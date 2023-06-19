Телефонные спамеры вычислили и атаковали замначальника Роскомнадзора

Замглавы РКН Милош Вагнер на собственном опыте ощутил то, что регулярно испытывают на себе миллионы россиян в последние годы. Ему позвонили телефонные мошенники, хотя он нигде не оставлял свои персональные данные, тем более номер телефона.

Никто не защищен

В числе тех, кто за последние несколько месяцев стал жертвой телефонных менеджеров по продажам, оказался лично заместитель главы Роскомнадзора Милош Вагнер. Как пишет РБК, ему стали звонить различные компании после того, как он провел некоторое время на автомобильных сайтах, изучая информацию о конкретной модели транспортного средства.

По словам Вагнера, он не оставлял на этих сайтах свои персональные данные, в том числе номер мобильного телефона. Однако на следующие сутки ему позвонили представители автодилера и предложили ему купить именно тот автомобиль, которым он интересовался в Сети. Но этим все не ограничилось – еще через несколько дней поступил звонок другого дилера, на этот раз партнера одного из сайтов, на котором Милош Вагнер смотрел автомобили.

Замглавы Роскомнадзора подчеркнул, что в России полным ходом идет деобезличивание данных с их последующим использованием. Он добавил, что те, кто стал жертвой этого, ничего не могут с этим поделать. Вагнер видит в этом угрозу приватности.

Фото: FreePik Подобные звонки могут дорого обойтись спамерам

«По сути, происходит негласное наблюдение за человеком, – сказал Милош Вагнер. – Пример может показаться безобидным, но, если мы предположим, что обезличенные медицинские данные, фискальные, о приобретенных услугах, товарах и т.д. будут объединяться с данными о контенте, который вы посмотрели, ваше представление о приватности и частной жизни, мягко говоря, изменится».

Ошиблись номером

Нельзя исключать, что менеджеры по продажам, решившие позвонить непосредственно заместителю главы Роскомнадзора, могли не знать, кто он такой – в противном случае они едва ли позвонили бы ему. Такое мнение, пишет РБК, высказала вице-президент компании «Восток-инвестиции» Марина Амелина.

Власти предпринимают многочисленные шаги по решению проблемы спам- и мошеннических звонков, однако россияне как страдали от них два-три года назад, так и продолжают это делать. Не помогает и система жалоб на такие звонки, развернутая ФАС совместно с операторами связи – в результате жителям России приходится полагаться на частные компании в борьбе с нежелательными входящими звонками. В этом им помогают, в частности, «Лаборатория Касперского» и «Яндекс», выпустившие приложения, предупреждающие о звонках мошенников или спамеров. Посильную помощь оказывают и китайские производители смартфонов – у Xiaomi, к примеру, в фирменной прошивке есть функция блокировки звонков с неизвестных номеров.

Как власти хотят решить проблему

В обозримом будущем власти намерены предпринять еще одну попытку в решении вопроса защиты россиян от нежелательных звонков. Как сообщил в рамках ПМЭФ 2023 глава Минцифры Максут Шадаев, он рассчитывает, что Госдума в скором будущем примет законопроект об обезличивании данных.

По словам министра связи, Дума может сделать это течение нынешней весенней сессии, которая продлится до 30 июля 2023 г. включительно. Документу осталось пройти второе и третье чтение, после чего его будет ждать рассмотрение Советом Федерации и Президентом России Владимиром Путиным.

Законопроект, о котором говорил Максут Шадаев – это разработка Минцифры, направленная на рассмотрение в Думу еще в 2020 г. Документ обязывает бизнес передавать властям обезличенные персональные данные россиян – он прошел первое чтение в феврале 2021 г. и всего через месяц получил обновленную версию, подготовленную ко второму чтению, которое на момент выхода материала пока не состоялось.

К концу мая 2021 г. появилась и третья версия законопроекта – авторы добавили в него положение о том, что бизнес будет обязан предоставлять властям обезличенные данные россиян без их на то согласия. Запрашивать разрешение предлагается только у силовиков и судей, а также у потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Спустя еще год говорить об обезличивании чувствительной информации перестали. CNews писал, что в июле 2022 г. Минцифры предложило передавать государству персональную информацию о гражданах без какого-либо обезличивания и снова без согласия россиян. Изменения стали частью новой версии упомянутого законопроекта.

До завершения весенней сессии Госдумы к моменту выхода материала оставалось около полутора месяцев. Однако в России есть несколько случаев молниеносного принятия законопроектов, так что депутаты вполне могут успеть одобрить и этот.

Роскомнадзор не возражает

По словам Милоша Вагнера, модель использования персональных данных россиян, прописанная в законопроекте Минцифры, является «наиболее взвешенной и оптимальной». «Таким образом мы минимизируем риски того, что вместо технологии искусственного интеллекта мы разовьем сервисы пробива и вообще облегчим зарубежным спецслужбам слежку за нашими гражданами», – добавил он.

Вагнер сообщил РБК, что нынешняя редакция законопроекта предполагает трехлетний запрет на пользование персональными данными россиян, которыми бизнес поделится с государством. «Условия доступа к площадке с данными будут равны для всех. Те, кто докажет, что имеет технологии обработки, сможет получить доступ. Но окончательный порядок доступа должно разработать Минцифры в подзаконном акте», – отметил он.

Также Милош Вагнер рассказал, что в документе будут «прямо прописаны запреты, контроль за которыми будет осуществлять регулятор: не передавать, не деобезличивать данные, и самое главное, — чтобы технологии, которые будут создаваться на основе этих данных, не наносили вреда тем гражданам, чьи данные использовались, чтобы не создавались сервисы интернет-пробива».

Комментируя тот факт, что законопроект предполагает бесплатную передачу бизнесом данных о граждан государству, Вагнер сказал: «Почему бизнес должен взимать плату за торговлю персональными данными, которые им доверили клиенты? Данные принадлежат пользователю, и только он может решать. (В законопроекте – прим. CNews.) есть компромисс – государство берет на себя риски, что оно допускает к этим данным не абы кого, кто потом не будет (как в моем примере) звонить этим людям и надоедать».