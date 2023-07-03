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Московские электросамокаты будут принудительно тормозить по сигналам системы «ГЛОНАСС»

Специальный трекер российского производства будут устанавливать на самокаты и автоматически снижать скорость с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС»

Суть эксперимента

Минпромторг России сегодня сообщил на официальном сайте о старте эксперимент по подключению электросамокатов к государственной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». «При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость, обеспечивая соблюдение установленных правил, безопасность пешеходов и всех участников дорожного движения. Для этого электросамокаты оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС». Территории, на которых проходит эксперимент, разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями – 10 км/ч, 15 км/ч или 20 км/ч (тротуары, пешеходные переходы, парки и т.д.) Эксперимент пройдёт до конца сезона», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Тестирование проводится при участии Минпромторга России, Департамента транспорта Москвы, столичного ЦОДД, АО «ГЛОНАСС», АО «НИИМА «Прогресс» и «ИТ-Резерв».

Цель проекта

Цель проекта – снизить аварийность и сделать передвижение по городу безопасным, как сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Спрос на самокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) растет каждую весну.

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Фото: teksomolika на Freepik
спрос на самокаты и другие средства индивидуальной мобильности растет каждую весну

Вместе с ним растет и статистика аварийности. Только за июнь 2023 г. в телеграмм канале Госавтоинспекции Москвы четыре раза появлялись призывы быть осторожнее при использовании самокатов и других СИМ, соблюдать скоростной режим.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал не следовать примеру Парижа, в котором с 1 сентября 2023 г. вводится запрет на аренду самокатов.

Москва станет примером того, как надо заботиться безопасности всех участников дорожного движения – так считает генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич: «Подключение к «ЭРА-ГЛОНАСС» создает равные условия для пользователей электросамокатов, позволяет и в онлайн, и офлайн режимах устанавливать геозоны с конкретными скоростными ограничениями. При этом Дептранс столицы сможет оперативно корректировать и актуализировать эти параметры, которые будут автоматически обновляться для подключённых самокатов. Это показательный пример, как «ЭРА-ГЛОНАСС» становится решением самых острых проблем, универсальным цифровым инструментом повышения безопасности на транспорте».

С какой скоростью можно ездить на самокатах

В России с 1 марта 2023 года пользователи личных СИМ и самокатов сервисов аренды должны соблюдать установленные правила дорожного движения. Максимальная разрешенная скорость, с которой можно ездить на электросамокате в городе 25 км/ч. А в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях скорость не должна превышать 20 км/ч. За нарушение скорости предусмотрен административный штраф в размере 800 руб.

Анна Любавина

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