CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
|

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора» состоится 2 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора», которая состоится 2 марта.

С докладом выступят:

Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка;
Алексей Фетисов, старший вице-президент департамента технологического развития розничного бизнеса, ВТБ;
Алексей Ионов, управляющий партнер, «Ионов и Партнеры»;
Иван Карпов, директор по информационным технологиям, «Почта Банк»;
Виталий Трепыхалин, руководитель дирекции информационных технологий Московского кредитного банка;
Татьяна Бородкина, исполнительный директор Carmoney;
Антон Толстик, заместитель директора ИТ, «Финансовая группа БКС»;
Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Геннадий Гребеник, директор по трансформации, АКБ «Фора банк»;
Тимур Исхаков, технический директор, «Ак Барс Цифровые Технологии»;
Андрей Лагунов, директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги», «Московская биржа»;
Антон Косачев, директор департамента электронной коммерции страховой компании «Ингосстрах»;
Роман Прохоров, председатель правления ассоциации «Финансовые инновации»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»;
Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, «Национальное бюро кредитных историй»;
Ольга Сотникова, начальник управления по развитию аналитической платформы, «Абсолют Банк»;
представитель компании «Гринатом».

Вопросы к обсуждению:

Российский рынок банковской цифровизации

  • Ключевой тренд 一 замещение западных и американских систем и сервисов.
  • Первоочередная задача 一 обеспечить непрерывность процессов.
  • Информационная безопасность: новые подходы к оценке рисков и выбору решений.
  • Борьба за кадры в области банковской цифровизации: как растут зарплаты?
  • Сжатые сроки для проектов импортозамещения: сколько времени уходит на пилот?

Технологии для банков

  • Можно ли эффективно противостоять DDoS-атакам?
  • Какие DLP-системы работают в российских банках?
  • Незакрытые ниши в пуле сертифицированных российских ИБ-решений.
  • Бизнес-аналитика и формирование оперативной отчетности.
  • Большие данные и искусственный интеллект в банковских сервисах.
  • Онлайн-офис для дистанционного присутствия в регионе.
  • Роботы в банках: для работы с клиентами и не только.
  • Может ли блокчейн помочь в импортозамещении?

Проекты 2022 года в российских банках

  • Проблема выбора: как провести комплексную оценку альтернативных ИТ-решений для замены западных систем?
  • Особенности внедрения решений дружественных стран, в первую очередь китайского ПО.
  • На какое решение заменить западную BI-систему?
  • Как решения для дистанционного присутствия помогают увеличить базу клиентов?
  • Проекты с блокчейн-технологиями 一 их актуальность сегодня.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Чат-бот Microsoft за секунду заставили раскрыть все его секретные внутренние инструкции. Список

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

«Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли
Показать еще