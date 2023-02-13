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«Яндекс» запустил такси в Намибии и Мозамбике

Международное подразделение «Яндекс.Такси» Yando запустило свой сервис в столицах Мозамбика и Намибии. Запуск работы сервиса в новом регионе происходит на фоне запрета или ограничения работы «Яндекс.Такси» в некоторых странах Европы.

«Яндекс» доехал до Мозамбика и Намибии

«Яндекс» запустил работу сервиса такси в странах Мозамбике и Намибии. Такси запущено под брендом Yango, под которым «Яндекс» открывает сервисы такси и доставки за границами России.

Сейчас такси работает только в столицах Мозамбика (Мапуту) и Намибии (Виндхук), сообщило ТАСС. Информация о работе в этих странах уже есть на официальном портале Yango.

Публикации в Instagram* (заблокированный в России сервис, принадлежащий признанной экстремистской организацией Meta) аккаунтах Yango для Мозамбика появились в ноябре 2022 г., а для Намибии — в конце января 2023 г.

На карте приложения «Яндекс Go» можно видеть, как машины, подключенные к сервису, курсируют по городам Мапуту и Виндхук.

Где работает «Яндекс.Такси»

Сервис Yango работает в Азербайджане, Алжире, Боливии, Замбии, Израиле, Камеруне, Норвегии, Сенегале, Финляндии и др. Всего в 16 государствах, включая Намибию и Мозамбик. Помимо сервиса такси, компания предоставляет услуги по доставке еды и посылок.

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Фото: © Roman_Yanushevsky / Фотобанк Фотодженика
Yango теперь работает в Африке

В ноябре 2021 компания объявляла о планах запустить в Дубае доставку продуктов роботами-курьерами. В феврале 2022 г. в ОАЭ начал работу сервис для планирования маршрутов доставки «Яндекс Маршрутизация», а в сентябре — такси.

Блокировка «Яндекса»

В марте 2022 г. правительство Латвии запретило работу «Яндекс.Такси» в стране. Это произошло по причине хранения данных о поездках и банковских картах латвийских граждан на территории России. Власти посчитали это угрозой нацбезопасности страны. Приложение Yandex Go было заблокировано.

Чуть позже, в конце марта вслед за Латвией работу «Яндекс.Такси» запретили и в Эстонии. На это решение повлияло предложение Министерства транспорта России передавать данные такси-сервисов в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Однако в декабре службам такси разрешили не предоставлять ФСБ доступ к своим информационным системам.

В августе «Яндекс» остановил работу сервисов экспресс-доставки в столицах Великобритании и Франции, которые проработали там меньше года.

В сентябре ограничили работу «Яндекса.такси» и в Финляндии. Причиной стало включение в санкционные списки Евросоюза (ЕС) основателя «Яндекс» Аркадия Воложа.

Судьба «Яндекса»

После того как в середине 2022 г. Аркадий Волож и Тигран Худавердян, занимавшие посты гендиректора и главного исполнительного директора компании, попали под санкции, они покинули свои посты в руководстве и совете директоров. Немалая часть сотрудников «Яндекса» уехала из России и стала работать удаленно из-за рубежа. По данным Bloomberg, это сделали 10% из 19 тыс. сотрудников компании.

В ноябре 2022 г. стало известно о планах «Яндекса» разделить компанию на две части: российскую и международную. К международному подразделению должны были перейти, в частности, беспилотные автомобили и облачные технологии. При этом российская часть указанных направлений должна остаться у российского «Яндекса».

В декабре бывший глава Счетной палаты Алексей Кудрин стал советником по корпоративному развитию «Яндекса».

* Компания Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремисткой организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.

Кристина Холупова

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