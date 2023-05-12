Производители умоляют Мишустина спасти их от тотальной маркировки электроники. Она чревата миллиардными убытками и срывом поставок

Российские производители электроники выступили против цифровой маркировки компонентов и оборудования. Правительство планировало провести эксперимент по маркировке, но только для отдельного перечня продукции, например, светотехники. Теперь идея маркировки может затронуть все ключевые компоненты электроники. По мнению отрасли, это чревато срывами поставок, утечками информации и миллиардными убытками.

Маркировка всей радиоэлектроники

Как стало известно CNews, Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) выступила против цифровой маркировки электронных компонентов и оборудования.

Отрасль попросила Правительство пересмотреть планы по вводу отраслевого сбора и распространению требований по цифровой маркировке на широкую номенклатуру радиоэлектроники. Это следует из письма АРПЭ председателю Правительства Михаилу Мишустину, которое было направлено 25 апреля 2023 г. (есть в распоряжении CNews).

Производители и разработчики опасаются, что эксперимент по цифровой маркировке отдельных видов электроники приведет к обязательному требованию маркировать всю радиоэлектронику. «Обоснованием может быть положительное заключение нескольких компаний — участников эксперимента без учета последствий для отрасли в целом», — отмечается в письме.

«Идея маркировки была поддержана всеми ведомствами и есть соответствующие поручения», — сообщил CNews источник на рынке электроники. По его словам, идея маркировки затронет все ключевые компоненты оборудования (не только светотехники, но и остального перечня).

CNews ожидает ответа от представителей Минпромторга о планах по цифровой маркировке радиоэлектроники.

Риски для отрасли: миллиарды рублей и срывы поставок

Цифровая маркировка радиоэлектроники приведет к значительным издержкам для всех компаний отрасли, отмечает АРПЭ в своем письме. В частности, расходы на внедрение специальных информсистем и подготовку оборудования могут достичь нескольких десятков миллионов рублей на одну компанию и десятки миллиардов рублей — на всю отрасль. Оплата же отраслевых сборов составит еще десятки миллиардов рублей в год. «Это сопоставимо с объемом планируемых государственных инвестиционных программ по развитию российской электроники», — отмечается в письме АРПЭ к Мишустину.

Помимо этого, инициатива создаст риски утечек информации о поставщиках, а это повлияет на сроки поставки и приведет к срывам планов по выпуску радиоэлектронной продукции. «Данные точно утекут, — уверен собеседник CNews на рынке радиоэлектроники. — Мы все и так ищем любые пути поставки электроники, часто очень хитрые. А в этом случае мы сами себе планируем выстрелить в ногу путем увеличения прослеживаемости».

«Насколько известно оператору, никакая маркировка всех ключевых компонентов электроники, не стоит на повестке дня», — заявил CNews представитель «Центра развития перспективных технологий». По его мнению, оценки ассоциации по издержкам «кратно завышены». Он также заверил, что данные в системе маркировки надежно защищены.

Как пояснил CNews представитель Минпромторга, сейчас из числа электронной продукции обязательной маркировке средствами идентификации подлежат только отдельные виды фототехники. В рамках эксперимента по маркировке медицинских изделий прорабатываются вопросы маркировки компьютерных томографов и рециркуляторов. А в целях противодействия незаконному обороту светотехнической продукции с предложением о проведении эксперимента по маркировке данных товаров выступила Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе. Проект постановления о проведении этого эксперимента сейчас находится на рассмотрении Правительства, отметили в ведомстве.

Кто поддерживает идею

Однако не все против идеи маркировки. Важность проведения эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции подчеркнули представители Минцифры в своем ответе АРПЭ (документ есть в распоряжении CNews).

«Любые меры, направленные на укрепление отрасли, повышение прозрачности и выравнивание условий для всех игроков, должны быть поддержаны всеми ответственными участниками рынка, которые нацелены на долгосрочное развитие российской радиоэлектроники», — рассказали CNews представители Yadro.

Эксперимент по маркировке

Как писал CNews в феврале 2023 г., Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) обратилась в Минпромторг с инициативой запустить эксперимент по маркировке отечественной радиоэлектроники для прослеживаемости операций с ней.

Позже «Коммерсант» узнал о планах Правительства с 1 апреля 2023 г. провести эксперимент по маркировке радиоэлектроники, а также ввести отраслевой сбор. Инициатива обсуждалась на совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В проекте постановления Правительства о проведении эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции указано, что речь идет только о розетках, лампах и светотехнике. Издание указывало, что в будущем планируется «поэтапное расширение номенклатуры радиоэлектронной продукции в рамках эксперимента».

Оператором системы должен быть назначен ЦРПТ.

Ассоциация указывает, что компании отрасли не знакомы с планами по цифровой маркировке и опасаются, что в будущем они затронут всю отрасль.

Представители Минпромторга сообщили, что проект постановления отправлен в Правительство и пока решения властей по нему не поступало. Это следует из письма ведомства, направленное в ответ на обращение ассоциации, с которым ознакомился CNews.