«Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone

Из App Store исчезли все приложения банка «Тинькофф» после попадания его в санкционные списки Запада. В аналогичной ситуации оказалось еще около 10 российских банков. Google пока не спешит брать пример с Apple, но, как показала практика, это лишь вопрос времени.

Apple против «Тинькофф-банка»

Корпорация Apple удалила из своего каталога App Store все фирменные приложения «Тинькофф-банка». На момент публикации материала пользователям были недоступны «Тинькофф-инвестиции», «Тиньков бизнес», «Тинькофф мобайл», а также «Тинькофф бухгалтерия для ИП».



Основное приложение банка тоже исчезло из магазина. Это в значительной степени усложнит жизнь его клиентам, пользующимся iPhone, поскольку App Store – единственное место, откуда Apple разрешает устанавливать приложения. Удаление той или иной утилиты лишает возможности обновить ее или установить заново в случае ее удаления, сброса мобильника на заводские настройки или покупки нового iPhone.

Случившееся – это результат новой волны антироссийских санкций. 25 февраля 2023 г. она захлестнула и «Тинькофф-банк». Годом ранее в аналогичной ситуации оказались многие другие крупные банки, в том числе Сбербанк. Их приложения тоже отсутствуют в App Store.

Фото: Тинькофф Apple мешает работать банку, созданному Олегом Тиньковым

Представители банка выступили с заявлением, в котором попросили клиентов не удалять установленные приложения. Пока они есть на устройстве, все они будут работать, как и прежде. Также они попросили не устанавливать неофициальные утилиты, мимикрирующие под фирменные, поскольку это может быть небезопасно.

По информации Bloomberg, после случившегося с «Тинькофф-банком» его основатель Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с официальным заявлением. Бизнесмен попросил власти Британии снять с себя все ранее наложенные санкции. В октябре 2022 г. Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства. В настоящее время Олег Тиньков не владеет «Тинькофф банком». Как сообщал CNews, он продал свою долю в нем в мае 2022 г.

Apple предпочитает опт

«Тинькофф» – далеко не единственный российский банк, клиенты которого обнаружили пропажу фирменного приложения из App Store. Его участь разделили банки «Зенит», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб». Причины все те же – новые санкции Запада.

Как пишет ТАСС, попутно Apple удалила приложения банков СДМ и Металлоинвестбанк. А несколькими днями ранее из App Store пропали утилиты «МТС банка».

Интернет-гигант Google примеру своего конкурента на рынке мобильных ОС пока не последовал. Редакция CNews убедилась, что на 10:30 2 марта 2023 г. по Москве приложения всех перечисленных банков, включая «Тинькофф», присутствовали в каталоге Google Play и были доступны для скачивания и установки.

Владельцам смартфонов на Android повезло больше

Но, вероятнее всего, удаление приложений из каталога утилит для Android – это лишь вопрос времени. Годом ранее, когда Apple удалила софт Сбербанка из App Store, Google сделала то же самое лишь через пару дней.

Что делать банкам

Банки, оказавшиеся под санкциями и лишившиеся своих приложений в App Store, могут последовать примеру Сбербанка. Он в кратчайшие сроки превратил веб-версию своего интернет-банка в полную копию фирменного приложения «Сбербанк онлайн» со всеми основными функциями. Она работает из-под любого современного браузера, иностранного или российского – нужно лишь иметь доступ в интернет и, опционально, отечественные сертификаты безопасности.

Также в 2022 г. Сбербанк неоднократно пытался выложить в App Store свое новое приложение СБОЛ, но Apple раз за разом его удаляла. В начале 2023 г. банк нашел другое решение – используя штатные, хотя и не афишируемые возможности iOS, он устанавливает СБОЛ на iPhone клиентов в своих отделениях.

Никакой паники

Владельцы iPhone и клиенты попавших под санкции банков первым делом должны понять, что удаление приложения банка повлечет за собой многочисленные неудобства во взаимодействии с финорганизацией. Но если удаление неизбежно, то можно воспользоваться программой iMazing и ей подобными для восстановления нужного ПО. Интернет переполнен инструкциями, плюс подобную услугу оказывают многие сервисные центры.

Еще один вариант – отказ от iPhone в пользу смартфона на Android. Даже если Google удалит приложения всех российских банков, они будут доступны на сайтах фин.организаций, поскольку Android, в отличие от iOS, позволяет устанавливать ПО из дистрибутивов, как и полноценные настольные системы.

Также в России параллельно развиваются несколько отечественных магазинов приложений. Например, в начале весны 2022 г. появился NashStore, а в мае 2022 г. заработала бета-версия RuStore.

За RuStore стоит холдинг VK (в прошлом Mail.ru Group). Проект разрабатывается при поддержке Минцифры России. В феврале 2023 г. RuStore вышел из беты.