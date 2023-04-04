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В России готовятся возродить продажу алкоголя онлайн

Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-торговле вином в России. Покупать его можно будет в специальном магазине «Почты», которая и будет доставлять его на указанный клиентом адрес или в ближайшее отделение. Такое удобство будет доступно не для всех, а только для тех, кто проживает в Москве или области.

Онлайн торговля вином

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проведение эксперимента по дистанционной продаже вина. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Минфина.

Речь идет только о российском вине, которое будут доставлять через «Почту России». Законопроекты о проведении эксперимента были разработаны Минфином. Как следует из документов, эксперимент может быть запущен с 1 ноября 2023 г. в Москве и Московской области.

Если Правительственная комиссия одобрила законопроект, то вскоре он может быть внесен на рассмотрение в Госдуму. Но перед этим документы должны получить одобрение на правительственном заседании.

Продажа алкоголя онлайн в России запрещена с 2007 г. Законопроект о проведении нового эксперимента по дистанционной продаже Минфин подготовил после поручения Президента России Владимира Путина, которое он дал в апреле 2021 г. В 2020 г. Минфин уже готовил законопроект о дистанционной продаже алкоголя, но против него выступили Минздрав и МВД.

Несмотря на запрет онлайн-продаж, в России все-таки продавали алкоголь дистанционно по «серым схемам». Например, приобрести такую продукцию онлайн можно было в «Утконосе» или Simple, писали «Ведомости». Но продавцы отрицали такую опцию.

Какое вино и где заказывать

Эксперимент должен пройти с 1 ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г. В ходе пилота по онлайн-продаже вина территория его проведения может быть расширена. Минсельхоз предлагал добавить к столице и Подмосковью Санкт-Петербург, а также Ленинградскую и Нижегородскую области.

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Фото: wavebreakmedia на Freepik
Правительственная комиссия одобрила онлайн-торговлю спиртным

К онлайн-продаже будет допущено российское тихое, игристое и крепленое вино, которое произведено из выращенного в нашей стране винограда. Ассортимент будет представлен на специальном сайте «Почты». Минсельхоз составит список производителей, которые примут участие в эксперименте.

«Почта» будет доставлять алкогольную продукцию как на адрес покупателя, так и в указанное почтовое отделение, следует из законопроекта. Доставка возможна не ранее, чем за сутки после оформления заказа.

Предъявив документы, можно будет получить доставку. В законопроекте также указано, что подтвердить личность можно посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Только через «Почту»

В ходе обсуждения законопроекта ряд ведомств высказывал свои замечания, многие из которых были парированы авторами законопроекта, пишет издание. Например, у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возникли вопросы из-за того, что алкоголь будет реализовываться дистанционно только через «Почту». Служба критиковала и невозможность продавать продукцию через онлайн-магазины самих виноделов. Представители Минфина ответили ФАС, что условия эксперимента определяются по указанию Президента России и не могут выходить за установленные рамки.

«Почта» уже начала готовиться к эксперименту. Там считают, что инициатива положительно повлияет на популярность отечественных вин.

Опрошенные РБК производители вина положительно относятся к эксперименту, но не довольны выбором единого поставщика их продукции («Почты»). Они считают, что следовало разрешить виноделам продавать собственную продукцию через свои каналы.

Кристина Холупова

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