Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

Минцифры планирует взять на себя контроль расходов властей на ИТ в вопросах, касающихся государственных информсистем. Нововведения прописаны в проекте постановления Правительства, ожидающем общественных слушаний и одобрения российского Правительства.

Поток денег под контролем

Минцифры России подготовило проект постановления Правительства России, расширяющий влияние ведомства на процесс ИТ-закупок для министерств, пишет «Коммерсант». Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Разработанный проект постановления представляет собой своего рода «дорожную карту» переноса всех существующих госинфосистем на единую платформу «Гостех». В этом процессе Минцифры будет проводить требующиеся госзакупки из средств нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Гостех» – это единое облачное решение, позволяющее создавать цифровые сервисы и информсистем для федеральных и региональных органов власти. Вялотекущий эксперимент по переходу на эту платформу ведется с 2020 г. 31 марта 2023 г. Президент России Владимир Путин распорядился ускорить этот процесс – он подписан указ о переводе федеральных ГИС на «Гостех» с 1 апреля 2023 г. Правительство, согласно указу, должно обеспечить начало работы платформы.

Одна платформа – один закупщик

Подготовленный Минцифры проект постановления – это дополнение к подписанному 31 марта 2023 г. Владимиром Путиным указу №231 под названием «О создании, развитии и эксплуатации государственных информационных систем с использованием единой цифровой платформы Российской Федерации "Гостех"».

Фото: Минцифры В случае принятия проекта полномочий у Минцифры станет больше

В случае принятия документа Минцифры будут предоставлены полномочия «при заключении соглашения о взаимодействии с ведомствами осуществлять закупки необходимых для этого товаров, работ и услуг в рамках бюджета, нацпрограммы «Цифровая экономика», пишет «Коммерсант». По информации издания, ведомство возьмет на себя обязанности технического заказчика, а госорганы и внебюджетные фонды – заказчика функционального.

По словам собеседника издания, приближенного к Минцифры, ведомство в этой схеме будет являться своего рода надзирателем. «Органы власти будут выступать в роли заказчиков и давать требования к функционалу ГИСов, а закупать эти работы и следить за исполнением предлагается Минцифры», – заявил он.

Источник «Коммерсанта» подчеркнул, что предлагаемые в проекте постановления изменения, наделяющие Минцифры функциями технического заказчика при госзакупках, откроет возможность «применять единые стандарты качества и типовые компоненты для систем». В конечном итоге нововведение приведет к экономии средств и ускорению перевода нынешних ГИС на базу «Гостеха», утверждает источник издания. «Минцифры сможет проводить такие закупки за счет своего бюджета — средства на это заложены в нацпрограмме», – подытожил он.

Работы еще много

Несмотря на то, что эксперимент по переводу ГИС на платформу «Гостеха» стартовал три года назад, процесс очень далек от завершения. Представители аппарата российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко рассказали изданию о наличии плана по переводу 59 самых основных, приоритетных, госинформсистем ведомств и субъектов России. Притом это еще не окончательный вариант списка – его ждут изменения по мере межведомственного согласования.

Как только та или иная ГИС попадет в этот перечень, пользующееся ею ведомство обязано будет заключить с Минцифры «соглашение об информационном взаимодействии». На выполнение этого требования, прописанного в проекте постановления за авторством Минцифры, у ведомства будет 15 календарных дней.

Текст соглашения должен включать, помимо прочего, сроки и порядок подготовки технических заданий. Вместе с этим в документе в обязательном порядке должен быть расписан порядок проведения закупки и приемо-сдаточных работ.

Для упрощения процедуры ИТ-закупок авторы проекта постановления предлагают создать отдельный проектный офис. По их задумке, в список его участников должны входить ответственные лица со стороны поставщика, будь то подрядчик или производитель. Государство в проектном офисе должны представлять, по меньшей мере, замруководители ведомств, для которых осуществляется закупка, и Минцифры.

Ждать недолго

Приближенный к Минцифры источник издания сообщил, что описанный в проекте постановления новый механизм госзакупок с посредником в лице министерства может заработать до конца 2023 г. Более точную дату он не назвал, но обратил внимание, что перед этим документу предстоит пройти публичные слушания и получить одобрение Правительства России.

Собеседник издания полагает, что нововведение даст возможность «координировать и контролировать деятельность» участников процесса закупок. Дополнительно это « должно обеспечить единообразие требований к производителям госсистем, включаемых в «Гостех».

Как появился «Гостех»

Идея создания «Гостеха» как единой платформы для госинформсистем принадлежит Сбербанку. Она получила одобрение властей, и в пандемийный 2020 г. был подписан проект постановления Правительства №1674, инициировавший эксперимент по разработке платформы и переводу на нее существующих ГИС.

Разработка «Гостеха» была вверена Сбербанку – сумма контракта с ним на начальном этапе составила 900 млн руб. Ответственным за проведение эксперимента и развитие платформы было назначено Минцифры.

Процесс разработки внедрения «Гостеха» сильно затянулся из-за пандемии коронавируса COVID-19 и ее последствий в виде дефицита различного оборудования, в том числе серверного. Свою лепту внесли и многочисленные кибератаки на российскую инфраструктуру. На фоне этого контракт со Сбербанком на разработку платформы, первоначально истекавший в мае 2022 г., был продлен до 31 декабря 2022 г.

К августу 2022 г. эксперимент по переходу на «Гостех», который к тому моменту длился два года, особых результатов не принес. Как сообщал CNews, Счетная палата выявила в России 630 федеральных ГИС и 512 иных информсистем. На каждый госорган к тому моменту приходилось в среднем около девяти систем.