В Москве строится завод телеком-«железа»

В Москве началось строительство завода по производству телеком-оборудования. Промышленный комплекс будет располагаться на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Вложения в проект составят более 800 млн руб. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на конец 2024 г.

Строительство завода

Разработчик и производитель телеком-оборудования НПО «Гранит» начал строительство завода по производству микроэлектроники в Москве. Об этом сообщается на портале особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и средства криптографической защиты информации. Площадь его составит около 6 тыс. кв. м.

Вложения в строительство и запуск высокотехнологичного конвейерного производства составят более 800 млн руб. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2024 г. По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, благодаря комплексу будет создано около 200 новых рабочих мест.

Завод строится на территории ОЭЗ «Технополис Москва», резидентом которого выступает НПО «Гранит».

Каким будет завод

Промышленный комплекс строится в районе Силино в Зеленоградском округе на площадке «Алабушево». В его состав войдут производственные, складские, административные и санитарно-бытовые помещения, отмечается в сообщении. Продукцию будут выпускать в трех цехах, рядом организуют линию конвейерной сборки и оборудуют помещение ультразвуковой сварки. Также в здании появятся конструкторский отдел и демонстрационный зал, комнаты отдыха и приема пищи для сотрудников предприятия.

Для доступа на территорию предусмотрен контрольно-пропускной пункт. Рядом с заводом расположится открытая автостоянка для легкового транспорта на 20 машино-мест. Специалисты благоустроят прилегающую территорию, сделают пешеходные дорожки, организуют зоны отдыха и займутся озеленением.

Телеком-оборудование в России

В России нет собственного «железа» для сотовых сетей и массового производства отечественных базовых станций. Такое оборудование поставляли шведская Ericsson (доля рынка — 20%) и финская Nokia (30-40%). Также российские операторы связи пользовались оборудованием китайской Huawei, ZTE, японской NEC и южнокорейской Samsung.

Но после начала специальной военной операции поставки в Россию телеком-оборудования прекратились. Например, весной 2022 г. Ericsson сообщила о том, что покидает страну. В марте CNews писал о том, что Nokia приостановила поставки оборудования.

С Huawei ситуация долгое время оставалась неоднозначной: компания не объявляла об уходе с российского рынка, но отечественные операторы жаловались на остановки поставок сетевого оборудования без объяснения причин. В конце мая 2022 г. стало известно, что Китай существенно ограничил экспорт своей техники в Россию — на 98% для телеком-оборудования.

В мае 2022 г., чтобы помочь операторам связи закупить зарубежное оборудование, власти России легализовали «параллельный» импорт и включили в перечень разрешенных к ввозу товаров без разрешения правообладателя в частности, продукцию Samsung, Nokia и Huawei.

В конце ноября стало известно о планах разработчика телеком-оборудования «Элтекс» в 2023 г. представить аппаратную платформу для производства базовых станций 4G и 5G. Решение будет поддерживать открытую технологию OpenRAN и станет альтернативой решениям компании Huawei, а также продуктам покинувших Россию Nokia и Ericsson.

Технологические площадки «Технополиса»

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» создана в 2005 г. на территории Зеленограда (на месте снесенной деревни Алабушево) и части территории Национального исследовательского университета «МИЭТ».

Состоит из пяти площадок («Алабушево», «МИЭТ», «НИИМЭ и Микрон», «Ангстрем» и Технополис «Москва» в Юго-Восточном административном округе).

Количество резидентов технополиса достигло 90, а сумма реализованной продукции — 125 млрд руб. В декабре 2022 г. резидент «Технополиса Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт также на площадке «Алабушево». В марте 2023 г. стало известно о планах дизайн-центра «Союз» (также резидент «Технополиса Москва») более чем в три раза расширить свое производство интегральных микросхем.