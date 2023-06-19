ИТ и связь стали самым быстрорастущим сектором российской экономики

Самой успешной отраслью российской экономики в I квартале 2023 г. стала сфера информационных технологий и связи. ИТ-сектор показал рост прибыли на уровне 78% по сравнению с тем же периодом 2022 г. Игроки на рынке связывают успех главным образом с тем, что российские вендоры после ухода западных конкурентов получили доступ к крупнейшим заказчикам.



Отрасль с самой растущей прибылью

В I квартале 2023 г. самый большой рост прибыли среди всех секторов российской экономики продемонстрировала сфера ИТ и связи. Об этом свидетельствует отчет Росстата, опубликованный на сайте ведомства.

Так, сальдо прибылей и убытков ИТ-сферы составило 201 млрд руб., что почти в три раза превышает показатели 2022 г. за тот же период. Прибыль достигла 284 млрд руб. – это на 78% выше значений I квартала 2022 г. Убытки составили 83,2 млрд руб. – они сократились на 8% в сравнении год к году.

При этом доля прибыльных организаций в ИТ-секторе достигла 60% – это всего на 1% лучше показателей 2022 г.

Следом за ИТ и связью по прибыльности идут сфера транспортировки и хранения (537 млрд руб, рост год к году 47%), строительство (248 млрд руб., рост 60%) и обеспечение электроэнергией, газом и паром (прибыль – 685 млрд руб., Росстат указывает рост 50%).

«Высокие темпы роста сальдированного финансового результата в I квартале 2023 г. по сравнению с I кварталом 2022 г. отмечены в области информации и связи (Ярославская область, Республика Саха (Якутия), транспортировке и хранении (Владимирская и Калужская области) и строительстве (Санкт-Петербург)», – отмечается в докладе Росстата.

С чем связан рост ИТ

В аппарате заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко CNews сообщили, что рост ИКТ-отрасли обусловлен адаптацией к работе в новых экономических условиях, увеличением спроса на услуги отечественных ИТ-компаний, возвращением ИТ-специалистом и во многом эффектами от мер поддержки. Запущен целый ряд специальных инструментов, в том числе налоговый маневр, адресные пакеты мер поддержки, льготные программы кредитования и гранты.

Делать прогнозы пока преждевременно, но оптимистичный настрой поддерживается представителями отрасли и оценками экспертов. Так по данным РАЭК, рост цифровой экономики на 2023 год может составить до 30%.

Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян в беседе с CNews отметил, что статистика Росстата показывает так называемый Сальдированный финансовый результат – по сути это прибыль до налогообложения. При этом особенности бухгалтерского учета и планирования финансовой деятельности организации могут приводить к тому, что прибыльность по одному кварталу может не сохраниться по итогам года (несмотря на рост оборота компаний). Также на поквартальную прибыль повлияли сроки вступления в силу и получения компаниями ИТ-льгот.

Также, объясняет эксперт, Росстат приводит статистику по отрасли «деятельность в области информации и связи». В эту группу ОКВЭД входят такие виды деятельности, как разработка и внедрение программного обеспечения, съемка кинофильмов и звукозапись, деятельность в области теле- и радиовещания, издательскую деятельность, деятельность в области телекоммуникаций (операторы связи), информационные технологии (хостинг, облачная инфраструктура, разработка сайтов и информационных систем, обработка данных, порталы, консалтинг). Вместе с тем данная классификация не включает сферу электронной коммерции и интернет-рекламы. При этом порядка 80% от объема этой группировки приходится на телекоммуникационную отрасль (включая хостинг и облачные сервисы).

«Необходимо также отметить, что данные приводятся по I кварталу 2023 г., по сравнению с первым кварталом 2022 г. Если мы обратимся к статистике 2022 г., то как раз в I квартале наблюдалось падение сектора "деятельность в области информации и связи" в размере 18%, доля убыточных организаций достигла 36%, – подчеркнул Казарян. – При сравнении соответствующих периодов год к году необходимо учитывать эффект низкой базы: с III квартала 2022 г. отрасль начала рост, вызванный, в том числе, принятыми мерам поддержки ИТ и ростом спроса на услуги отечественных компаний, в первую очередь инфраструктурных услуг».

Таким образом, делает вывод эксперт, исходя из данных только лишь I квартала рано делать долгосрочные выводы относительно объемов прибыли компаний сегмента, кроме того, нужно учитывать, что данный срез Росстата не включает значительную часть ИТ-компаний и компаний цифрового контура.

«Вместе с тем мы отмечаем положительную тенденцию и рост доходов организации отрасли «деятельность в области информации и связи», по нашим оценкам прогноз роста цифровой экономики на 2023 г. составит +29%», – отметил Карен Казарян.

Представитель системного интегратора и ИТ-разработчика Navicon Никита Егоров объяснил в беседе с CNews успех ИТ-сектора тем, что после ухода зарубежных вендоров из страны российские разработчики программного обеспечения получили доступ к крупным заказчикам и смогли быстро нарастить клиентскую базу.

