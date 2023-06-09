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Цифровизация ИТ в госсекторе
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В России впервые робот возбудил дело против человека

В Федеральной службе судебных приставов дела против должников начали открываться автоматически. В скором времени прекращение и приостановление исполнительных производств, а также отмена ограничений будет производиться в автоматическом режиме. Однако данные решения можно будет обжаловать в суде. 

Робот-пристав

В России впервые автоматически возбуждено исполнительное производство в отношении должника. Дело было открыто в Рязанской области, подробности о нем не приводятся. Информация об этом опубликована на портале Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Исполнительные производства могут открываться в автоматическом режиме только тогда, когда «возможно безусловное принятие таких решений», следует из опубликованного сообщения.

Позже на базе пилотного отделения судебных приставов по Рязанской области процессуальные документы об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений будет производиться автоматически.

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Фото: wirestock на Freepik
ФССП начала возбуждать дела против должников автоматически

Это позволит ФССП ускорить работу по принудительному исполнению судебных решений и актов уполномоченных органов, отметили представители службы.

А законно ли это?

В июне 2022 г. в силу вступили поправки в закон «Об исполнительном производстве». Они и разрешают выносить процессуальные документы в автоматическом режиме.

Как ранее пояснил ТАСС директор ФССП Дмитрий Аристов, автоматически будут сниматься ограничения в отношении гражданина при погашении долга (ограничение на выезд, запрет на регистрационные действия с имуществом и пр.). По его словам, постановления будут формироваться от имени службы судебных приставов.

При этом решения о наложении ограничений, по словам Аристова, будут приниматься приставом. Директор ФССП также отметил, что закон позволяет обжаловать решения, вынесенные в автоматически.

Цифровизация ФССП

В мае 2021 г. стало известно о том, что ФССП получит право на основании исполнительных документов запрашивать сведения о должниках и взыскателях с использованием государственных информационных систем (ГИС), а также у операторов связи. В апреле 2021 г. Минцифры совместно с ФССП запустило пилотный проект по информированию взыскателей и должников по различным аспектам исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала госуслуг.

В ноябре 2021 г. CNews писал о закупке «железа» ФССП для развития ее вычислительной инфраструктуры приостановлена по жалобе, которая была приостановлена по жалобе. Согласно доводам жалобщика, Служба в техническом задании прописала требования под конкретные серверы китайской Lenovo, а именно модели ThinkSystem SR630 V2. При этом согласно ТЗ, комплекс информационно-вычислительных систем службы, для которой осуществляется закупка, построен именно на базе ThinkSystem.

В июне 2023 г. «Ред софт» доработала ПО для автоматизированной информационной системы ФССП (АИС ФССП). Благодаря этому электронные юридически значимые процессуальные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФССП, возможно выносить в автоматическом режиме в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений.

ФССП находится в лидере рейтинга цифровой трансформации, совместно с Минвостокразвития, Росгвардией, Росимуществом, Минстроем, Рострудом, Россельхознадзором, Минцифры, Росреестром и Федеральной таможенной службой.

Кристина Холупова

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