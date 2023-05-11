Бизнес ГК «Астра» в ближайшие годы может расти более чем в 2 раза ежегодно

В 2022 г. выручка ГК «Астра» выросла в 2,5 раза до 6,5 млрд руб. Экосистема партнерских решений расширилась в 1,5 раза и включает 2500 продуктов. В ближайшие годы ожидается, что темпы роста компании сохранятся. В 2023 г. «Астра» намерена инвестировать в развитие серверной версии ОС Astra Linux 2 млрд руб. Проекты перехода на ОС Astra Linux стартовали в концерне Росэнергоатом, НК Роснефть, «Газпром нефть».

Итоги года: рост выручки до 6,5 млрд

По итогам 2022 г. выручка группы компаний «Астра» увеличилась в 2,5 раза и достигла 6,5 млрд руб. по РСБУ. По состоянию на март 2023 г. число сотрудников выросло в 3 раза — теперь их более 1300, из них более 1000 — квалифицированные технические специалисты. В 1,5 раза расширилась экосистема партнерских решений — она включает уже 2500 продуктов. Об этом на 5-й ежегодной практической конференции «Астраконф-2023» рассказал генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев. По его словам, судя по итогам 1-го квартала 2023 г., стремительный рост группы компаний продолжается.

ГК «Астра» активно работает с органами исполнительной власти и ведомствами, однако более 60% бизнеса приходится на крупные компании финансового сектора, промышленности, ТЭК, энергетики. «Вселенная ГК «Астра» — наши продукты — должна работать по образу и подобию экосистем Microsoft и Red Hat в продуктово-сервисном подходе», — подчеркнул Илья Сивцев.

Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»: Вселенная ГК «Астра» — наши продукты — должна работать по образу и подобию экосистем Microsoft и Red Hat в продуктово-сервисном подходе

В ближайшие годы «Астра» намерена сосредоточиться на развитии решений для крупных компаний реального сектора экономики. Интерес к ним проявляет и средний бизнес. «Мы уверены, что в ближайшие годы бизнес «Астра» будет расти более чем в 2 раза ежегодно», — говорит Илья Сивцев.

Продуктовый портфель

Основой продуктового портфеля является серверная операционная система Astra Linux. В ее развитие в 2023 г. будет инвестировано 2 млрд руб. На данный момент существует 16 основных сценариев применения экосистемы «Астра». Это сервер базы данных, сервер облачной виртуализации, программно-определяемое хранилище, сервер контейнеризации и др. Astra Linux — единственная операционная система, которая имеет сертификат ФСТЭК по требованию контейнеризации. «Мы предлагаем не только сервер контейнеризации, но и оркестрацию Kubernetes, и платформу по управлению контейнерами, сервисы вокруг нее и техническую поддержку», — подчеркнул Илья Сивцев.

ГК «Астра» предлагает также платформу Tantor — не просто СУБД, а полнофункциональную модульную платформу администрирования и мониторинга кластеров PostgreSQL. Еще один продукт — служба каталога ALD Pro, которая фактически является отечественной альтернативой MS Active Directory. «Нашему проекту ALD Pro присвоен статус особо значимого проекта Минкомсвязи России в нише управления инфраструктурой», — отметил Илья Сивцев.

Крупнейшие проекты

В списке крупнейших заказчиков ГК «Астра» — концерн Росэнергоатом. Процесс импортозамещения в организации стартовал в 2020 г. Протестировав порядка 50 разных ОС, находящихся в реестре, в качестве операционной системы концерн выбрал Astra Linux. К декабрю 2020 г. завершился пилотный проект, в рамках которого на ОС Astra Linux было переведено 5 тыс. пользователей. В 2022 г. на ОС Astra Linux перевели более 35 тыс. рабочих мест, а в 2023 г. их будет уже 37 тыс. Кроме того, в Росэнергоатоме создано 1000 АРМов на процессорах «Байкал» — сейчас они проходят тестирование.

