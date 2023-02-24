На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за

Возникшая во власти еще несколько лет назад идея распространения системы маркировки для прослеживаемости товаров на радиоэлектронику получила новое развитие. Ассоциация производителей светодиодов призвала Минпромторг ускорить процесс. При этом министерство уже и само форсирует проект маркировки, который, как оказалось, тесно связан с введением так называемого отраслевого сбора с радиоэлектронной продукции. Идею маркировки поддерживают не все.

Маркировка для радиоэлектроники

Как стало известно CNews, Ассоциация производителей светодиодов и систем на их основе (АПСС) обратилась в Минпромторг с инициативой запустить эксперимент по маркировке отечественной радиоэлектроники для прослеживаемости операций с ней. Один из аргументов ассоциации связан со сложной правовой ситуацией на присоединенных к России территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В письме на имя министра промышленности Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении CNews) АПСС призвала его оказать содействие в подписании постановления Правительства «О проведении на территории РФ эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции». По данным ассоциации проект этого постановления сейчас находится в Аппарате Правительства, а общественные слушания по рассматриваемому вопросу были проведены Минпромторгом еще 3 декабря 2019 г.

Под отдельными видами продукции АПСС (в ассоциацию входит несколько десятков компаний, включая зеленоградский «Ангстрем») подразумевает лампы и светодиоды (LED), полупроводниковые фоточувствительные приборы, фонари, прибоы освещения на моторной технике, прожекторы, реле, штепсели и пр.

«Рынок светодиодной продукции в России на сегодняшний день оценивается в сумму от 700 млн до 1 млрд изделий в год, более 20% от этого количества является контрафактом, а также “гаражным” производством без соответствия требованиям технического изделия, — говорится в письме. — При закупках по 44-ФЗ (регулирует закупочную деятельность госорганов; — прим. CNews) российские производители из-за низкой цены не могут конкурировать с товарами, ввезенными разными способами из других стран, в первую очередь Китая, и выдаваемыми за российские изделия. Также серый импорт и “гаражные” изделия выдаются за российское производство и получают необоснованные преференции в процессе госзакупок».

В АПСС полагают, что в сложившейся ситуации российские предприятия не могут эффективно планировать объемы текущего производства, наращивать их, формировать линию программы импортозамещения, а также снижать себестоимость продукции за счет увеличения объемов.

«Для повышения конкурентоспособности отечественных продуктов из реестра со стороны государства требуется принятие точечных регуляторных мер, — отмечается в письме ассоциации. — Это может быть квотирование закупок отечественных товаров, авансирование госконтрактов, предоставление возможностей ФАС пересматривать условия крупных закупок и многое другое. Критически важно повышение эффективности борьбы с контрафактными товарами, в связи с чем ассоциацией предлагается как можно быстрее запустить эксперимент по маркировке светотехнической продукции средствами идентификации».

Авторы письма министру уверены, что данная мера уже зарекомендовала себя на других товарных рынках. «В частности, в табачной продукции доля контрафакта снизилась на четверть, в шинах — более чем вдвое, в обуви на треть, в парфюмерии на четверть», — сообщают они.

Напомним, с 1 июля 2020 г. в обязательном порядке уже была внедрена маркировка товаров в отношении всех лекарств, обуви и сигарет на российском рынке. Следующими в очереди оказались духи, товары легкой промышленности, напитки и молочная продукция — как самые подделываемые товары. Еще раньше маркировка была введена в отношении сигарет, меховых изделий и обуви.

Проект маркировки уже на низком старте. Он связан с «отраслевым сбором»

О твердых планах Минпромторга ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ), а также комплектующих для производителей и импортеров электроники стало известно еще в августе 2021 г. Как писал тогда «Коммерсант», со ссылкой на собственные источники, закономерно предполагалось, что маркировка будет осуществляться через систему прослеживаемости многих других промаркированных промышленных товаров «Честный знак», оператором которой выступает «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

Как стало известно CNews, теперь эти планы обрели вполне реальные очертания. За две недели до отправки письма Мантурову из АПСС, 2 февраля 2023 г. министр провел совещание под названием «О введении отраслевого сбора в радиоэлектронной промышленности» (копия протокола мероприятия имеется в распоряжении CNews).

