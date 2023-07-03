«Дочка» «Ростеха» заставила госзаказчика заплатить 187 миллионов за ИТ-проект в Крыму

Ростеховский НЦИ после успешного иска в 2021 г. о признании незаконным разрыва с ним госконтракта по линии ИТ в медицине в ходе нового разбирательства обязал госзаказчика выплатить ему полную сумму соглашения. Заказчиком работ выступал бюджетный «Крымский медицинский информационно-аналитический центр».

Победа НЦИ

Как выяснил CNews, входящий в «Ростех» «Национальный центр информатизации» (НЦИ) сумел убедить российских служителей Фемиды в том, что чиновники Крыма должны рассчитаться с ним по завершенному ИТ-проекту в сфере здравоохранения, выплатив полную сумму контракта в 186,8 млн руб. Данные об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных судов.

Заказчиком для работ НЦИ в данном случае выступило государственное бюджетное учреждение «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» (КМ ИАЦ). Проект предполагал модернизацию и развитие подсистемы региональной медицинской информсистемы в составе Единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым «с целью достижения ключевых показателей при реализации регионального проекта “Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой госинформсистемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)”».

Как можно заключить по сайту госзакупок, подряд достался НЦИ на безальтернативной основе — в виде закупки услуг у единственно возможного поставщика. Это произошло на основании распоряжения Правительства России от 26 декабря 2019 г. №3203-р, касающегося аналогичных работ во всех регионах страны.

Контракт был подписан сторонами 26 августа 2020 г. Сроком его исполнения было установлено 10 декабря того же года. На данный момент его статус в карточке контракта на сайте госзакупок выглядит как «исполнение».

Фото: ru.freepik Аналитическому медцентру в Крыму придется заплатить НЦИ полную сумму за многомиллионные проблемные ИТ-работы

Из заключения Арбитражного суда Республики Крым, в который НЦИ со своим иском к заказчику обратился 27 июля 2022 г., следует, что в понимании компании, услуги по контракту были оказаны ею в полном объеме. Ответчик, в свою очередь, указывал, что при выборочной проверке затронутых контрактом подсистем КМ ИАЦ были выявлены недостатки.

По итогам разбирательства служители Фемиды встали на сторону «дочки» «Ростеха». В качестве одного из доказательств завершения проекта судьи приводят фрагмент отзыва ответчика на исковое заявление. То указал, что письмом исх.1845/1/1 от 1 апреля.2022 г. заказчиком было направлено исполнителю требование (претензия) об уплате пени в связи с «просрочкой исполнения обязательств, в том числе датой окончания исполнителем всех мероприятий и услуг (достижения результатов оказания услуг) и передача исполнителем заказчику отчетной документации, акта сдачи-приемки оказания услуг, счета-фактуры, счета на оплату от 30 марта 2022 г.».

На момент публикации данного материала НЦИ и КМ ИАЦ не смогли сообщить CNews, как им видится дальнейшее разрешение спора (у ответчика остается законное право на апелляцию).

По проекту уже был один суд

Отметим, что в поле зрения CNews рассматриваемый проблемный проект попадает не впервые. В начале декабря 2021 г. редакция описывала исход другого судебного разбирательства — также по иску НЦИ к КМ ИАЦ.

В тот раз НЦИ удалось добиться того, что решение заказчика от 31 марта 2021 г. об одностороннем разрыве медицинского контракта было признано неправомерным.

Анализ новых судебных документов показывает, что, вынося свежее решение, судьи во многом опирались на материалы старого разбирательства.

Запутанные связи субподрядчиков НЦИ

Как писал CNews в конце 2021 г., НЦИ не все виды работ осуществлял самостоятельно, а воспользовался услугами субподрядчика. Такое право было закреплено за ним упоминавшимся выше распоряжением Правительства. В документе было прописано, что назначенному государством единственному исполнителю аналогичных работ по всей России самому достаточно было выполнять «не менее 5%» совокупного стоимостного объема обязательств по госконтрактам.

В рассматриваемом проекте, в частности, работы по обновлению системного и прикладного ПО на серверной группе заказчика проводила компания «РТ медицинские информационные системы» («РТ МИС») — на момент подписания контракта совместное предприятие «РТ лабс» (100-процентная дочерняя компания «Ростелекома») и компании «Сван». К сегодняшнему дню 51-процентная доля перекочевала к ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед»), которое принадлежит «РТ-лабс» на 51%, а на оставшиеся 49% — АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения».

При этом «РТ МИС» стала субподрядчиком второго уровня. К исполнению проекта ее привлек соисполнитель НЦИ — тот самый «Цифромед». На момент подписания контракта в его соучредителях также был НЦИ с долей в 49%. Именно эта доля позже досталась АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения».

Специфика деятельности КМ ИАЦ

Целью работы КМ ИАЦ на его сайте заявлена организация и управление системой медицинского статистического учета и отчетности в медицинских организациях Крыма.

перечень видов деятельности центра входит организация сбора и обработки медико-статистической информации о сети, кадрах и деятельности медорганизаций Крыма, а также о состоянии здоровья населения. Помимо этого центр занимается функциональным руководством медицинской статистической службой полуострова, обеспечением достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации, обучением работников системы здравоохранения методам сбора, передачи, статистической обработки, анализа и хранения статистических данных.

Среди прочих видов специализации центра — анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья населения и деятельности медицинских организаций, предоставление в Минздрав и территориальный орган государственной статистики сводных государственных и отраслевых медицинских отчетов.