства Персидского залива и Индию, отмечалось в сообщении «Ростелекома».

Помимо этого, на встрече двух стран «Почта России» договорилась с Ираном об увеличении международных рейсов. Для этого будут оценены возможности аэропорта Пайям (город Карадж).

Представители Минцифры сообщили изданию, что страны заинтересованы в технологическом сотрудничестве.

ИТ-рынок Ирана

В июне 2023 г. в АНО «Цифровая экономика» обсудили стратегию продвижения отечественного общесистемного и индустриального ПО на рынках БРИКС (союз пяти государств: Бразилии, Индии, КНР, России и ЮАР) и ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия). В начале июня 2023 г. Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нее входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.

Как рассказал изданию научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев, главный торговый партнер Ирана это Китай. На развитие партнерства с Россией может уйти от трех до семи лет, уточняет эксперт. Сейчас большую часть товарооборота между Россией и Ираном составляет сельхозпродукция.

ИТ-рынок Ирана уступает российскому по объему. Но имеет потенциал и быстро развивается. Сейчас объем продаж иранского ПО составляет $3–5 млрд в год (ИБ-продукты, ПО для банковского сектора и транспорта и др.), отметил член комиссии Госсовета России по экономике и финансам Владислав Онищенко.