На нем присутствовали замглавы министерства Василий Шпак, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов, председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин, а также заместители руководителей и ответственные работники других федеральных госорганов (Минфин, ФТС, ФНС, Минэкономики, Росстандарт), представители Аппарата Правительства.

По итогам совещания Мантуров отметил «целесообразность проведения эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции средствами идентификации в целях апробации полноты и достаточности механизмов маркировки после выработки согласованных предложений по порядку ведения и администрирования уплаты отраслевого сбора с поэтапным расширением номенклатуры радиоэлектронной продукции, подлежащей маркировке в рамках эксперимента».

Также министр отметил «согласованную позицию участников совещания о необходимости введения отраслевого сбора в отношении радиоэлектронной продукции в виде фиксированной ставки, устанавливаемой в денежном выражении для различных групп и категорий товаров».

По итогам совещания Мантуров поручил сотрудникам Минпромторга и ЦРПТ совместно с Минфином, ФНС и ФТС разработать и направить в Правительство согласованные предложения по введению и администрированию отраслевого сбора на радиоэлектронную продукцию, «предусматривающие использование уже существующих подходов к администрированию доходов федерального бюджета.

Как видим, проект маркировки радиоэлектроники тесно переплетен с проектом введения в отношении нее отраслевого сбора. Собеседник CNews, представляющий российский «железный» рынок, склонен объяснять это тем, что «маркировка даст право собирать деньги с каждой транзакции в пользу оператора».

Аргументации АПСС с упором на ситуацию в ДНР и ЛНР

В своей аргументации относительно необходимости введения маркировки АПСС значительное внимание уделяет контексту вхождения в состав России ДНР и ЛНР.

«Высокий потенциал обеления рынка сможем продемонстрировать на экспериментальном регионе — “новые территории”, — говорится в письме Мантурову. — Ввиду перехода на российское законодательство с 2023 г. и невозможностью проверить качество светотехнической продукции в текущих условиях ДНР и ЛНР, ассоциация предлагает взять под патронат контроль качества осветительного оборудования, в частности начать эксперимент с участников рынка, которые уже нанесли Data Matrix код на свою продукцию, тем самым обеспечив системы прослеживаемости товаров и обеление рынка».

ЦРПТ считают, что обелить рынок необходимо как можно быстрее по ряду причин, среди которых обеспечение технологического суверенитета страны, что особенно важно «в текущих политических и экономических условиях».

«Кроме того, это окажет серьезную поддержку отечественных производителей, которые в ином случае могут уйти с рынка, не выдержав конкуренции, что приведет к уменьшению числа рабочих мест, снижению поступления в бюджет налогов и сборов, — рассуждают авторы послания. — Также обеление рынка принесет в бюджет дополнительные средства, что крайне важно для развития экономики. Данная мера поддерживается легальным бизнесом, за нее выступают все члены ассоциации. Противодействие данной мере оказывают только те компании, которые нередко были уличены в торговле товарами “серого импорта”».

В АПСС подчеркивают, что все ведущие страны мира защищают свою промышленность и экономику. В первую очередь, протекционистские меры нужны в критически важных сферах, обеспечивающих технологический суверенитет государства и национальную безопасность, «тем более что российская светотехническая промышленность замещает электронную компонентную базу и производит продукцию необходимую для отраслей народного хозяйства, сегментов государственного управления, режимных объектов технологической безопасности (метро, аэродромы, железные дороги, здравоохранение), особенно в части специального (взрывозащищенное, аварийное) и медицинского освещения».

