Россияне сумели получить в США патент на свою систему распознавания изображений

Разработчики из России получили патент США на собственную систему. Она распознает документ на изображении, идентифицируя символы, цвета, границы страницы и другие признаки. По утверждению разработчиков, система способна обучаться по одному документу.

Патент США

Как стало известно CNews, российские разработчики запатентовали в США собственную систему распознавания изображений. Об этом редакции рассказал представитель компании Smart Engines.

Авторами разработки являются гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров, а также научный сотрудник-программист Наталья Скорюкина и технический директор компании Дмитрий Николаев. Автором выступает и Игорь Фараджев, один из разработчиков шахматной программы «Каисса», которая выиграла чемпионат мира среди компьютеров.

Процесс патентования системы, по его словам Арлазарова, начался несколько лет назад и «сильно усложнился в текущих условиях». При этом гендиректор не уточнил, в чем заключались эти сложности.

Запатентованная система

Как поясняют разработчики, суть системы заключается в том, что для эффективной локализации и идентификации документов на изображениях используются признаки разной природы. То есть система анализирует разные особенности изображения: от отдельных символов до границ документов, его цвета, яркости и пр., добавила Наталья Скорюкина.

Фото: Smart Engines Россияне запатентовали в США систему распознавания изображений

Система устроена так, чтобы легко можно было добавлять новые типы документов и убирать те, которые более не поддерживаются. Ей не требуется переобучение и достаточно единственного изображения-прототипа, на котором не нужно видеть части с персональными данными — их можно «замазать», утверждают разработчики.

Запатентованная система работает на всех типах устройств (сервер, смартфон). Кроме того, в зависимости от устройства выбирается алгоритм детекции признаков документа. Алгоритмы, которые используются на мобильных устройствах, учитывают, что документ находится в руках человека и подстраиваются под его действия. Изобретение уже используется в программных продуктах Smart Engines для распознавания удостоверяющих документов.

Патент № US 11574492 B2 датирован 7 февраля 2023 г.

Чем занимается компания

Согласно официальному сайту, Smart Engines — научно-исследовательская компания, специализирующаяся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта, распознавании образов и поставке комплексных программных решений для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах.

Компания была основана в 2016 г. учеными ряда институтов Российской академии наук (РАН) в области распознавания и обработки изображений. Сегодня в Smart Engines работают более 70 сотрудников.

По данным базы «Контур.фокус», выручка ООО «Смарт энджинс сервис» по итогам 2021 г. составила 279,6 млн руб. при чистой прибыли 106,7 млн руб.

В январе 2023 г. CNews писал о том, как Smart Engines заработала десятки миллионов рублей на попавших под санкции российских банках. ВТБ, банк «Открытие», банк «Россия» и Альфа-банк были вынуждены покупать ее ПО для распознавания банковских карт и баркодов для совершения клиентами покупок или платежей.