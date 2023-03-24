Закрылся российский портал открытых госданных

Российский портал открытых данных закрыт. По заверению властей, это временная мера для его улучшения. Сейчас портал требует доработки, многие из наборов данных оказываются непригодны, а ведомства подходят к их публикации формально.

Меньше открытости

Минэкономразвития закрыло портал открытых данных, на что первым обратил внимание «Коммерсант». Как пояснили изданию представители ведомства, это временная мера.

Ресурс будет перезапущен, утверждают представители министерства. Под этим подразумевается инвентаризация данных, модернизация функциональности и переезд на единую платформу «Гостех».

Как рассказал изданию директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин, сейчас портал требует доработки. При этом изменять его архитектуру нецелесообразно. Для того, чтобы перезапустить портал потребуется до полугода, отметил он.

Напомним, на портале открытых данных публикуется информация, размещенная в виде систематизированных данных, в целях ее дальнейшего свободного и бесплатного использования и публикации без ограничений авторского права. Данные на портал загружали органы государственной власти или местного самоуправления.

История и возможности портала

Портал открытых данных в России был запущен в 2014 г. по поручению на тот момент занимающего пост Председателя Правительства Дмитрия Медведева.

В России временно закрыт портал открытых данных

Предполагалось, что портал будет способствовать «повышению прозрачности» и подотчетности деятельности госорганов, а также развитию гражданского общества через их контроль и мониторинг. Подразумевалось, что проект создаст основы для реализации концепции «Открытого правительства».

На основе открытых данных бизнес может создавать приложения и сервисы, которые функционируют на основе размещенной информации. Помимо этого, данными для анализа могут пользоваться научно-исследовательские организации, учебные заведения, и граждане, отмечалось в сообщении, опубликованном на сайте Правительства 6 февраля 2013 г.

Непригодный портал

По данным исследования открытости данных, которое было проведено органами власти в 2018 г., результаты «оставляли желать лучшего», пишет «Коммерсант». Органы власти соответствовали стандартам открытости только на 20-40%. При этом публикаторы данных к тому моменту не понимали потребностей бизнеса и граждан, поэтому выполняли требования по публикации «формально».

По состоянию на 2022 г. проблемы с открытыми данными в стране сохраняются, следует из доклада «Открытость государства в России».

Практически все ведомства выполняют требования по оформлению своих порталов открытых данных. Но в ряде случаев госорганы размещают только административные наборы данных, которые не представляют интереса для бизнеса, институтов или граждан.

Минэкономики планирует обсудить вопрос о наполнении портала открытых данных. Сейчас для этого в министерстве создается экспертная рабочая группа.

