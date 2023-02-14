Сбербанк стал производителем медицинских гаджетов

Сбербанк выходит на рынок медицинских гаджетов. Компания начала продавать тонометры под собственным брендом. Сейчас они производятся в Китае, но в дальнейшем этот процесс может быть локализован в России. Помимо тонометров, компания задумывается над выпуском и других медицинских устройств.

Тонометр от Сбербанка

Сбербанк вышел на рынок медицинских устройств для мониторинга состояния здоровья. Об этом пишет Forbes со ссылкой на представителей компании.

Входящая в экосистему Сбербанка компания «Сбер здоровье» начала продажи умного тонометра под своим брендом. Вместе с устройством предоставляется подписка на три месяца на удаленную консультацию врача.

Устройства производятся в Китае. В будущем компания откроет сервисные центры для их ремонта, а также собирается локализовать производство гаджетов в России. «Сбер здоровье» планирует выпускать и другие гаджеты для мониторинга состояния здоровья.

Как это работает

Тонометр синхронизирован с приложением «Сбер здоровья» на смартфоне пациента. Устройство после замера давления отправляет на него показатели. Доступ к приложению также есть у кардиолога. Врач таким образом может корректировать назначенное лечение, проконсультировать пациента или вызвать ему бригаду скорой помощи.

Стоимость тонометра составляет 2490 руб. со скидкой на «Сбер мегамаркете» (цена без скидки — 3,5 тыс.). На Ozon устройство вместе с поддержкой врача (без указания срока) стоит 5758 руб. со скидкой, без нее — 6990 руб.

Компания планирует продавать медицинские гаджеты также в отделениях банка.

Рынок телемедицины

Как рассказал изданию директор по цифровой трансформации «Медси» Александр Пилипчук, развитие рынка умных устройств (часов и фитнес-трекеров) сформировало в людях привычку следить за показателями своего здоровья.

Удаленное наблюдение за пациентом позволяет не допускать критического ухудшения состояния, отмечает гендиректор телемедицинского сервиса «Доктис» Сергей Лежнин. Помимо этого, люди не тратят время на очные визиты к доктору. Это также позволяет сэкономить не только средства клиента, но и государственные (так как своевременно выявленное ухудшение состояния позволяет справиться с ним проще и дешевле).

Глобальный рынок телемедицины к 2026 г. вырастет до $175 млрд, приводит Global Market Insights. Российский же рынок к 2025 г. может вырасти в 64 раза — до 96 млрд руб. При этом в 2019 г. он достиг 1,5 млрд руб. Сервисами телемедицины начинают пользоваться все больше российских граждан, следует из результатов опроса SuperJob. В 2021 г. за дистанционными консультациями обращались только 8% пациентов. Но уже в 2022 г. телемедициной пользовался каждый десятый россиянин.

Объем российского рынка телемедицины в 2022 г. составил 13 млрд руб., что на 30% больше, чем по результатам 2021 г, приводит собеседник издания на профильном рынке. Пилипчук допускает, что в 2023 г. этот рынок вырастет на 30%. Он отмечает, что крупные медицинские клиники выпустили собственные мобильные приложения. При этом развитие рынка тормозит то, что закон не позволяет врачу ставить диагноз удаленно.

Умные медицинские устройства в России

По словам опрошенных Forbes экспертов, на российском рынке мало умных медицинских гаджетов, которые автоматически бы передавали данные лечащему врачу. Это связано со сложным процессом лицензирования медицинских устройств в России. По мнению участников рынка, Сбербанк за счет своего масштаба сможет получить лицензии для целых классов устройств и тем самым популяризировать тему умных медицинских гаджетов.

Помимо «Сбер здоровья» на этом рынке уже присутствует компания «Доктис». На своей платформе «Гостелемед» она запустила сервис удаленного мониторинга пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, больных COVID-19, беременных женщин, в том числе и с помощью медицинских гаджетов.

Продажа SberDevices

В январе 2023 г. CNews стало известно о том, что Сбербанк продал свои доли в разработчике SberDevices. Представители компании не уточнили, кто стал покупателем ИТ-актива. CNews также выяснил, что SberDevices приобрел компанию «Элпитех», российского разработчика «железа» на отечественных процессорах. Информацию об этом можно обнаружить в ЕГРЮЛ.

Позже в январе CNews писал о том, что SberDevices подал документы для поставки электроники в страны Евразийского экономического союза (входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия). Представители ИТ-рынка тогда отмечали, что планшеты компании были поставлены в Сбербанк для тестирования и последующего вывода на внешний рынок.