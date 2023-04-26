В России за год в пять раз вырос спрос на защиту от БПЛА

В России за год в пять раз вырос спрос на антидрон-решения. Ими заинтересовались не только гос- и промышленные компании, но и простые граждане. Эксперты объясняют ситуацию геополитической обстановкой, участившимися случаями подлетов дронов к российской инфраструктуре и возросшим количеством беспилотников у граждан.

Спрос на защиту от БПЛА

В России кратно вырос спрос на системы защиты от беспилотников. Например, в марте 2023 г. по сравнению с мартом 2022 г. спрос вырос в пять раз. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Вордстат».

Количество поисковых запросов, содержащих словосочетание «защите от БПЛА» выросло с 229 до 1178 запросов в месяц (рост в пять раз), следует из «Яндекс.Вордстат».

По данным же маркетплейса систем безопасности «Техключи.рф», спрос на решения для защиты от беспилотников вырос в три раза с начала 2023 г. по март. Прежде системы защиты от беспилотников покупали промышленные компании и госогранизации. Но с 2023 г. интерес к ним стали проявлять и частники. Среди них, например, присутствуют дачники, рассказал изданию гендиректор «Техключи.рф» Тигран Исраелян.

С чем связан спрос

По словам гендиректора НИЦ «Аэроскрипт» Алексея Хрипунова, основная задача таких систем состоит в том, чтобы обнаружить местоположение дрона и его оператора, а также воздействовать на каналы управления устройством. По мнению эксперта, спрос на антидрон-решения вырос из-за геополитической обстановки. По его мнению, спрос на актидрон-решения будет только расти.

Спрос также вырос из-за участившихся атак на топливно-энергетический комплекс (ТЭК), рассказал изданию эксперт в области автономных БПЛА Николай Ряшин. Он обратил внимание на участившиеся прилеты беспилотников к объектам критической информационной инфраструктуры.

Специалист центра «Аэронет» на базе Научно-образовательного центра МГТУ им. Н. Э. Баумана Андрей Новиков считает, что спрос на защиту от дронов вызван распространением таких устройств среди граждан. Также на ситуацию влияет и «излишняя паника» среди людей.

Кратно возросший интерес граждан и компаний к системам защиты от дронов обусловлен тем, что отечественный рынок покинули многие зарубежные компании-производители подобных решений, полагает Исраелян. Среди них, например присутствуют Dedrone и Aaronia.

При этом с начала 2023 г. из-за увеличившегося спроса цены на антидрон-решения выросли на 20–40%.

Целевая аудитория и способы защиты

По данным Исраеляна, больше всего популярностью пользуются решения для защиты от беспилотников в центральных и северо-западных регионах России. Стоимость таких решений на ресурсе «Техключи.рф» варьируется от 828 тыс. руб. до 90 млн руб. Среди решений представлены как мобильные, так и стационарные комплексы.

Наибольший спрос на антидрон-решения наблюдается в южных, центральных и северо-западных регионах России, привел данные Исраелян. По его данным, наибольшей популярностью пользуются системы безопасности (19,3% запросов на «Техключи.рф»), следом идут системы видеонаблюдения (9,1%), сетевое оборудование (8,4%), досмотровое оборудование (7,9%), системы радиационного мониторинга (5,8%) и противопожарной безопасности (5,4%).

По словам экспертов, опрошенных изданием, для борьбы с дронами применяются в первую очередь средства, способные перехватить и подменить сигнал спутниковой навигации. Помимо этого способа, существуют и дроны-перехватчики, стреляющие сетками, а также ракеты, воздействующие на беспилотники с помощью электромагнитных импульсов.