Три четверти россиян мечтают о работе в ИТ, но панически боятся порабощения машинами

50% опрошенных россиян уверены, что бурно развивающиеся технологии нейросетей и искусственного интеллекта необходимо сдерживать, чтобы они не начали негативно влиять на общество. Страх, однако, никак не влияет на мечты людей попасть в ИТ-сферу – работать в этой области мечтают 72% респондентов.



Серьезный интерес к ИТ

Сфера информационных технологий стала самым привлекательным сектором, в котором хотели бы работать россияне. К таким выводам пришли специалисты «Авито» после проведения исследования на платформе «Авито работа». Онлайн-опрос состоялся в марте 2023 г., его прошли 10 тыс. респондентов старше 18 лет из разных регионов страны.

72% опрошенных респондентов заявили, что хотели бы работать в сфере, связанной с искусственным интеллектом и нейронными сетями. Они утверждают, что будущее за профессиями, которые так или иначе связаны с этими технологиями, а также большими данными. 62% сказали, что предпочли бы работать в компании, где используют современные технологии. 85% активно наблюдают за развитием нейронных сетей и ИИ-проектами, а также следят за новостями в этой области.

При этом каждый второй россиянин признался, что развитие нейросетей стоит держать под контролем и в целом ограничивать. Объясняют это респонденты этическими причинами, утверждая, что чем больше инвестиций направляется в отрасль, тем негативнее новейшие технологии будут отражаться на развитии общества и рынке кадров. Впрочем, последние опасения не так уж и беспочвенны – CNews ранее называл профессии, по которым сильнее всего ударит ИИ. Среди них – огромное количество профессий гуманитарного профиля.

Кроме того, половина респондентов заметили, что перспективнее всего работать в сфере робототехники и «умных» технологий – например, задействованных в системах домов, городских улиц и транспорта. Также интерес вызывают профессии в области 3D-визуализации и моделирования (46%), медицинских технологий (42%).

«Аутсайдерами» в области ИТ оказались профессии, которые относятся к генной инженерии (ими мечтают овладеть лишь 28% опрошенных), экологии (25%) и космосу (25%).

Проблемы с образованием и трудоустройством

ИТ-диссидентов оказалось немного – лишь 4% россиян заявили, что карьеру в ИТ сделать невозможно и назвали это направление бесперспективным. Каждый пятый полагает, что на рынке сейчас мало предложений от работодателей, а 19% считают, что в ИТ низкие зарплаты.

В то же время многие отметили, что получить ИТ-образование не так уж просто. Треть заявила, что не понимает, чем им можно было заняться в технологическом секторе, еще треть – что не имеет понятия о том, где получить соответствующее образование.

Управляющий директор «Авито работы» Артем Кумпель в беседе с CNews отметил, что в последнее время работодателей интересуют специалисты, которые хотят и умеют применять цифровые технологии в своей работе, а также умеют работать в системе «человек-машина». По его словам, на платформе «Авито работа» мы фиксируют постоянный рост числа предложений от работодателей со всей страны для ИТ-специалистов разного профиля и с разным опытом.

Так, по итогам I квартала 2023 г., количество вакансий в группе профессий «IT, интернет, телеком» на площадке выросло на 51% по сравнению с тем же периодом 2022 г. По сравнению с IV кварталом 2022 г. рост составил 26%. На начало марта 2023 г. соискателям на платформе доступны свыше 30 тыс. актуальных предложений в ИТ-сфере. В число наиболее востребованных специалистов входят инженеры и системные администраторы, программисты и техники.

Положительная динамика наблюдается и в вопросе доходов ИТ-специалистов, заметил Кумпель: за год средняя зарплата, которую предлагают работодатели этим сотрудникам, увеличилась на 12%. Наиболее высокооплачиваемые предложения доступны программистам. Например, PHP-разработчики могут рассчитывать на заработки от 200 тыс. до 300 тыс. руб., программисты 1С – от 150 тыс. до 250 тыс. руб. рублей.

«Цифровизация всех сторон нашей жизни будет и дальше поддерживать популярность ИТ-сферы, – выразил уверенность Кумпель. – Квалифицированные кадры требуются для разработки отечественного ПО в рамках фокуса на программы импортозамещения, для развития бизнеса, который активно осваивает цифровое пространство, для поддержания высоких темпов развития электронной коммерции, кибербезопасности и т.д».

Страх перед «нейронкой»

Впрочем, страх перед бурным развитием искусственного интеллекта и нейронных сетей испытывают не только обыватели, но и руководители мировых ИТ-гигантов. Так, 29 марта 2023 г. на сайте организации Future of Life появилось открытое письмо с призывом к создателям ИИ приостановить исследование этих систем как минимум на шесть месяцев. Обращение подписали глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск (Elon Musk), сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak), сооснователь Pinterest Эван Шарп (Evan Sharp), а также некоторые эксперты в области ИИ.

«Мы призываем все лаборатории, исследующие искусственный интеллект, немедленно прекратить хотя бы на шесть месяцев тренировки систем мощнее GPT-4. Эта пауза должна быть публичной и действительной… Если такая приостановка не может быть быстро сделана, правительства должны вмешаться и ввести мораторий», – говорится в письме.

Авторы обращения уточнили, что, по результатам крупных исследований, системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять реальную опасность для общества.

Напомним, в частности общественность обсуждает, насколько допустимо принять ИИ в расследовании преступлений. Так, в ноябре 2021 г. десятки правозащитных организаций призвали Европарламент запретить использовать ИИ для профилактики правонарушений. Эксперты выразили опасение, что злоупотребление функциями предиктивных систем приведет к тотальной слежке и нарушит право на частную жизнь. Также в январе 2021 г. Европарламент проголосовал за поправки в Digital Services Act, запретив использовать чувствительные личные данные вроде расы и религии для настройки рекламных алгоритмов.

Еще один камень преткновения – возможность применения ИИ-технологий в военной технике, например, в дронах.

Также марте 2023 г. CNews писал о том, что в Бельгии спустя шесть недель общения с нейросетью взрослый мужчина и отец двоих детей покончил с собой. В России нейросеть ChatGPT вызвала справедливые опасения у Миноборазования. Национальная комиссия по этике в сфере искусственного интеллекта попросила Минобразования создать регламент использования нейросетей в учебном процессе после того, как ChatGPT написала диплом российскому студенту, который тот успешно защитил.

В беседе с CNews Денис Золотов, директор по развитию Call-центров Infinity заметил, что российские ИТ-компании сейчас не очень понимают, как законодательно будут регулироваться технологии нейронных сетей и функционирующие на их базе чат-боты, поэтому и внедряют их с осторожностью.

«К примеру, неясно, кто будет отвечать за ошибку чат-бота. Если нейронная сеть даст какой-то некорректный ответ, нарушив несколько статей Гражданского и Уголовного кодекса? То есть функциональность и потенциал огромные, а вот вопрос ответственности не проработан», – объяснил эксперт.