Походы к нотариусу в прошлом. Сбербанк внедрил электронные доверенности

Сбербанк внедрил поддержку электронных нотариальных доверенностей на управление банковским счетом. Это полный аналог классической доверенности – ее можно выдать доверенному лицу как в своем городе, так и в другом регионе. Посещение нотариуса не требуется – все, включая отправку доверенности в банк, осуществляется в режиме онлайн.

Цифровизация нотариусов

Сбербанк сообщил CNews о запуске нового сервиса по приему электронных нотариальных доверенностей (ЭНД). Проект был разработан при непосредственном участии Федеральной нотариальной палаты.

Суть идеи заключается в экономии времени и отказе от походов к нотариусам за бумажной доверенностью. Отныне ее можно оформить удаленно и так же удаленно отправить ее в банк на рассмотрение.

Процесс рассмотрения осуществляется автоматически, без участия персонала банка, в отличие от бумажных доверенностей, которые проверяются всегда в ручном режиме. Это позволяет дополнительно сэкономить время.

В банке утверждают, что другие российские финансовые организации подобный сервис пока не предоставляют – они по-прежнему работают только с бумажными «аналоговыми» доверенностями.

Везде, но не для каждого

Как сообщили CNews представители Сбербанка, сервис по приему ЭНД доступен во всех отделениях банка на территории России, вне зависимости от региона. Ограничений по регионам тоже нет – доверенность можно оформить, например, в Чите, чтобы доверенное лицо могло воспользоваться ею в Архангельске. Цифровизация в данном случае избавляет от всех рисков, связанных с пересылкой бумажных документов.

Электронная нотариальная доверенность позволяет пользоваться основными услугами банка. В настоящее время она позволяет доверенному лицу снимать деньги со счета или, наоборот, вносить их и пополнять вклады. Также при наличии на руках ЭНД можно получать выписки со вкладов или счетов.

Пока что это весь перечень услуг, доступных предъявителю электронной нотариальной доверенности. Редакция CNews обратилась в Сбербанк с вопросом о сроках его пополнения и ожидает ответа.

Проверка подлинности

Процедура оформления для электронной нотариальной доверенности такая же, как и для классической бумажной. Понадобится предоставить паспортные данные (свои и доверенного лица), а также номер банковского счета, на который оформляется доверенность.

Доверенность в обязательном порядке должна иметь электронную подпись нотариуса, ее оформившего – без нее ЭНД невозможно будет признать подлинной.

Отправка доверенности в банк – это тоже задача нотариуса. Он направит ее по специальному защищенному каналу связи. По заверениям представителей Сбербанка, доставка осуществляется сразу после отправки.

Почти три года на тест

Совместный проект Сбербанка и Федеральной нотариальной палаты, как сообщал CNews, стартовал еще в июле 2020 г., более двух с половиной лет назад. Глава дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка Петр Днепровский заявил CNews, что до этого сервис был доступен лишь в нескольких российских регионах, включая Москву, на правах пилотного тестирования. Как долго длилась разработка проекта, не установлено.

Почему банку потребовалось столь длительное время на обкатку проекта, неизвестно. Петр Днепровский не уточнил, в каких именно городах оно проводилось. Между тем, еще в декабре 2022 г. в интервью «Коммерсанту» он рассказал, что сервис вышел на «промышленные решения».

Власти одобряют

Российское Минцифры одобрило совместный проект Сбербанка и Федеральной нотариальной палаты. В поддержку инициативы высказался глава ведомства Максут Шадаев.

«Многие понимают цифровизацию как ИТ-автоматизацию отдельно взятых сервисов. Мы понимаем цифровизацию как принципиально иной подход к проектированию процессов, радикальное изменение всего текущего ландшафта устоявшихся взаимоотношений между организациями и конечными пользователями, – сказал Максут Шадаев. – Сервис электронных доверенностей как раз и является примером элемента новой цифровой архитектуры, который позволит обеспечить гражданам и организациям новую степень удобства и безопасности».