Российское ПО впервые обогнало зарубежный софт на госзакупках

На долю российского ПО в 2022 г. впервые пришлось более половины объема госзакупок в денежном выражении. На отечественный софт госструктур потратили 102,46 млрд руб. против 52,51 млрд руб., которые пришлись на иностранные решения.

Российское ПО в тренде

Объем госзакупок российского программного обеспечения (ПО) в денежном эквиваленте в 2022 г. впервые превысил количество приобретенного иностранного софта за тот же период. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на презентацию директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИТ) Ильи Массуха.

В «Ведомостях» уточнили, что в 2022 г. объем закупок российского софта для госструктур в деньгах составил 102,46 млрд руб. (54,2%) против 52,51 млрд руб., которые пришлись на иностранное ПО (27,8%). В отдельную категорию в ЦКИТ выделили «смешанное ПО» и софт без данных о статусе его производителя. Таким образом на долю российского ПО впервые пришлось более половины объема закупок в денежном выражении.

Отмечается, что число закупок российского ПО составило 87,08% от всех закупок софта в стране, а доля закупок иностранных решений — 7,34%.

Опыт минувших лет

По данным издания, в 2021 г. иностранное ПО все еще опережало по объему закупок отечественный софт. Тогда соотношение затрат составляло 59,6 млрд. руб. на российское ПО (34,5%) против 71,2 млрд. руб. (41,2%) на зарубежное. До 2020 г. сумма госзакупок российского софта ни разу не превышала сумму, которую потратили на зарубежные аналоги.

Из презентации ЦКИТа следует, что всего в 2022 г. на софт для госструктур, без учета закупок у единственного поставщика, было потрачено порядка 189 млрд руб. Закупки у единственных поставщиков добавят к этим значениям не менее 100 млрд руб., поэтому можно оперировать примерно 300 млрд руб. закупок за 2022 г., уточнил Илья Массух. Основной объем закупок ПО пришелся на госкомпании и составил порядка 141 млрд. руб., еще около 44 млрд руб. потратили на софт для федеральных и региональных органов власти и порядка 2,7 млрд руб. заплатили за ПО для муниципалитетов.

Как и какой софт считали

Массух также отметил, что к российскому ПО относят решения, который присутствует в реестре отечественного софта. По оценкам ЦКИТ, расходы на отечественное ПО в 2022 г. выросли более чем на 70%, а закупки зарубежных решений сократились более чем на 25%.

«Всего закупок в прошлом году, которые мы “отпарсили”, 35 тыс. Это закупки, которые превышают 200 тыс. руб.», — уточнил директор ЦКИТа Илья Массух.

ЦКИТ использует собственную автоматизированную систему мониторинга, которая анализирует закупки по федеральным законам 223-ФЗ и 44-ФЗ. Источники системы включают единую информационную систему (ЕИС) в сфере госзакупок, а также около 10 различных баз, включая «РТС-тендер», «Сбербанк – автоматизированная система торгов» и др.

Из презентации организации также следует, что закупки у единственных поставщиков, которые не отражены в ЕИС, «но составляют от 50 до 70% закупок» в мониторинг не включены. «Но мы мониторим практически все госкомпании по части “Цифровой трансформации”, и в 2022 г. закупок у единственного поставщика, в которых был бы иностранный софт, в массовом порядке не было», — уточнил Массух.

Директор ЦКИТа также рассказал, что активнее всего ипортозамещали ERP-системы, средства автоматизированного проектирования (CAD), а также средства защиты каналов передачи данных. Самый меньший интерес в процессе замещения представляли средства облачных вычислений, средства автоматизированного управления техникой, а также средства управления отношениями с клиентами (CRM). Массух добавил, что в тех классах, где в основном в 2022 г. закупался иностранный софт, основными поставщиками были VMware, Huawei, IBM и Dell.

Мотивация властей

Ранее сообщалось, что Правительство планирует обязать ритейлеров устанавливать на иностранные ноутбуки российские ОС. Подготовкой новых требований занимается Минцифры. По всей видимости, российские ОС будут устанавливаться в качестве дополнения к тем, что стоят на ПК с завода. Это может привести к их удорожанию, а также к возможному сокращению ассортимента и дефициту зарубежной компьютерной техники.

Также Минцифры недавно добавило в классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новый раздел. В список попало отраслевое прикладное ПО. Кроме того, новыми классами дополнен ряд других разделов, а описание некоторых разделов изменено.

Еще одной недавней инициативой властей стало предложение обязать производителей смартфонов вшивать российский магазин приложений RuStore глубоко в операционную систему гаджета. Информация об этом содержится в проекте постановления Правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов 7 марта 2023 г.

Согласно документу, RuStore должен быть интегрирован в ОС устройства в той же степени, в которой и магазин приложений производителя смартфона или операционной системы. Это означает, что вендор должен не просто предустановить RuStore на российские устройства, но и дать ему те же системные разрешения, что и другим магазинам приложений.