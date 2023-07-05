Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

В ИТ-компаниях начались массовые увольнения из-за повсеместного внедрения искусственного интеллекта. За один только май 2023 г. работы по этой причине лишилось около 4000 ИТ-шников. Компании меняют их на ИИ, чтобы экономить на зарплатах, и основная опасность висит над программистами – ИИ давно научился писать качественный код, что снижает их ценность в глазах работодателей. По прогнозам, через пять лет надобность в живых программистах отпадет вовсе.

ИИ вместо ИТ

В мировой ИТ-сфере быстро растут масштабы увольнений по причине замены персонала искусственным интеллектом, пишет CNN. Вне зависимости от того, над какими именно технологиями работает та или иная компания, ИИ постепенно заменяет людей и, вероятно, делает это бесшовно, раз фирмы не спешат вновь расширять свой штат.

В качестве примера эксперты CNN привели компанию Chegg – разработчика образовательных технологий. Это относительно крупная фирма, в которой на начало июля 2023 г. работало около 2000 человек, и она намеревается уволить около 4% своего штата, сделав ставку на искусственный интеллект. Иначе говоря, без работы останутся около 80 профессионалов в сфере ИТ.

Техногиганты с мировым именем тоже все чаще обращают свой взор на искусственный интеллект, что видно на примере американской IBM. В начале мая 2023 г. CNews писал, что она не только приостановила прием в штат новых сотрудников на фоне внедрения ИИ, но и готовится заменить им около 30% сотрудников своего бэк-офиса в течение ближайших пяти лет. С учетом того, что в настоящее время на компанию работают около 260 тыс. человек по всему миру, на дверь укажут почти 8000 сотрудникам. Вместо них будет работать компьютер.

Начало положено

IBM – это лишь один из множества подобных примеров. Так, в апреле 2023 г. сервис хранения файлов Dropbox тоже заявил об увольнениях в связи с «приемом на работу» искусственного интеллекта. На улице окажется около 16% штата сервиса или около 500 человек.

Фото: pressfoto / FreePik Многие программисты потратили годы и десятилетия на оттачивание навыков. Искусственный интеллект «обнулит» все это

Месяцем позже компания по трудоустройству Challenger, Gray & Christmas опубликовала новый отчет об увольнениях. В документе сказано, что за май 2023 г. из-за внедрения ИИ в технологических компаниях было уволено 3900 человек. Другими словами, счет «жертв» такой цифровизации идет на тысячи, и это только в сегменте высоких технологий.

Но дело может быть не только в самом искусственном интеллекте, а череде событий, начавшихся в последних числах февраля 2022 г. В числе прочего они повлекли за собой стагнацию мировой экономики, падение продаж компьютеров и техники, а также увольнения в Microsoft, Amazon и ряде других ИТ-компаний по всему миру. Как пишет CNN, увольнения технических специалистов, вызванные использованием вместо них ИИ, происходят может быть следствием того, что компании приспосабливаются к нестабильной экономической среде и снижающемуся уровню спроса на цифровые услуги. Ведь главное отличие ИИ от обычного сотрудника – ему не нужно платить зарплату, выплачивать отпускные или декретные, да и отдых ему тоже не требуется.

Все взаимосвязано

Вероятное желание ИТ-компаний заменить сотрудников виртуальным разумом получило косвенное подтверждение в начале 2023 г. Сразу после заявления об увольнении 10 тыс. человек Microsoft сообщила всему миру, что тратит миллиарды долларов на компанию OpenAI – разработчика нашумевшей нейросети Chat GPT.

В марте 2023 г. миллиардер Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель запрещенных в России, но популярных во всем мире соцсетей, написал своим сотрудникам письмо, в котором заявил о скором сокращении 10 тыс. сотрудников. В том же документе он раскрыл планы своей компании по инвестированию в ИИ.

Кто уйдет первым

Некоторые ИТ-профессии могут исчезнуть раньше других. Портал Decrypt пишет со ссылкой на Эмада Мостака (Emad Mostaque), главу разработчика сервисов ИИ с открытым кодом Stability AI, что в течение ближайших пяти лет программисты могут полностью исчезнуть, поскольку необходимость в них отпадет. Уже в 2023 г. код программ пишет искусственный интеллект, и таких сервисов становится все больше.

Stability AI — компания, стоящая за Stable Diffusion, самым популярным в мире генератором изображений с открытым исходным кодом.

Без влияния Microsoft здесь снова не обошлось – у компании есть виртуальный помощник программиста Copilot, который долгое время был доступен лишь частным разработчикам. Но, как сообщал CNews, в феврале 2023 г. доступ к нему получили и компании – разработчики ПО, которым Copilot помогает 50% кода в обмен на абонентскую плату в размере $19 (1720 руб. по курсу ЦБ на 5 июля 2023 г.) в месяц.

Согласно статистике сервиса GitHub, частью которого и является Copilot, уже сейчас 41% всего кода на портале генерируется при помощи ИИ. Данный факт лишь подтверждает теорию Мостака.

Пора менять профессию

У ИТ-специалистов есть возможность и продолжить работать в своей сфере, и рассчитывать на солидный оклад, потому что искусственный интеллект хоть и вытесняет людей из этой сферы, но существовать без них не в состоянии. Как пишет CNN со ссылкой на отчет компании Comprehensive.io, средняя зарплата старшего инженера-программиста, специализирующегося на искусственном интеллекте или машинном обучении, на 12% выше, чем у тех, кто трудится в других ИТ-областях.

Средняя заработная плата таких специалистов показала почти четырехпроцентный рост с начала 2023 г. В то время как средняя зарплата старших инженеров-программистов в целом осталась неизменной.

В качестве примера CNN приводит упомянутый сервис Dropbox как компанию, предлагающую особенно высокую оплату ИИ-специалистам. Годовой оклад старшего специалиста по машинному обучению в этой фирме может достигать $373,8 тыс. Для сравнения, согласно данным Comprehensive.io, текущая средняя зарплата старшего инженера-программиста составляет $171,8 тыс. в год.

Тем, кто хочет преуспеть в технологической отрасли и за ее пределами, возможно, придется освежить свои навыки ИИ, подытожили эксперты CNN.