«Продукция наших предприятий используется в освоении дальневосточных территорий, строительстве трасс и объектов стратегического назначения, а также в освещении производств по изготовлению оборудования оборонно-промышленного комплекса», — заключают представители АПСС.

Позиция Минпромторга в отношении маркировки

В Минпромторге оказались в курсе инициативы АПСС. Как рассказали CNews представители министерства, оно в конце 2022 — начале 2023 гг. неоднократно получало обращения лидеров делового сообщества, в частности, производителей светотехники и вычислительной техники (используемой в самых разных сферах, в том числе критически значимых) с указанием на десятикратный рост незаконной продукции, реализуемой под видом отечественных брендов.

«Рост контрафакта объясняется как увеличением интереса к покупке отечественной техники, так и стремлением недобросовестных поставщиков получить необоснованные преференции в рамках конкурсных процедур, проводимых государственными и муниципальными заказчиками, — считают в Минпромторге. — В связи с этим снижается эффективность механизмов “третий лишний” и “второй лишний”, так как фактически возможность выиграть получает зарубежная продукция. При этом действующим законодательством каких-либо значимых санкции в этом случае не предусмотрено».

Напомним, механизм «второй лишний» сейчас действует в России на госзакупках (по ФЗ-44) в отношении неосновных видов вычислительной техники. К этим основным видам относятся серверы, ПК, ноутбуки и пр.; они на закупках госведомств должны быть только отечественного происхождения. На тендерах же, касающихся вспомогательных видов техники (мониторы, кассовые аппараты и пр.), госзаказчик обязан отклонить все заявки, в которых предлагается импортная продукция, если подана хотя бы одна заявка с предложением поставить российскую электронику.

В конце августа 2021 г. принцип «второй лишний» по сути пришел на смену механизма «третий лишний». В соответствии с ним, продукция, на которую не распространялся прямой запрет, могла беспрепятственно участвовать в госзакупках за исключением лишь тех случаев, когда в заявках претендентов не появлялось не менее двух предложений о поставке российского «железа», причем разных марок.

«Учитывая текущие политические и экономические условия, а также резко возросший объем производимой в России электронной продукции (по данным Росстата, в 2022 г. объем отгруженных компьютеров, электронных и оптических изделий собственного производства по сравнению с 2021 г. увеличился на 59%), вопрос проведения эксперимента по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции, по мнению представителей отрасли, должен решаться безотлагательно», — продолжают собеседники CNews из Минпромторга.

В министерстве оценивают рынок светодиодной продукции в России в сумму от 700 млн до 1 млрд изделий в год. «По данным отраслевых ассоциаций, более 15% от этого количества является контрафактом, — отмечают представители Минпромторга. — При этом российские производители не могут конкурировать с серыми товарами, нелегально ввезенными из других стран, в первую очередь Китая, и выдаваемыми за российские изделия».

В заключении собеседники CNews заверили, что «приоритизация Минпромторгом борьбы с контрафактом и продукцией, не отвечающей требованиям, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории России, будет не только способствовать формированию устойчивого доверия потребителей к отечественному оборудованию, но и обеспечению технологического суверенитета и национальной безопасности».

Не вся отрасль за маркировку

Минпромторг продвигает предложения по цифровой маркировке электроники около двух лет, — отметил в разговоре с CNews исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. — АРПЭ неоднократно обращала внимание на негативное влияние этой инициативы. Это налог на всю отрасль, часть которого будет собрана в интересах частной компании — оператора цифровой маркировки».

При этом, в понимании Покровского, все задачи, связанные с прослеживаемостью, уже сейчас решены вовлеченными компаниями инструментами документарного контроля цепочки поставок.

«В настоящий момент эта инициатива особенно неуместна, когда необходимо повысить устойчивость промышленности, и все принимаемые Правительством решения направлены на снижение фискальной нагрузки с электронной отрасли, в том числе в соответствии с поручениями Президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию 21 февраля 2023 г.», — заключает глава АРПЭ.