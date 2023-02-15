Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

С докладом выступят:

Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка;

Алексей Фетисов, старший вице-президент департамента технологического развития розничного бизнеса, ВТБ;

Алексей Ионов, управляющий партнер, «Ионов и Партнеры»;

Иван Карпов, директор по информационным технологиям, «Почта Банк»;

Виталий Трепыхалин, руководитель дирекции информационных технологий Московского кредитного банка;

Татьяна Бородкина, исполнительный директор Carmoney;

Антон Толстик, заместитель директора ИТ, «Финансовая группа БКС»;

Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;

Геннадий Гребеник, директор по трансформации, АКБ «Фора банк»;

Тимур Исхаков, технический директор, «Ак Барс Цифровые Технологии»;

Андрей Лагунов, директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги», «Московская биржа»;

Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции страховой компании «Ингосстрах»;

Роман Прохоров, председатель правления ассоциации «Финансовые инновации»;

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»;

Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, «Национальное бюро кредитных историй»;

Ольга Сотникова, начальник управления по развитию аналитической платформы, «Абсолют Банк»;

представитель компании «Гринатом».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок банковской цифровизации

Ключевой тренд 一 замещение западных и американских систем и сервисов.

Первоочередная задача 一 обеспечить непрерывность процессов.

Информационная безопасность: новые подходы к оценке рисков и выбору решений.

Борьба за кадры в области банковской цифровизации: как растут зарплаты?

Сжатые сроки для проектов импортозамещения: сколько времени уходит на пилот?

Технологии для банков

Можно ли эффективно противостоять DDoS-атакам?

Какие DLP-системы работают в российских банках?

Незакрытые ниши в пуле сертифицированных российских ИБ-решений.

Бизнес-аналитика и формирование оперативной отчетности.

Большие данные и искусственный интеллект в банковских сервисах.

Онлайн-офис для дистанционного присутствия в регионе.

Роботы в банках: для работы с клиентами и не только.

Может ли блокчейн помочь в импортозамещении?

Проекты 2022 года в российских банках

Проблема выбора: как провести комплексную оценку альтернативных ИТ-решений для замены западных систем?

Особенности внедрения решений дружественных стран, в первую очередь китайского ПО.

На какое решение заменить западную BI-систему?

Как решения для дистанционного присутствия помогают увеличить базу клиентов?

Проекты с блокчейн-технологиями 一 их актуальность сегодня.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.