Госорганы и бизнес скупают отечественные СУБД и САПР. Иностранные аналоги в стороне

Высокая доля закупок

Доля госзакупок отечественных средств автоматизированного проектирования (САПР) и средств управления событиями в области ИБ (SIEM, Security Information and Event Management) превысила 90% от общего объема закупок этих систем в 2022 г. Это следует из отчета Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (ЦКИТ), на что обратили внимание «Ведомости».

Доля закупок российских SIEM составила 93% или 2,3 млрд руб. В 2021 г. эта доля составляла всего 30% (рост на 63%) или 537,2 млн руб. Доля отечественных САПР в 2022 г. также составила 93% и 1,6 млрд руб. в денежном выражении. Этот показатель на 67% выше 2021 г. (26%). Можно отметить и закупки российских систем управления базами данных (СУБД). Их доля достигла 89% и 696 млн руб. в деньгах., что на 63% выше, чем в 2021 г.

Общая картина по закупкам ПО

Доля российского ПО от общей доли таких закупок в 2022 г., по данным отчета ЦКИТ, составила 87% или 102,5 млрд руб. в денежном выражении. Общий объем закупок, включая иностранный софт, составил 189 млрд руб. (на 7% выше, чем по итогам 2021 г.).

Как следует из отчета, большая часть иностранного ПО закупалась в соответствием с 223-ФЗ, который не предполагает жестких ограничений на приобретение зарубежных решений.

Что оказало влияние

Безусловно, на объем закупок российского ПО повлиял уход иностранных производителей с российского рынка. Например, в 2022 г. рынок покинули известные зарубежные производители САПР Siemens NX, Dassault CATIA, Solidworks, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. На их место поспешили прийти российские производители «Аскон», «Топ системы» и «Нанософт разработка», добавил технический директор группы компаний «Цифра» Юрий Крылов.

На рост популярности российских ИБ-решений, в частности SIEM, указывает увеличившаяся выручка отечественных ИБ-компаний. У «Бизон», например, финансовые показатели выросли на 40% до 2,8 млрд руб. А у компании «Код безопасности» выручка достигла чуть более 7,4 млрд руб. О примерно таком же росте выручки заявляли и представители «Серчинформ». Причиной взрывного роста стали увеличившееся число кибератак, уход иностранных игроков с рынка, а также запрет использовать зарубежное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры страны.

На популярность российских СУБД также оказал влияние уход с рынка западных игроков, например, известной американской корпорации Oracle. Компания ушла еще в марте 2022 г. Но процент использования российских систем всегда был высок. Наибольшей популярностью обладает PostgreSQL, на ее основе создана российская СУБД Postgres Pro компании Postgres Professional. На рост популярности решения указывает то, что выручка компании по итогам 2022 г. увеличилась в 3,3 раза до 4,339 млрд руб.