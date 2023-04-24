Мир перевернулся. Microsoft призвала не покупать компьютеры с Windows

Microsoft заманивает бизнес-пользователей на свою облачную Windows, предлагая новые выгодные тарифы. В пользу этого решения звучит аргумент, что больше не нужно покупать в офис новые ПК раз в несколько лет – облако всегда будет обеспечивать нужный уровень производительности. Вендорам ПК это совершенно невыгодно, чего не скажешь о Microsoft – она сможет заработать больше на регулярных подписках на облако, чем на продаже пожизненных лицензий Windows.

Новые ПК не нужны

Корпорация Microsoft обратилась к предприятиям во всем мире с предложением по снижению частоты обновления их офисных ПК, пишет The Register. Мотивирует она свою идею тем, что компании смогут сэкономить на апгрейде, но при этом ничуть не потеряют в производительности и вычислительной мощности, если, разумеется, обратятся к ней за помощью. Об этом она заявляет, в том числе, в своем блоге.

В распоряжении Microsoft есть облачный сервис Windows 365, позволяющий арендовать виртуальные рабочие места с Windows и базовым набором программ. Сервис работает с лета 2021 г. и представляет собой, по сути, полноценную Windows, запущенную в облаке, откуда на потребительское устройство транслируется изображение ее интерфейса.

Другими словами, Windows 365 позволяет запускать ОС Windows на любых, совершенно не предназначенных для этого устройствах. Это могут быть планшетные компьютеры, Linux- и macOS-ноутбуки и даже привычные всем смартфоны на Android.

В апреле 2023 г. Microsoft запустила новую его версию под названием Windows Frontline. Если раньше Windows 365 предлагал покупку одной лицензии для одного пользователя, то Frontline позволяет подключить к одной лицензии до трех пользователей.

Фото: Microsoft Перевод пользователей на облака обеспечит Microsoft стабильным поступлением денег за подписку

«Windows 365 Frontline помогает организациям делать больше с меньшими затратами», – говорится в блоге Microsoft.

Кому это выгодно

Сервис Windows Frontline Microsoft запустила для компаний, в штате которых есть сотрудники, работающие за одним ПК, но посменно. Особенность нового вида лицензии в том, что пользоваться ею можно втроем, но не одновременно – по очереди. Например, один пользователь подключится к облаку в начале первой смены и разлогинится по ее окончании, после чего авторизацию пройдет его сменщик – второй пользователь.

Чтобы заинтересовать большее число потенциальных клиентов, в промо-материалах Microsoft эксплуатирует модную экологическую повестку, утверждая что совместное использование облака вместо закупки нескольких персональных ПК в офис позволяет снизить объемы выбросов парниковых газов. Упоминается и прямая выгода для компаний – можно снизить затраты на покупку, обновление и ремонт парка компьютеров. Как пишет The Register, при переходе на облако офисные ПК можно будет обновлять не чаще одного раза в восемь лет.

При этом сама Microsoft, напрямую зависящая от продаж компьютеров и ноутбуков, переманивая потребителей на свои облачные Windows, хуже себе не делает. Мировые продажи ПК в 2022 г. упали, что повлекло падение выручки с продаж Windows, к тому же жители некоторых стран принципиально предпочитают пользоваться пиратскими версиями ее ОС. Это характерно, в том числе, и для России.

К тому же, продавая лицензии Windows, Microsoft получает единоразовую оплату, а клиент – пожизненную лицензию на систему, которую может переносить с компьютера на компьютер при последующих апгрейдах. Облачные же сервисы обеспечивают Microsoft ежемесячные поступления денег, так как они работают по модели подписки.

Нажить себе врагов

Чем больше клиентов Microsoft переманит на сторону облачных сервисов, тем ей выгоднее. Это видно на примере офисного облачного сервиса Microsoft 365 — по данным портала Usesignhouse, к концу 2022 г. им пользовалось свыше 345 млн человек. В 2022 г. он принес Microsoft выручку в размере $63,36 млрд.

Но есть компании, которые от всемирного перехода на облака сильно пострадают в финансовом плане – производители компьютеров и отдельных комплектующих. The Register приводит в качестве примера компании американские AMD, Intel, Dell и HP, а также китайcкую Lenovo, чьи доходы находятся в прямой зависимости от числа отгруженных ПК и процессоров. Продвигая свою продукцию, они убеждают покупателей, что им просто необходимо купить новый десктоп, ноутбук или хотя бы просто процессор, чтобы стать более продуктивным и начать выполнять работу быстрее.

Microsoft может убедительно возразить против этого, поскольку обещает, что облачные ПК всегда будут обеспечивать соответствующую производительность независимо от используемого оборудования. Поверившие ей корпоративные клиенты перестанут инвестировать в обновление парка компьютеров и тем самым сделают перечисленные корпорации, каждая из которых, к слову, ушла из России, немного беднее.

Microsoft – не единственная, кто предлагает потребителям сервис «облачный рабочий стол как услуга» (cloud-desktop-as-a-service). Ее конкуренты в этом сегменте пошли еще дальше и с недавних пор предлагают если не три лицензии в одной, как в случае с Windows Frontline, то как минимум возможность почасовой оплаты за пользование. Другими словами, компания будет платить только за то время, что сервис был в работе, без переплаты за его простой.