По его словам, у многих из них выросла прибыль за счет эффекта масштаба. Особенно это коснулось крупного российского ИТ-бизнеса: так, по итогам девяти месяцев прошлого года выручка «Яндекса» увеличилась на 45%, а скорректированная чистая прибыль – на 86%.

«Кроме того, вопреки ожиданиям экспертов, компании, уже наученные опытом пандемии, продолжили развивать базовую, критически важную инфраструктуру, – отмечает Егоров. – Причем если в первые полгода они просто присматривались к новым продуктам и находились скорее в выжидательной позиции, к зиме количество проектов миграции и внедрения увеличилось в разы – отечественные разработчики и интеграторы даже опасались, что их ресурсов недостаточно для удовлетворения быстро растущего спроса».

Также в марте 2023 г. глава Правительства Михаил Мишустин сообщал о том, что в стране выросло число аккредитованных ИТ-компаний, и реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за 2022 г. на 22%.

В разговоре с CNews Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink согласился с тем, что с уходом западных компаний рынок столкнулся с необходимостью быстро обеспечить технологическую независимость софта. Отечественные разработчики начали осваивать новые для себя ниши: быстро увеличиваются сегменты российских офисных приложений, операционных систем, ПО для управления данными. Разработкой начали заниматься даже те игроки, которые исторически были далеки от нее – например, системные интеграторы.

«Во-вторых, есть целый сегмент российских компаний, которые появились в пандемийный кризис и сейчас достигли своего расцвета, – объясняет эксперт. – Например, мы работаем на относительно новом рынке – безбумажного HR. Текущая ситуация, которая спровоцировала массовую релокацию сотрудников, подстегнула его стремительный рост. В 2023 г. он должен увеличиться в 8 раз. Компании, которые вовремя успели заскочить в этот вагон, оказались в плюсе».

В-третьих, благодаря активной поддержке ИТ-отрасли со стороны государства многие компании сегодня выходят из серой зоны. В ряде случаев статус ИТ-компании получают те, для кого разработка не является основной спецификацией в деятельности – по формальным признакам. Широкий спектр льгот также стимулирует молодых предпринимателей открывать свое дело в ИТ, что влияет на количественные показатели рынка.

«Думаю, что тенденция в 2023 г. сохранится. Те, чей бизнес был сильно завязан на софт от западных вендоров, продолжат снижаться по выручке, – отметил Махлин. – Те компании, что занимаются сейчас импортозамещением, будут расти. Кроме того, будет стабилен бизнес компаний, которые способны поддерживать продукты ушедших из страны глобальных ИТ-гигантов и сохранять их работоспособность, а также успешно интегрировать импортные и отечественные решения в рамках единой ИТ-экосистемы».

Налоговые льготы

Также стимулируют рост ИТ-отрасли широкие меры поддержки от государства, уверены опрошенные CNews эксперты. Напомним, аккредитованные ИТ-компании до конца 2024 г. не платят налог на прибыль, ставка по нему 0% вместо 3%. С 2023 г. они смогут применять повышенный коэффициент амортизации 3 для некоторых объектов. Ставка страховых взносов сотрудников тоже меньше, чем у остальных — 7,6%.

Организация также может получить кредит по ставке до 3% годовых, если она входит в реестр аккредитованных ИТ-компаний, сохраняет не менее 85% среднесписочной численности по сравнению с данными на 1 марта 2022 г. и ежегодно индексирует зарплату сотрудникам. Также правительство установило мораторий на любые проверки аккредитованных ИТ-компаний до 2025 г.

ИТ-специалистам тоже доступны меры поддержки: отсрочка от армии, льготная ипотека и упрощенное трудоустройство иностранцев.

Какие показатели рынка были раньше

В 2021 г. по данным международной исследовательской и консалтинговой компании в области информационных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation (IDC) в 2021 г. объем рынка информационных технологий в России составлял $31,2 млрд при темпе роста 1,3%.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе ежеквартальной статистики по итогам 2022 г. оценил динамику развития российского сектора ИКТ. Оказалось, что в секторе ИКТ объем реализованных ИТ-решений за 2022 г. составил 5,4 трлн руб., а годовой прирост – 421,8 млрд руб. или 8,4%, что лишь чуть меньше, чем по экономике в целом (+8,8%).

Вклад в ускорение роста сектора ИКТ к концу 2022 г. внесли все ключевые сегменты: ИТ, телеком и производство. Самый значительный годовой прирост продемонстрировала ИТ-отрасль (+22%). С приростом на 4,3% закончили год и телеком-компании, причем самым прибыльным для отрасли стал IV квартал. Производство ИКТ сократилось по сравнению с 2021 г. на 6,9%: основное падение пришлось на первые шесть месяцев, однако к IV кв. удалось вернуться к заметной положительной динамике.