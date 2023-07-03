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Власти поделили «Гостех» между «Ростелекомом» и Сбербанком

«Ростелеком» назначен единым исполнителем по созданию государственных информационных систем в рамках платформы «Гостех». Ранее Сбербанк был назначен единым исполнителем работ по обслуживанию базовых функций «Гостеха».

«Ростелеком» стал единым исполнителем работ по «Гостеху»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении изменений в другое распоряжение Правительства от декабря 2022 г. относительно назначения единого исполнителя работ по созданию и обеспечению функционирования платформы «Гостех». Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствие с нынешним постановлением, «Ростелеком» становится единым исполнителем осуществляемых Минцифры и его подведомственным предприятием «Государственные технологии» закупок товаров, работ и услуг, необходимых для создания, развития и эксплуатации государственных информационных систем на базе платформы «Гостех».

В том числе речь идет о ГИС, созданных с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме.

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Фото: «Ростех»
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«Ростелеком» может привлекать субпорядчиков и субисполнителей, но при условии самостоятельного выполнения работ в объеме не менее 10% от общей стоимости обязательств по государственным контрактам.

Сбербанк и «Гостех»

В предыдущей версии постановления, в конце 2022 г., Сбербанк был назначен единым исполнителем осуществляемых Минцифры закупок услуг по комплексному техническому сопровождению ПО, входящего в состав платформы разработки, используемого в составе базовых сервисов «Гостеха», и услуг по обеспечению мониторинга защищенности, обнаружению компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты на платформе «Гостех».

Также Сбербанк стал единым исполнителем услуг по пусконаладке, вводу в эксплуатацию и эксплуатации средств защиты информации и по проведению аттестации платформы «Гостех».

Интересно, что Сбербанку также было разрешено привлекать субподрядчиков и субисполнителей, при этом самостоятельно он должен выполнить не менее 5% от общего объема работ – то есть меньше, чем говорится в аналогичном условии для «Ростелекома».

Как пояснили CNews в пресс-службе «Государственных технологий», «Ростелеком» и Сбербанк будут едиными исполнителями работы каждым в своей части. «Сбербанк будет обеспечить функционирование и развитие базовых сервисов платформы, а «Ростелеком» будет исполнять, по заказу Минцифры, централизованно мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации ГИС иных госорганов и внебюджетных фондов на платформе «Гостех», - сообщили в «Государственных технологиях». В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили данное распределение обязанностей.

Минцифры и перевод госинформсистем на «Гостех»

Чуть ранее Правительство также внесло изменения в свое постановление об утверждении положения о платформе «Гостех». Согласно документу, Минцифры, за счет выделенного ему бюджета, будет централизованно сможет проводить мероприятия по созданию, развитию и эксплуатации ГИС иных госорганов и внебюджетных фондов на платформе «Гостех».

Орган власти становится функциональным заказчиков, который выдвигает требования к функционалу ГИС. Минцифры будет выполнять функции технического заказчика – закупать работы и следить за их исполнением. Таким образом, будут применяться единые стандарты качества для экономии бюджета и сокращения времени перехода ГИС на «Гостех». При этом, как поясняли в «Государственных технологиях», ведомства смогут и самостоятельно переводить свои системы на «Гостех», если у них есть бюджет на такие работы. В таком случае Минцифры будет оказывать техническую поддержку.

Как появился «Гостех»

«Гостех» - это облачное платформенное решение для федеральных и региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, а также маркетплейчсом с возможностью переиспользования компонентов. Как объяснял вице-премьер Дмитрий Чернышенко, проблемой существующих ГИС является отсутствие возможности переиспользования компонентов. 85% функциональности всех ГИС совпадают, и ведомства каждый раз «изобретают велосипед», разрабатывая ГИС с нуля.

Концепцию «Гостеха» в 2020 г. представил Правительству глава Сбербанка Герман Греф. В том же году Минцифры начало эксперимент по созданию «Гостех». Конкурс на оказание услуг по развитию «Гостеха» выиграл Сбербанк. Однако оператором системы стал не Сбербанк, а само Минцифры. Позднее ведомство передало данные функции специально созданному предприятию «Государственные технологии».

Сроки обязательного перевода государственных информационных систем на «Гостех»

Весной 2023 г. Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что с 1 апреля 2023 г. федеральные информационные системы должны будут создаваться с помощью «Гостеха», а с 1 января 2024 г. – и региональные информационные системы. Исключениями являются ГИС, обрабатывающие гостайну, тайну следствия и судопроизводства, а также в области обороны.

Игорь Королев

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