Выходец из «Росатома» с коллегами создал АСУ ТП на замену ПО Siemens и Schneider Electric

АСУ ТП «Лацерта»

Как выяснил CNews, на российском софтверном рынке появилась новая автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП). Ее разработчиком выступила «Лаборатория технологий автоматизации» (ЛТА). Продукт получил название «Лацерта»; 2 мая 2023 г. он был включен в реестр российского ПО при Минцифры.

Напомним, на этот реестр обязаны ориентироваться госорганы и компании с госучастием при осуществлении закупок программного обеспечения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Лаборатория технологий автоматизации» было зарегистрировано в Москве 25 августа 2021 г. На данный момент в нем 51% долей принадлежит ООО «Венчурный фонд Т2» (равноправные совладельцы — Дмитрий Тихонов и Александр Тимченко), 20% — выходцу из «Росатома» (бывший руководитель разработки АСУ ТП, которая стоит на многих энергоблоках АЭС) Вадиму Подольному, еще 20% — Александру Зайцеву, 5% — Сергею Шелудько, 4% — Константину Рухадзе.

Гендиректором ЛТА выступает Тихонов — по заверению его коллег, главный конструктор ряда автоматизированных систем управления РЖД. К этой же госкомпании имеет отношение и Тимченко; он главный конструктор ряда информсистем РЖД.

Как рассказал CNews Подольный, в основу продукта легла разработка, на которую он вместе с Зайцевым и Шелудько в качестве авторов 8 июня 2023 г. получил патент в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Правообладателем решения указана ЛТА. Срок действия исключительного права на изобретение «Система управления, сбора, обработки, хранения и предоставления доступа к данным устройств промышленной автоматизации и интернета вещей» установлен до 26 апреля 2042 г.

Компания со своим продуктом нацелена на предприятия критической информационной инфраструктуры России (КИИ): промышленные объекты, предприятия генерации электроэнергии, добычи и переработки, ЦОД и др. Сейчас все подобные предприятия обязаны переходить на использование отечественного ПО. Именно по этой причине «Лацерта» ориентирована на работу с российскими ОС, а в качестве СУБД для хранения метаданных не критичных в отношении времени отклика используется PostgreSQL.

Также в перспективе ЛТА рассчитывает выйти на зарубежные рынки дружественных для России стран.

Что такое АСУ ТП, и как позиционируется «Лацерта»

В ЛТА отмечают, что в общем случае под АСУ ТП принято подразумевать группу технических и программных средств для автоматизации управления технологическим и производственными процессом того или иного предприятия. Компоненты АСУ ТП осуществляют процесс сбора данных, их обработки и предоставления к ним доступа разнообразным приложениям, прежде всего сервисам взаимодействия оператора системы с типовыми распределенными элементами автоматики — датчиками, исполнительными устройствами, контроллерами и др.

Непосредственно «Лацерта» представляет собой решение верхнего уровня АСУ ТП и относится к классу программных платформ для разработки систем оперативного управления, таких как SCADA (диспетчерское управление и сбор данных). Поставку и обслуживание решений нижнего уровня автоматизации обеспечивают партнеры ЛТА.

Визуализация в «Лацерте» работы нефтедобывающей установки

По словам Подольного, на российском рынке АСУ ТП исторически доминирующие позиции принадлежали зарубежным вендорам, в первую очередь немецкой Siemens, а также Schneider Electric, Honeywell, Yokogawa. (По оценке Подольного, первые два из упомянутых вендоров совокупно охватывали примерно 50% рынка.) Все они обеспечивали поставку комплексных решений автоматизации («железо» плюс софт) для ключевых отраслей российской промышленности, ставя таким образом ключевые предприятия в существенную зависимость от своих решений.

«Многие потребители старались снижать зависимость своих производств от решений, заточенных под одного вендора, в связи с необходимостью обслуживать большое разнообразие аппаратного обеспечения — “зоопарк” разных производителей, — поясняет Подольный. — В итоге применялись программные решения, способные обслуживать контроллеры широкого списка вендоров, например ПО британской Aveva, которая в конце 2022 г. была приобретена упомянутой выше Schneider Electric».

После начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. указанные разработчики ушли из нашей страны. Поэтому теперь освободившуюся нишу вполне готова занять ЛТА.

Как уточняет Подольный, ЛТА в является чисто софтверным разработчиком и сконцентрирована на разработке программных решений, способных обслуживать широкий класс контроллеров.

Однако общей картины перспективного импортозамещения это не меняет. ЛТА способна развернуть свои решений на уже имеющемся у заказчиков «железе», в том числе и на том, которое раньше работало на ПО западных вендоров, говорит Подольный.

Рынок отечественных АСУ ТП и особенности «Лацерты»

Как пояснил в разговоре с CNews Подольный, отечественные решения в области АСУ ТП начали появляться отнюдь не вчера. До недавнего времени среди российских разработчиков наибольшим авторитетом пользовались созданная в 1992 г. пензенская научно-производственная фирма «Круг», основанная в том же году московская «Адастра» и их примерная ровесница — компания «Инсат», также из Москвы.

Из компаний «второй волны», чьи решения также успели стать популярными на рынке, Подольный называет пятигорский «Монитор электрик», а среди относительных новичков упоминает томский «Атомик софт».

Продукты всех этих компаний Подольный считает весьма зрелыми и качественными, однако заверяет, что у «Лацетры» есть перед ними существенные преимущества. Присутствующие на рынке АСУ ТП рассчитаны на обработку данных с тысяч, максимум десятков тысяч источников сигналов и нацелены на обслуживание отдельных проектов АСУ ТП. «На основе же нашего продукта может быть построена большая распределенная система для обработки данных с миллионов устройств и использована в качестве единой сервисной платформы для обслуживания большого числа разнообразных проектов крупных холдингов», — заверяет он.

По его словам среда разработки «Лацерты» основана на модельно-ориентированном подходе в сочетании с универсальностью подключения различных источников данных. Таким образом, проект автоматизации может обеспечивать обслуживание не только АСУ ТП, но и серверного и телекоммуникационного оборудования, с учетом данных подсистем управления событиями информбезопасности и др.

Также среда разработки «Лацерты» позволяет импортировать мнемосхемы, виджеты типовые графические элементы из любого внешнего векторного редактора, продолжает эксперт. «Большая часть редакторов, встроенных в современные SCADA-системы, весьма функционально ограничены, так как разработчики SCADA особо не заморачиваются на красоте и юзабилити, — отмечает Подольный. — Для работы в среде “Лацерты” любой дизайнер с рынка сможет создавать графику, любой разработчик легко разберется как программировать логику. Таким образом, порог входа для работы с “Лацертой” намного ниже, чем у остальных».