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«Дочка» «Ростеха» расторгла госконтракт и наказала ИТ-поставщика на 40 миллионов, узнав, что ей подсунули б/у-«железо»

Зарегистрированная в Татарстане ИТ-структура «Ростеха» добился разрыва договора и взыскания штрафа со своего подрядчика комплексов фотовидеофиксации дорожных происшествий. Они предназначались для кировской госструктуры, которая обнаружила на оборудовании дефекты и признаки более раннего использования. При этом контракт НЦИ с этой организаций имеет статус исполненного.

В госконтракте — отказать

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в необходимости разорвать договор со своим подрядчиком и взыскать с него 38,9 млн руб. Данные об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных судов.

Неудачливым поставщиком выступало ООО «Корда групп». Организация была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 16 октября 2012 г. Она в равных долях принадлежит Максиму Блохину и Александру Чижикову. Последний заявлен в обществе гендиректором.

Как следует из материалов завершившегося разбирательства, рассматриваемый договор был заключен сторонами 26 декабря 2019 г. Он подразумевал поставку специальных технических средств, «работающих в автоматическом режиме» и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением.

Из документов можно заключить, что соглашение было субподрядом, касающимся госконтракта от 7 ноября 2019 г. между НЦИ и кировским областным государственным бюджетным учреждением «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления». В ходе головного тендера начальная цена контракта была выставлена на уровне 82,1 млн руб., но была снижена в ходе аукциона до 57 млн руб.

В карточке контракта на сайте госзакупок контракт имеет статус «исполнение завершено».

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Фото: «Ростех»
«Дочка» «Ростеха» засудила поставщика ИТ-оборудования, оказавшегося бывшем в употреблении

По итогам судебного разбирательства суд постановил расторгнуть договор между НЦИ и «Кордой групп» и взыскать с нерадивого подрядчика указанную выше сумму.

Редакция CNews направила участникам спора запросы относительно того, как им видятся дальнейшие перспективы разбирательства (у ответчика есть право на апелляцию) и ожидает ответов.

Отметим, что по итогам 2022 г. ООО «Корда групп» официально задекларировало выручку в размере 540,2 млн руб. с приростом этого показателя на 142% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации составила 17,3 млн руб. В 2021 г. она составила 3,3 млн руб.

Примечательные подробности

В заключении Арбитражного суда Москвы, в который НЦИ обратился 7 декабря 2022 г., говорится, что истец указывал на то, что в процессе ввода в эксплуатацию и проведения пуско-наладочных работ, генеральным заказчиком (кировской организацией) были выявлены скрытые недостатки поставленного оборудования, которые противоречили техническому заданию и были предъявлены требования о замене «железа» в рамках гарантийных обязательств.

Согласно позиции НЦИ, все претензии, замечания и требования генерального заказчика были своевременно ретранслированы поставщику, однако ни одно из них удовлетворено не было.

Перечень претензий к качеству оборудования оказался достаточно обширен. Был обнаружен «скол/царапина» на интегрированном ИК-прожекторе измерительного модуля. На комплексах отсутствовала функциональность создания контролируемого участка для вычисления средней скорости движения автотранспорта.

Поставленные комплексы не соответствовали ТЗ в связи с отсутствием функциональности по организации контролируемого участка дороги, отсутствовало подтверждение принадлежности комплекса к группе «стационарные » и «передвижные» одновременно.

Также головному заказчику не понравилось, что при проведении внешнего осмотра были выявлены недостатки комплектующих комплекса «Коперник-С»: дефект ИК-прожектора (грязь, царапины, отсутствует резиновый уплотнитель), отсутствует дополнительное ПО на комплексах для организации контролируемого участка, исполнение комплекса не предусматривает его использование в передвижном варианте.

Кроме того, комплекс не соответствовал ТЗ в части характеристик предела погрешности измерения скорости, в диапазоне свыше 100 км/ч. «При проведении внешнего осмотра выявлены недостатки комплектующих системы “Автодория” 3.0: комплексы с присутствием следов эксплуатации, царапины, загрязнение внутри защитной крышки порта питания, загрязнения внутри элементов крепления, следы крепления на крепежных местах комплексов; отсутствует возможность администрирования комплекса; отсутствует функционал вычисления средней скорости транспортного средства без использования дополнительных аппаратно-программных ресурсов.

Денис Воейков

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