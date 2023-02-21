CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
| Фото: © Elnur_ / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок e-commerce

  • Россия вошла в топ-10 стран по объему розничной интернет-торговли в 2021 году.
  • Лидируют универсальные маркетплейсы, в которых высокая степень цифровизации всех бизнес-процессов и сильная собственная разработка.
  • Отечественные торговые площадки инвестируют в надежность и информационную безопасность.
  • Дефицит кадров тормозит развитие электронной коммерции.
  • Основной канал доставки 一 постаматы.
  • Аналитика с применение искусственного интеллекта.
  • Как M&A в российском e-commerce повлияет на цифровизацию рынка.

Востребованные технологии

  • Облачные технологии для интернет-магазинов 一 какие виды сервисов самые востребованные.
  • Надежные и высоконагруженные веб-платформы.
  • Что умеют современные голосовые ассистенты.
  • Искусственный интеллект для обработки клиентских запросов и снижения нагрузки на продавцов.
  • На какой стадии находится роботизация складов в Россиипилоты или тиражирование?
  • Когда интернет-ритейлеру необходима автоматизация HR?

Проекты FMCG-компаний

  • Как цифровизация повышает эффективность логистики?
  • Как искусственный интеллект минимизирует сбои в дни распродаж?
  • Новые сервисы для клиентов: как аналитика в личном кабинете помогает покупателю и продавцу?
  • Сколько стоят услуги сети постаматов и как выбрать провайдера?
  • Сколько нужно потратить на автоматизацию, чтобы организовать доставку за 30 минут?
  • Каким должно быть идеальное приложение для курьера?

Среди спикеров конференции:

Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS;
Дмитрий Новосельцев, генеральный директор, «Сантех Смарт»;
Ирина Шанина, директор по маркетингу и рекламе, Zenden;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Игорь Климанов, начальник отдела электронной коммерции, «Болеар»;
Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами, Flowwow;
Надежда Виноградова, руководитель отдела аналитики, Data Insight.

Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

Cloud начал предлагать виртуальные рабочие места для работы с графикой

В России создают аналог Tinder, в котором можно сразу купить обручальное кольцо

CNews Analytics выпустил атлас импортортозамещения

Цифровая академия Дом.рф будет готовить специалистов по управлению ИИ

«Дочка» «Ростеха» оставила МВД без крупного ИТ-сервиса: в проект заложили ОС без поддержки 4-ядерных «Эльбрусов»

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие роторные бритвы для мужчин: выбор ZOOM

Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа

Лучшие сервисы для покупки авиа и ж/д билетов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще