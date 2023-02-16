«Пророссийские школьники» взломали ИТ-системы Lufthansa. Все рейсы отменены

Сотни рейсов в Германии были отменены из-за сбоя в ИТ-системах авиакомпании Lufthansa. Ответственность за случившееся взяли на себя хакеры Killnet. Представители хакерского сообщества не относятся к ним серьезно, называя их «пророссийскими школьниками».

Нелетная погода

Хакеры группировки Killnet обрушили ИТ-системы крупнейшего авиаконцерна Европы и национального авиаперевозчика Германии Lufthansa. В результате были отменены несколько сотен рейсов. Системы компании были выведены из строя мощной DDoS-атакой. Об этом основатель группировки Killmilk сообщил «Газете.ру».

Система «легла» из-за 3 млн запросов в секунду, отметил Killmilk. По его словам, кибератака стала ответом на решение канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz) передать вооруженным силам Украины танки Leopard.

Вечером, 15 февраля 2023 г., авиакомпания отменила несколько сотен рейсов во Франкфурте из-за сбоя в ИТ-системах. Представители Lufthansa заявили, что сбой произошел из-за повреждения оптоволоконного кабеля, идущего вдоль железной дороги. По их версии, кабель повредили во время строительных работ по ее расширению. Это привело к тому, что во Франкфуртском аэропорту перестали работать системы регистрации, посадки и др.

Взлом сайтов НАТО

Несколько дней назад, 13 февраля, CNews писал о взломе сайтов НАТО. Работа нескольких сайтов Североатлантического альянса была нарушена из-за массированной атаки. В числе атакованных — сайт штаба Сил специальных операций НАТО. Некоторое время пользователи были лишены доступа к сайтам, которые стали полностью недоступны.

Ответственность за атаки на себя взяли пророссийские хакактивисты из группы Killnet. В своем Telegram-канале 12 февраля 2023 г. они разместили сообщение «Всему коллективу Killnet – объявляется start атак на все подразделения NATO». Позже они продемонстрировали скриншот сайта парламентской ассамблеи НАТО, который был недоступен из-за начавшейся DDoS-атаки.

Издание The Telegraph сообщило, что хакеры Killnet сорвали миссию НАТО по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения Турции и Сирии, «нарушив связь между НАТО и военными самолетами, оказывающими помощь жертвам стихийного бедствия».

Атаки Killnet

Группировка Killnet появилась в конце 2021 г. В начале мая 2022 г. внезапно «упали» сайты госорганов Молдавии, местные власти обвинили хакеров из KillNet. Летом 2022 г. Killnet объявили войну Lockheed Martin, назвал корпорацию «террористами». Активисты сообщили о взломе систем авторизации для сотрудников компании, после чего они получили данные всех кандидатов на прием на работу в корпорацию.

В октябре 2022 г. группировка Killnet поломала 14 сайтов крупнейших аэропортов США.

«Killnet, как утверждают представители хакерского сообщества, с которыми мы контактировали — это школьники, — рассказал ранее Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в беседе с CNews. — Никаких серьезных атак за ними не значится и ждать их не стоит, деятельность без особой проработки. В сообществе профессиональных взломщиков над ними посмеиваются. Популярными ребята стали лишь потому, что пытаются что-то делать и говорят, что отстаивают интересы России. Непрофессионально, но что-то делают».