«Мы внедрили Астру, это не больно!» — отметил Олег Шальнов, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграции концерна Росэнергоатом. Он также рассказал, что к настоящему времени в компании успешно завершились проекты по миграции на российское ПО систем технического документооборота EMC Documentum, автоматизации долгосрочных инвестиционных программ SAP BW, управления проектами Microsoft, моделирования бизнес-процессов ARIS, корпоративного портала SAP Portal. В стадии реализации проекты миграции систем мониторинга для кризисного центра OSISOFT, бюджетирования SAP BPC, управления документацией по лицензированию и предиктивной аналитики.

Еще один проект по переводу на платформу Linux наукоемкого ПО ПАО НК «Роснефть» был реализован в «РН-БашНИПИнефть». По словам Олега Борщука, начальника управления разработки ПО для моделирования Центра разработки наукоемкого ПО НК «Роснефть» «РН-БашНИПИнефть», программное обеспечение изначально разрабатывалось как кросс-платформенное на платформе Rexlab. Процесс миграции с MS Windows на Astra Linux занял 8 месяцев. На сегодняшний день благополучно завершилась миграция 11 программных продуктов. Интерфейсные модули работают успешно, проходят автотесты, обеспечивают аналогичную функциональность.

При выборе отечественной альтернативы MS Windows в «Газпром нефти» изучили шесть дистрибутивов Linux. «При рассмотрении свободно распространяемого ПО важными являются не только функционал системы, но и динамика развития продукта, количество совместимых бизнес-приложений, уровень компетенции команды разработчиков и технической поддержки производителя, — рассказал Алексей Иванов, руководитель направления управления интеграционных и платформенных решений «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор». — Одним из оптимальных предложений в этом плане является ОС Astra Linux, которую использует и наша компания».

Перевод рабочих компьютеров на новую ОС происходит поэтапно: вначале детально анализируется пул ИТ-решений, которые использует сотрудник, обеспечивается их совместимость с ОС Astra Linux, а затем организуется переход. Всего в 2023 г. на отечественный софт будут переведены около 50 тысяч пользователей. «При этом большое внимание мы уделяем исследованию пользовательского опыта, поддержке коллег — еженедельно проводятся опросы, собираются замечания, пожелания к функциональности ИТ-решений. Обработку этих запросов мы ведем в сотрудничестве с командой ГК «Астра», — добавляет Алексей Иванов.

Об «Астраконф-2023»

5-я ежегодная практическая конференция «Астраконф-2023» проходила 25 апреля 2023 г. в гибридном формате, собрав в целом порядка 4000 участников – около 700 гостей, посетивших конференцию очно, и 3250 зрителей онлайн-трансляции.

5-я ежегодная практическая конференция «Астраконф-2023» собрала порядка 4000 участников

В выставочной зоне было представлено 22 стенда технологических компаний-партнеров ГК «Астра». Делегаты «Астраконф-2023» получили возможность принять участие в более чем 40 деловых мероприятиях разного формата.

О технологиях защиты ОС Astra Linux рассказал научный руководитель ГК «Астра» Петр Девянин. Сценариям применения Astra Server было посвящено выступление заместителя руководителя дирекции внедрения и сопровождения ГК «Астра» Алексея Тюрина. С новым способом простого, автоматизированного развертывания серверной ИТ-инфраструктуры Astra Automation участников конференции познакомил директор департамента разработки средств автоматизации ГК «Астра» Кирилл Добрынин. Другие спикеры «Астраконф-2023» подробно рассказали о продуктах экосистемы ГК «Астра».

В работе демо-зоны и тематических секций также приняли участие представители компаний «К2Тех», R-Style Softlab, «ИнфоТеКС», «Код Безопасности», Лига Цифровой Экономики, «Хайтэк-Интеграция», «Авада системс», «Биплан», «МойОфис», TrueConf, «МПС софт», VK Cloud, Content AI, «Р7-Офис», «С-Терра СиЭсПи», Tegrus, SoftLab, IVA Technologies, OCS Distribution, «Гарант», Merlion, «Сбер Интегро», Mont, 3Logic Group, Irbis, Inferit.

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