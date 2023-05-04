ИИ научили читать мысли

В Университете штата Техас в Остине разработали метод реконструкции мыслительного потока из МРТ-сканов. Для этого используется лингвистическая модель GPT-1.

Поток сознания

С помощью искусственного интеллекта МРТ-сканы (МРТ — магнитно-резонансная томография; используется для считывания активность мозга) можно преобразовывать в текст и тем самым в буквальном смысле читать мысли людей.

Во всяком случае, так утверждают исследователи Университета штата Техас в американском Остине, опубликовавшие на днях научную работу в издании Nature Journal. Работа носит красноречивое название «Семантическая реконструкция потоковой речи на основании данных неинвазивного мониторинга мозговой активности».

По словам исследователей, им удалось реконструировать не только отдельные наборы слов и фраз, но и их длительные последовательности. Процесс обучения искусственного интеллекта заключался в том, что люди, находившиеся в МРТ-аппарате, прослушивали различные подкасты на протяжении длительного времени — в общей сложности по 16 часов.

Декодер, программа на основе модели GPT-1, предшественника ChatGPT, обучалась соотносить мозговую активность участника эксперимента с информацией, которую тот получал из подкастов.

Без имплантов

В прошлом некоторым исследовательским группам удавалось достичь определенных успехов с применением вживляемых человеко-машинных интерфейсов. Вживленные импланты в данном случае не использовались вовсе, и именно неинвазивность метода делает его особенно многообещающим.

Подобные технологии позволили бы людям, потерявшим способность говорить или лишившиеся подвижности конечностей, писать силой мысли. На данном этапе назвать результаты идеальными при всем желании не получится. Декодер временами трансформировал фразы, которые слышал, совсем в другие.

Например, фразу «У меня еще нет прав» декодер на основании показателей активности мозга преобразовал в следующее предложение: «Она еще даже не начала учиться водить».

А сложную фразу декодер мог излишне упростить. Оригинальная фраза выглядела так: «Я не знала, что мне делать, кричать, плакать или бежать. Я сказала: “оставь меня в покое!”» Декодер же выдал следующее: «Начала кричать и плакать, а потом просто сказала: “Я же просила оставить меня в покое”».

По идее это не было просто фантазиями ИИ: результирующие фразы были сгенерированы именно на основании данных МРТ-сканирования мозга.

В ходе некоторых экспериментов участникам предложили просматривать видео без звука. Декодер смог корректно описать, что люди видели.

Практика покажет

Пройдет еще какое-то время, прежде чем метод станет по-настоящему практичным, но уже сейчас эксперты в этой области знаний говорят о впечатляющем прорыве. В то же время уже высказываются опасения, что данная технология может использоваться отнюдь не с целью помощи инвалидам.

«Мы очень серьезно относимся к опасениям, что описанный метод может использоваться во зло, и работаем над тем, чтобы избежать этого, — заявил один из авторов публикации. — Мы хотим удостовериться, что технологии такого рода будут применяться только в помощь и по доброй воле».

«По правде говоря, сложно представить себе, каким именно образом можно воспрепятствовать применению аппарата “для чтения мыслей” не по доброй воле, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Спецслужбы разных стран десятилетиями экспериментировали с проектами, нацеленными на чтение мыслей, и естественно они попытаются воспользоваться этой наработкой в своих интересах. Сколько бы ее создатели ни возражали против подобного. Нельзя исключать, что повсеместное распространение ИИ-технологий серьезно повлияет на многие общепринятые пока что понятия о человеческой этике и даже доброй воле. Новые технологические реалии и развитие ИИ вполне могут породить какую-то совсем новую этику. Главное, чтобы она оставалась человекоцентричной».