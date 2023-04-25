В России появился новый класс отечественного ПО

Минцифры добавило в классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новый раздел. В список попало отраслевое прикладное ПО, говорится в приказе министерства. Кроме того, новыми классами дополнен ряд других разделов, а описание некоторых разделов изменено.

Классификатор ПО пополнился

Подписан и официально опубликован приказ Минцифры, который вносит изменения в классификатор российского программного обеспечения (ПО) для компьютеров и баз данных. Согласно документу, в классификатор добавлен новый раздел «Отраслевое прикладное ПО».

Под отраслевым прикладным ПО подразумеваются программы, используемые «для решения специфических задач в отдельных отраслях экономики и видах экономической деятельности».

Кроме того, новыми классами дополнены разделы «Встроенное программное обеспечение», «Системное программное обеспечение», «Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки программного обеспечения», «Прикладное программное обеспечение», «Промышленное программное обеспечение», «Средства управления процессами организации», «Средства анализа данных».

Фото: ArthurHidden / FreePik В классификаторе российского ПО для компьютеров и баз данных появился раздел отраслевого прикладного софта

Также скорректированы описание класса «Межсетевые экраны» раздела «Средства обеспечения информационной безопасности», наименование класса «Средства выявления целевых атак» раздела «Средства обеспечения информационной безопасности».

Признан утратившими силу класс «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач» раздела «Прикладное программное обеспечение» и класс «Автоматизированные информационные системы оформления воздушных перевозок» раздела «Прикладное программное обеспечение».

Документ готовился с учетом «предложений индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно-аппаратные комплексы, в ключевых отраслях экономики и центрах компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного ПО, необходимого для замещения используемых в настоящее время зарубежных аналогов».

Появление классификатора программно-аппаратных комплексов

13 апреля 2023 г. Минцифры утвердило классификатор программно-аппаратных комплексов (ПАКов), а также правила его применения. Соответствующий приказ министерства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе названы 15 разделов и более 100 классов ПАКов. Классификатор ПАК включает в себя технические характеристики и предназначен для опимизации инфраструктуры национального реестра программного обеспечения и помощи в поиске необходимых решений.

Среди категорий ПАК — средства передачи информации, хранения данных, мониторинга, виртуализации, искусственного интеллекта, транспорта, здравоохранения, строительства, ЖКХ и различных отраслей промышленности. Также там есть аппаратные комплексы для Java-приложений для «Умного многоквартирного дома». Последними из разделов идут ПАК, выполняющие контрольно-измерительные функции, ПАКи виртуальной реальности, а также те, что предназначены для обеспечения информационной безопасности.

20 новых классов ПО

В ноябре 2022 г. Минцифры выступило с предложением дополнить существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также 20 новыми классами.

Самая ранняя предварительная версия классификатора российского ПО появилась еще в конце 2015 г. Он должен был стать основой реестра отечественного ПО, которым с 2016 г. чиновники пользуются при госзакупках. Финальная версия классификатора готовилась еще пять лет и в июне 2020 г. Минцифры подготовило его расширенную версию с полностью измененной структурой. Общее число классов выросло с 26 до 95, также в обновленной структуре классификатора появились разделы.

В конце 2020 г. Минцифры опубликовало финальную версию классификатора российского софта для использования в реестре отечественного ПО. Итоговая версия значительно отличалась от подготовленной в июне 2020 г.: уменьшилось число разделов, а количество классов, напротив, увеличилось. Готовый вариант классификатора содержал 11 разделов и 111 классов вместо 13 и 96 соответственно.