Евросоюз ввел санкции против мужа Касперской и запретил поставку технологий «Мегафону»

Евросоюз ввел санкции в отношении руководства Минэкономразвития, Минпромторга, ФСТЭК и Роскомнадзора, а также мужа Натальи Касперской Игоря Ашманова. Кроме того, запрет на экспорт технологий двойного назначения был введен в отношении «Мегафона» и еще целого ряда российских организаций.

Десятый санкционный пакет Евросоюза

Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России, связанный с проведением специальной военной операции России на Украине. Документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.

Евросоюз решил усилить запрет на экспорт в России товаров двойного назначения, включая электронные компоненты и машиностроительные комплектующие, которые могут использовать в российских вооружениях, включая дроны, ракеты, вертолеты и т.д.

Также запрещается транзит через территорию России товаров двойного назначения. Кроме того, россиянам запрещается занимать руководящие посты в организациях ЕС, связанных с критической инфраструктурой.

Санкции в отношении российских чиновников

Расширен список персон и организаций, находящихся под санкциями ЕС. В отношении таких лиц вводится заморозка их активов на территории ЕС, запрет на работу с ними и визовые ограничения.

В частности, санкции были введены в отношении заместителей руководителя Роскомнадзора: Олега Терлякова, Вадима Субботина, Милоша Вагнера и Владимира Логунова. До этого ЕС уже вводил санкции против самого Роскомнадзора и его главы Андрея Липова.

Также санкции были введены в отношении заместителей министра экономического развития. Под санкции попал Максим Колесников, курирующий входящие в национальную программу «Цифровая экономика» федеральные проекты «Нормативное регулирование для цифровой среды» и «Искусственный интеллект».

Санкции были введены и в отношении заместителей министра промышленности и торговли. В их числе – Василий Шпак, являющийся куратором микроэлектроники. В санкционном списке оказался и глава Федеральной службы технического и экспортного контроля (ФСТЭК) Владимир Селин.

Игорь Ашманов под санкциями

Санкции введены в отношении основателя компаний «Ашманов и партнеры» и «Крибрум» Игоря Ашманова.

Игорь Ашманов - муж главы компании Infowatch и сооснователя «Лаборатории Касперского» Натальи Касперской. В документах ЕС указывается, что на президентских выборах 2018 г. Ашманов был доверенным лицом Президента России Владимира Путина, поддерживает СВО и цензуру в России. К моменту публикации Игорь Ашманов не ответил на запрос CNews по данному поводу.

Среди организаций под санкциями оказались: НПО «Импульс» (разрабатывает специальные территориально распределенные информационно-управляющие системы для вооруженных сил), Концерн «Моринформсистемы «Агат» (головная организация по корабельным информационно-вычислительным средствам, системам управления стрельбой, боевым информационно-управляющим системам надводных кораблей и подводных лодок), «Специальный технологический центр» (разработчик беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10») и Дубинский машиностроительный завод (разрабатывает беспилотники «Орион»).

Экспортные ограничения в отношении «Мегафона», МЦСТ, «Байкал Электроникс»

Также Евросоюз расширил перечень организаций, в отношении которых действует запрет на поставки товаров двойного назначения. Такого рода запрет был введен против России еще в феврале 2022 г., но компетентные органы ЕС могут выдавать лицензии на поставку невоенным организациям. Выдача разрешений возможна и в случаях, если контракты с ними были заключены до 24 февраля 2022 г., либо контракты заключаются для следующих целей: реализация межгосударственных соглашений между Россией и странами ЕС; для реализация программ освоения космоса и изучения ядерной энергетики; для безопасности мореплавания; для кибербезопасности неправительственных организаций; для создания закрытых негосударственных систем связи.

Лицензии нельзя выдавать для поставок в интересах военных организаций, а также для поставок в организации, включенный в специальный перечень ЕС. Этот перечень и был расширен в рамках десятого антимонопольного пакета.

