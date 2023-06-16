Созданная меньше месяца назад компания с ИИ в названии получила больше 100 млн евро инвестиций. У нее нет даже сайта

Компания Mistral AI по разработке искусственного интеллекта, появившаяся менее месяца назад, и не имеющая ни готовых продуктов, ни даже веб-сайта, привлекла более 100 млн евро инвестиций. В нее вложились в первую очередь из-за ее названия, поскольку ИИ нынче в тренде, а также из-за тех, кто ее основал – это выходцы из крупных ИТ-компаний, в том числе из Google.

Деньги из воздуха

Французская компания Mistral AI привлекла 105 млн евро от инвесторов, не имея при этом ни единого продукта в своем арсенале, пишет The Register. Да и самой компании еще в начале мая 2023 г. не существовало – она была образована в середине этого месяца, то есть ей было всего около четырех недель с момента открытия на день выхода материала.

По информации издания, штат Mistral AI насчитывает лишь несколько человек, которые приступили к работе всего пару дней назад. Однако все вышеперечисленное никак не помешало крупному инвестфонду Lightspeed Venture Partners вложить в нее деньги, равно как и техническому консультанту Google Эрику Шмидту (Eric Schmidt) и французскому телекоммуникационному миллиардеру Ксавье Ниля (Xavier Niel). Часть средств вложил инвестбанк Bpifrance.

Фото: FreePik Схема быстрого получения денег опробована и работает

При этом, что важно, у компании даже нет своего веб-сайта. При попытка перейти по адресу mistral.ai пользователь наткнется на простенькую «заглушку». Но стоит отметить, что домен впервые был зарегистрирован в мае 2019 г..

Как корабль назовете

После первого и очень успешного раунда инвестиций капитализация компании составила около 240 млн евро. С одной стороны, 105 млн евро могут показаться не такими уж большими инвестициями в ИТ-компанию в современном мире, но нужно учитывать, что у компании фактически нечего продемонстрировать ни инвесторам, ни клиентам – у ее нет ни одного готового решения. Для сравнения, компания OpenAI не так давно получила $1 млрд от Microsoft – примерно в 10 раз больше, но это разработчик всемирно известной нейросети ChatGPT, наделавшей немало шума и заставившей многих крупных ИТ-гигантов, даже российских, в спешке сделать похожий продукт.

Как пишет The Register, успешное привлечение инвесторов компанией Mistral AI – это следствие всего лишь двух букв (именно букв, а не причин). Эти буквы скрываются в ее названии – AI или Artificial Intelligence (ИИ, искусственный интеллект). Другими словами, инвесторы могли заинтересоваться компанией потому, что сейчас нейросети переживают очень бурный этап своего развития, и каждый новый игрок на рынке – это потенциальный источник больших доходов для них. Инвесторы не хотят даже слушать тех, кто призывает их прекратить вкладываться в ИИ, хотя среди таких немало известных личностей, в том числе и Винт Серф (Vint Cerf), «отец интернета», который с середины 2000-х работает в Google.

Кадры решают все

По версии издания, может существовать и другая причина, по которой люди и компании с большими деньгами поспешили вложить часть своих средств в Mistral AI. Эта причина называется «топ-менеджмент», точнее, «основатели».

Сайт компании с капитализацией в сотни миллионов евро

Действительно, за компанией стоят специалисты, чьи имена мало кому известны, но вот их бывших работодателей знает, вероятно, весь мир. У истоков Mistral AI стоит Артур Менш (Arthur Mensch) – нынешний гендиреткор стартапа и бывший исследователь в Google DeepMind – лаборатории по разработке и изучению искусственного интеллекта. Себе в компаньоны он взял Тимоти Лакруа (Timothée Lacroix) и Гийома Лэмпле (Guillaume Lample) экс-работников корпорации миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), владеющей запрещенными в России соцсетями.

Предположительно, опыт работы в крупных ИТ-корпорациях в сочетании с обещанием создать собственный европейский ИИ – это все, что нужно инвесторам, чтобы в наши дни расстаться с миллионами, считают эксперты The Register. Это умозаключение основано на заявлении партнера Lightspeed Venture Partners Антуана Мойруда (Antoine Moyroud): «Во всем мире есть пул от 80 до 100 человек, которые имеют тот же уровень опыта, что и они. Прямо сейчас, к лучшему или к худшему, требования к капиталу в вычислениях и таланты высшего уровня делают (запуск ИИ-стартапа – прим. CNews.) довольно капиталоемкой игрой».

Что предлагает компания

Цели Mistral AI не отличаются от целей других компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта – она собирается разработать свой ИИ. Точнее, Mistral AI намерена потеснить OpenAI, создав еще одну «большую языковую модель».

Языковая модель – это то, что лежит в основе современных нейросетей и голосовых помощников. Mistral AI не потрудилась рассказать, чем ее продукт будет выделяться на фоне конкурентов, и будет ли в принципе. Сроки доведения модели хотя бы до уровня минимально жизнеспособного продукта (Minimal Viable Product, MVP) в компании не называют, как и не сообщают, хватит ли им полученных средств, или же потребуется новый раунд инвестиций.