В частности, под запрет на поставки подпадает «Мегафон». Чуть ранее экспортные ограничения в отношении «Мегафона» ввело и Министерство торговли США. «Мы видим, что экспортные ограничения США как под копирку попали и в списки ЕС, - заявили в пресс-службе «Мегафоне». - Мы по-прежнему не понимаем ни мотивов, ни причин этого шага, и изучаем возможность оспорить это решение. Новые вводные от ЕС не предусматривают никаких действительно вредных ограничений для бизнеса или абонентов. Документ запрещает отставку нам товаров двойного назначения, которой после ухода с российского рынка ключевых европейских вендоров мы не занимаемся».

Также в «черный список» ЕС были включены: госкорпорация «Ростех» и ее «дочки» - Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), концерн «Швабе», концерн «Автоматика», «РТ-Информ», НПО «Высокоточные системы» и др.; Фонд «Сколково» и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»); «Российский квантовый центр»; СП «Квант» («дочка» «Росатома»); «Воентелеком» (оператор связи Минобороны) и Центр связи Минобороны; бывшие «дочки» АФК «Система», поставляющие системы ИТ и связи для вооруженных сил – холдинг РТИ и «Кронштадт»; «Байкал Электроникс»; МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус»); «Русбитех» (разработчик используемой в вооруженных силах ОС Astralinux); АО «Элемент» (совместное предприятие АФК «Система» и «Ростеха», владеющие заводом «Микрон»); микроэлектронный завод «Ангстрем»; НМ-Тех» (компания, через которую ВЭБ владеет заводом «Ангстрем-Т»); «Крокус наноэлектроника» («дочка» «Роснано»); Зеленоградский нанотехнологический центр; разработчик микросхем ПКК «Миландр»; разработчик биометрических систем «Паилон» и «ИТ-Папилон»; Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша; Московский физико-технический институт (МФТИ).

Кого еще затронули экспортные ограничения

В список экспортных ограничений были также включены: Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н .П. Духова (ВНИИ); Центр технологической компетенции в радиофотонике; ЦНИИ «Циклон»; Новосибирский центр исследований и разработок в области микроэлектроники; НПО «Электронные системы; «Элкомтех»; «Радиоавтоматика; НИИ «Электроники»; НИИ «Субмикрон»; «Информакустика»; «Научно-исследовательский центр электронных компьютерных технологий»; НИИ «Кулон; Институт сильноточной электроники; Калужский НИИ телемеханических систем; Московский исследовательский институт связи; «Московский научно-исследовательский радиотехнический институт»; НПО «Электромеханики»; АО «Оптрон»; АО «Радиозавод»; «Псковский завод дистанционных коммуникационных компонентов»; «НИИ систем связи и управления»; НПП «Кант»; НПП «Связь»; НПП «Радиосвязь»; НИИ систем автоматизации и комплексов связи «Нептун»; Федеральный центр технологий двойного назначения «Союз»; Исследовательский институт программных средств; Волгоградский завод радио-технического оборудования; Российский институт радионавигации и времени; Институт физики им. Н. П. Лебедева; Всероссийский исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ); АО «Мироктехнологии; АО «Радиоприбор»; НПО «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко; Таганрогский научно-исследовательский институт связи; АО «Техприбор»; АО «Радиофизики»; Радиотехнический институт им. А.Л. Минца; «Центр специальных технологий»; Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций; Институт проблем передачи информации им. А.А. Харевича; Всероссийский исследовательский институт радиоинженерии: Уральский оптико-механический завод им. Е.С. Яламмова; «Радиант электронные компоненты»; НИИ системного анализа; «Конструкторский технологический центр «Электроника»; НИИ микроэлектронных компонентов «Прогресс»; Институт электромеханики и автоматики; Российский исследовательский центр «Электростандарт»; НПП «Цифровые решения; НИИ средств вычислительной техники (НИИ СВТ); «Светлана полупроводники»; «Специальное конструкторское бюро компьютерной инженерии»; НИИ «Радиоволна».